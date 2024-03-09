Материалы с тегом ««Новые люди»»
Политолог Асафов подвёл итоги предвыборных дебатов кандидатов в президенты
В рейтинге по итогам двух недель, в течении которых перед выборами президента России проходили дебаты кандидатов на пост главы государства и их доверенных лиц, кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место. Рейтинг участия в дебатах опубликовал в Telegram-канале...
9 марта 2024
В России начнутся дебаты между кандидатами в президенты
Предвыборные дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются 26 февраля. Мероприятия планируется транслировать на пяти телеканалах и трёх радиостанциях РФ. В дебатах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Самовыдвиженец...
26 февраля 2024
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
В Госдуме заявили о недопустимости задержаний за жёлто-синие цвета
Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков во вторник, 16 мая, призвал Министерство внутренних дел разъяснить, что сочетание жёлтого и синего цветов не является само по себе основанием для задержания человека и возбуждения дела. Депутат назвал абсурдом случаи, когда только наличие цветов...
16 мая 2023
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% граждан РФ
Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81% граждан страны, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 1,1%, таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 12 мая. «Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,1%. О своём доверии Владимиру Путину заявили 80,9% россиян»...
12 мая 2023
В Госдуме попросили губернаторов продлить майские выходные
Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращения губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая 2023 года нерабочими днями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. «Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил...
19 апреля 2023