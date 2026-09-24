Одна из отличительных черт голосований, состоявшихся 18–20 сентября, — резко снизившееся число обращений в Центризбирком о предполагаемых нарушениях, более чем в четыре раза. Если во время предыдущего избирательного цикла, в 2021-м, ЦИК зафиксировал 2757 жалоб, то сейчас их было 664. Особенно заметно сократилось количество заявлений по отдельным направлениям.

Кристина Соловьёва/РИА Новости

Обращений по вопросам процедуры голосования вне помещения для голосования стало в десять раз меньше: 13 во время единого дня голосования — 2026 против 148 в 2021-м.

Почти в тридцать раз снизилось количество жалоб на удаление наблюдателей и членов комиссий: шесть против 173. О предполагаемом «вбросе» поступило всего одно обращение (в 2021 году — 70).

После тщательной проверки были подтверждены две попытки «вброса» бюллетеней. В масштабах страны, где работало более 90 тысяч участков, это — незначительные доли процента.

Каждый случай был оперативно выявлен и отработан. Все обращения рассматривались незамедлительно. Решения принимались в пользу участников выборов — партий и кандидатов.

Избиркомы работали на опережение: при появлении сообщений в Сети меры реагирования принимались еще до того, как поступали официальные обращения. Если на участках возникали сомнения в сохранности бюллетеней, результаты отменяли. В двенадцати регионах на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 бюллетеней — из более чем 111 миллионов изготовленных.

Показателен пример участка № 756 в Якутии. Здесь оказался вскрытым сейф с бюллетенями. Несмотря на то, что сейф-пакеты внутри остались нетронутыми, все 409 бюллетеней признали недействительными, а членов комиссии незамедлительно отстранили.

В Республике Марий Эл с помощью системы видеонаблюдения был зафиксирован факт вброса на участке № 343. Виновных членов комиссии отстранили, результаты голосования на участке отменили.

В дни голосования в ЦИК поступило всего 43 обращения по вопросам недопуска наблюдателей на участки и подачи списков.

18 сентября таких обращений было 23, 19 сентября — 17, 20 сентября — всего три. По решению суда с участков удалили 15 наблюдателей (шесть от КПРФ, два от «Справедливой России», один от ЛДПР, шесть от «Яблока»). Для более чем 90 тысяч участков и свыше 380 тысяч заявленных наблюдателей эти цифры выглядят несущественными.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в комментарии ИА Регнум связал резкое сокращение жалоб с двумя причинами.

Во-первых, в прошлые кампании большое количество обращений генерировалось специальными «жалобщиками», многие из которых впоследствии были признаны иноагентами, отметил Матвейчев. Эти «жалобщики» создавали фальшивые обращения о якобы имевших место нарушениях — либо провоцировали их сами.

Во-вторых, указал собеседник, существенно выросло техническое оснащение участков, в том числе камерами наблюдения. Повысилась квалификация членов комиссий.

«Профессионализм и техническое оснащение участков приводит к тому, что выборы становятся чище, легитимнее, и нарушения на них практически отсутствуют», — резюмировал Матвейчев.

Превзошли показатель 2024-го

ЕДГ-2026 запомнился также тем, что Россия побила собственный рекорд по международному наблюдению, установленный на президентских выборах 2024 года.

Тогда работали 1115 наблюдателей из 129 стран, на выборах 2026 года — 1126 из 133 стран мира, в том числе около сорока представителей Соединенных Штатов и государств Европы.

Международные наблюдатели в современном мире остаются необходимым элементом легитимации выборов как института и их результатов, сказал ИА Регнум политтехнолог Илья Гамбашидзе. При этом, подчеркнул он, Россия больше не зависит от мнения Запада.

«Состав наблюдателей помогает легитимации нашей политической системы в глазах, прежде всего, Глобального Юга. В том, что в России прошли законные выборы, сегодня уверено большинство человечества», — отметил эксперт.

Присутствие иностранных наблюдателей показало открытость российского избирательного процесса для внешнего мониторинга и подтвердило, что попытка его изолировать не достигла цели. Выводы зарубежных мониторинговых миссий и отчеты национальных наблюдателей свидетельствуют о прозрачности и законности процедур.

Всего на выборах был заявлен 381 341 наблюдатель, из них 209 548 назначены одиннадцатью политическими партиями.

От «Единой России» заявили более 97 тысяч, от КПРФ — более 42 тысяч, от «Новых людей» — более 28 тысяч, от «Справедливой России» — более 17 тысяч, от ЛДПР — более 16 тысяч.

На участках реально присутствовали 336 702 наблюдателя — 88,3% от заявленных.

Явка наблюдателей от партий составила: от «Единой России» больше всех — 92,7%, от КПРФ — 82,7%, от партии «Новые люди» — 86%, от «Справедливой России» — 88,6% и от ЛДПР — 77,6%.

Растет популярность формата «наблюдателей-блогеров». Они вели соцсети, показывали работу комиссий, проверяли процедуры и делали селфи с участков.

По информации ассоциации «Независимый общественной мониторинг» (НОМ) и общественной организации «Диалог Регионы», с 18 по 20 сентября посты опубликовали 38 тысяч таких наблюдателей.

Общий охват публикаций превысил 40 миллионов просмотров. Около 60% участковых избирательных комиссий попали в объективы. Такая практика остается уникальной и не встречается больше нигде в мире.

Более 88 тысяч избирательных комиссий были оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации.

Доступ к трансляции предоставлялся всем желающим на площадках центров общественного наблюдения. Туда приходили представители партий и кандидатов, в том числе от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Наблюдатели могли проверять сообщения о нарушениях по записям с участков.