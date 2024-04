Загрязнения наносят непоправимый вред здоровью людей. По данным ООН, из-за них происходит около трети смертей от инсульта, рака лёгких и хронических заболеваний. Способ улучшить экологическую обстановку в российских городах предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В 2014 году в Канаде провели исследование, которое показало, что городскую окружающую среду существенно портит лишь часть автомобилей. Выяснилось, что 25% машин делают 100% выбросов монооксида углерода и чёрного углерода, а также 77% других взвешенных частиц. Эти данные позволяют сделать вывод: для чистого воздуха в городах нужно решить проблему неисправных автомобилей. Сейчас в России владельцев таких транспортных средств могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей. Однако это не мешает владельцам сломанной техники по-прежнему её эксплуатировать. Дело в том, что уличить их в нарушениях непросто — применяемые газоанализаторы не способны охватить транспортный поток и годятся только для точечных проверок.

Тем временем в ряде стран успешно используется более совершенная технология инфракрасной спектроскопии выхлопных газов, способная выявлять сильное загрязнение воздуха. Она называется EDAR (Emission Detection and Reporting) и определяет объём газов в реальном времени, в том числе у движущихся автомобилей. Система оснащена видеокамерой и программным обеспечением, которое получает мультиспектральное изображение выхлопного шлейфа. Кроме того, ведётся сбор данных о выбросах наиболее вредных веществ — CO, CO2, NO, NO2, (NOx), HC и PM. Точность измерений достаточная, чтобы найти в потоке машин основных загрязнителей воздуха. Датчики могут работать автономно и без остановки, и днём, и ночью, в любую погоду, кроме дождя. При этом видеокамера не только фиксирует факт правонарушения, но и запоминает номер транспортного средства, узнаёт общую скорость движения и ускорения. Технология позволяет создавать отчёт по каждому автомобилю отдельно, что упрощает работу использующих данную информацию представителей власти.

Впервые EDAR начали использовать в 2014 году в США, после опробовали и в других странах — в Канаде, Германии, Бельгии, Франции, Италии и Великобритании. Система доказала эффективность при решении различных задач. Так, в Бельгии удалось повысить точность обнаружения неисправной защиты от выбросов, используемой грузовиками, с 10% до 86%.

Дмитрий Давыдов предлагает в России разработать и внедрить аналогичную систему выявления вредных выхлопов. Рассчитав погрешность приборов, автоматизировать назначение штрафов, при этом подняв их уровень до 1000 рублей за систематические нарушения. Поступившие после уплаты штрафов средства необходимо, уверен предприниматель, направить на расширение сети автоматизированных пунктов проверки.

По мнению автора проекта «20 идей», камеры, считывающие выхлопы автомобилей, должны быть установлены на въездах в крупные города и центральные районы. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность установки таких камер за счёт частных средств. Это может быть востребовано, к примеру, жилым комплексом, желающим обеспечить свою территорию чистым воздухом.

В том, чтобы инициатива Дмитрия Давыдова была реализована, заинтересованы в первую очередь власти регионов и городов. Однако для создания технологии и определения общих правил для её внедрения требуется федеральная поддержка со стороны правительства и депутатов Государственной думы.

Реализация проекта позволит устранить главную причину плохого воздуха в российских городах. Причём сократятся не только выбросы отравляющих веществ, непосредственно влияющие на городскую жизнь, но и парниковых газов, что сочетается с федеральной экологической повесткой. Правительство России получит ещё один инструмент контроля экологической ситуации.

Но самым важным эффектом станет снижение роста количества заболеваний, связанных с плохим воздухом, улучшение качества жизни и её продолжительности для миллионов людей.