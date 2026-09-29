Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. Глава государства поздравил лидеров политических сил и обозначил приоритеты совместной работы.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент отметил высокую активность, которую граждане проявили в три дня голосования 18 — 20 сентября.

«Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России, — сказал Путин. — И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами».

Высокая явка и участие людей — вопреки террористическим угрозам со стороны киевского режима, провокациям и кибератакам — стали для президента важным сигналом. Граждане поддержали страну, бойцов СВО и курс власти. Единство общества дает твердую уверенность в том, что Россия добьется победы.

Путин особо подчеркнул, что все попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились.

Такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но граждане защитили суверенное право народа России самостоятельно определять свое будущее. Активное участие десятков миллионов избирателей и высокая явка обеспечили бесспорную легитимность выборов.

Путин отметил грамотную и четкую работу избирательных комиссий всех уровней. Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно, в том числе «в сложных, практически боевых условиях» приграничных регионов, в Донбассе и Новороссии. Члены комиссий проявили смелость, мужество, а порой и героизм.

Сама процедура голосования, как подчеркнул президент, была максимально удобной для граждан — благодаря трехдневному формату и широкой доступности электронных сервисов.

Предвыборная кампания прошла достойно, содержательно и конструктивно, показав высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Она была активной: партии работали с избирателями, формировали программы на основе их запросов.

Лидер страны подчеркнул важность учета инициатив всех политических сил. Главе государства важно знать, какие наказы сторонники давали своим кандидатам. Он в равной степени чувствует ответственность перед избирателями всех парламентских партий.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли, — также отметил глава государства. — Всё ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка».

Среди тем, которые уже учтены, — помощь сельхозпроизводителям, вопросы дорожных камер и поддержка участников СВО.

«Главное — и в Госдуме, и на всех других уровнях власти — работать вместе с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», — подчеркнул Путин.

Лидеры всех парламентских партий выразили поддержку курсу главы государства. Несмотря на различия в подходах к развитию экономики, социальной сферы и безопасности, ведущие политические силы продемонстрировали сплоченность в вопросах защиты Отечества. Для политической системы это важный сигнал: ключевые задачи будут решаться оперативно и эффективно.

Особая ответственность лежит на партии, упрочившей свое лидерство, — «Единой России», сказал президент.

«Ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше», — указал он. Поддержка избирателей — это кредит доверия, который необходимо оправдать последующей работой, подчеркнул глава государства.

Руководитель партии Дмитрий Медведев со своей стороны заявил, что уровень доверия определяет и уровень ответственности. По итогам выборов «Единая Россия» ожидает получить 349 депутатских мандатов — беспрецедентный результат.

Она уже подготовила 85 законопроектов, направленных на улучшение жизни граждан и развитие страны. Впереди задачи по укреплению экономики, развитию регионов и расширению социальных программ.

«Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», — сказал Путин.

Президент отдельно упомянул, что крупнейшие политические силы страны активно привлекают в свои списки людей, прошедших СВО.

«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России. И не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут также преданно служить Отечеству», — добавил он.

Теперь граждане России с боевым опытом усиливают кадровый состав Госдумы, региональных и местных органов власти. Они становятся важной частью команды, работающей на улучшение жизни людей, резюмировал глава государства.