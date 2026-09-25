В канун единого дня голосования (ЕДГ) 2026 года и в дни выборов наблюдатели и общественники успешно «отлавливали» ложные сообщения о якобы имевших место нарушениях.

Global Look Press

По данным автономной некоммерческой организации «Диалог» (которая вместе с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» создала проект «Наблюдатели-блогеры»), с 10 по 20 сентября были зафиксированы 48 вбросов фальшивой информации. Их называют «уникальными фейками» — это те источники ложных сведений, из которых данные — сознательно или по ошибке — «растаскиваются» по соцсетям.

У 48 уникальных фейков было около 1 тыс. копий, которые в общей сложности набрали порядка 3 млн просмотров. Непосредственно в дни голосования — 18–20 сентября — зафиксировали 22 уникальных фейка.

Авторы продолжали распространять дезинформацию о нарушениях на отдельных участках, а также опубликовали материал о якобы создаваемых частных агентствах для «тотальной мобилизации россиян» сразу после выборов.

Примеры вбросов

Среди наиболее заметных фейков — «кадры из ДНР», на которых людей якобы заставляют голосовать под дулом автомата. На самом деле военные обеспечивали безопасность мирных граждан от атак украинских беспилотников. В этом году жители Донбасса и Новороссии впервые избирали депутатов Госдумы от своих регионов, что требовало повышенных мер безопасности.

Появился ролик с якобы неопломбированными урнами на участке № 23/01 в селе Новая Усмань Воронежской области. Выяснилось, что на участке стояли другие урны, а видео по ряду признаков оказалось подделкой.

Коммунист Дмитрий Асеев заявил о пустом вскрытом сейф-пакете для бюллетеней на участке № 4626 в Самарской области. Проверка показала, что пакет не числился в списке выданных комиссией и хранился вне здания участка.

В Хакасии тиражировался постановочный ролик, на котором избирателей якобы подкупают алкоголем.

В ряде случаев использовали старые видеозаписи, не имеющие отношения к текущей кампании. Так, на странице блогера, уехавшей из России, был размещен ролик о «нарушениях» на участке № 2054 в Краснодаре. На деле материал был записан годом ранее во время выборов губернатора Краснодарского края.

Распространялся и фейк о том, что одного из наблюдателей не пустили вовремя на участок в Камчатском крае. Это оказалось старым видео из другого региона, датированным 2024 годом.

Актом внешнего вмешательства стала спланированная провокация в Москве. Вечером 20 сентября к отдельным избирательным участкам автобусами свозили людей для искусственного создания многочасовых очередей.

Расчет строился на том, что всем не удастся проголосовать до 20:00. Мосгоризбирком продлил время голосования, и до полуночи все участники провокации смогли реализовать своё избирательное право.

Провокации на участках сознательно готовились и представителями так называемой системной оппозиции, в том числе по сговору.

На участке № 62 в Сыктывкаре человек, аффилированный с коммунистами, после получения бюллетеня и выхода из кабинки заявил, что бланк уже был заполнен. К раскручиванию ситуации подключились наблюдатели от КПРФ. У члена комиссии от «Справедливой России» обнаружили стопку заполненных бюллетеней. Полиция разбирается, откуда у члена комиссии появились заполненные бланки в разгар голосования.

ИИ как инструмент провокации

С каждой избирательной кампанией продолжает расти количество попыток либо сорвать выборы, либо подорвать к ним доверие — в том числе посредством вбросов фейков разного уровня и качества. На это в комментарии ИА Регнум указал политконсультант Станислав Корякин, член экспертного совета Союза российских городов и комитета по политическим технологиям РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью).

В этом избирательном цикле особенно заметным стало использование «фейкоделами» искусственного интеллекта. В ходе кампании в Севастополе злоумышленники создавали ложные аккаунты руководителей избирательных комиссий. Делались перемонтажи и даже перезапись комментариев на основе ранее снятых видео и фото.

В соцсетях размещались сгенерированные материалы о переносе избирательных участков в здания военных комиссариатов для мужчин призывного возраста и о якобы запланированной мобилизации после завершения выборов.

Фиксировались и другие сфабрикованные материалы. Например, ролик, где использован образ министра обороны Андрея Белоусова, где видеоряд и смоделированный голос использованы для заявления о предложении отложить выборы из-за необходимости мобилизации.

Это и фальшивая инфографика с результатами соцопросов, где у «Единой России» 1%, а у КПРФ — 84%; поддельные видеоинтервью, в которых персонажи заявляют о принуждении к голосованию за «Единую Россию» под угрозой увольнения.

Заслон на пути фейков

Пока такие материалы часто бывают несовершенными и заметны даже непрофессионалам, отметил Корякин. Однако искусственный интеллект быстро совершенствуется, и продукция, созданная с его помощью, становится качественнее. Это — вызов избирательному процессу.

«Серьезным заслоном на пути фейка выступают различные институты, которые отслеживают этого рода провокации. И АНО «Диалог», и общественные институты, наблюдатели, журналисты. Поэтому удается защищать общественное пространство от воздействия этих фейков», — отметил Корякин.

Воздействие вбросов на избирателей невелико, подчеркнул собеседник. Люди видят такие материалы, могут как-то к ним отнестись, но далеко не все им верят.

Корякин подчернул: количество дезинформации растет, но одновременно совершенствуется и система противодействия — как техническими средствами, так и оперативным реагированием специалистов и официальных лиц. Растет также качество просветительской работы среди избирателей по распознаванию подобного контента.

Безусловно, учитывается и риск дальнейшей эскалации вбросов, отметил собеседник.

Важные способы противодействия — профилактика, предупреждение, информирование и просвещение граждан, перечислил Корякин. Здесь, подчеркнул он, поможет техническая маркировка контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. При этом важно, чтобы такая маркировка была заложена в саму структуру генеративных моделей, а не зависела от «доброй воли» авторов фейков — которые, конечно, не станут помечать свою продукцию как нечто, созданное при помощи ИИ.

«Протестная очередь» не собралась

Так же как и попытки дезинформировать избирателей, не возымел эффекта замысел срыва голосования.

Речь идет о придуманном в эмигрантских кругах т. н. протестном полдне — гражданам, считающим себя оппозиционерами, предлагалось 20 сентября в 12:00 прийти на свои участки и создавать там очереди. Это уже вторая подобная попытка — первая была предпринята во время президентских выборов 2024 года. И тогда, и сейчас акция оказалась провальной, причем не только в России, но и на участках за рубежом.

Большая очередь к 12:00 20 сентября наблюдалась только в Ереване. Но такой она была с самого утра: избирателей с российским гражданством в Армении много, а голосование в посольствах и консульствах было ограничено одним днем.

По России даже в оппозиционных ресурсах не фиксировалось большого количества кадров с очередями, а те, что появлялись, оперативно опровергались.

Чтобы отчитаться об «успехе» на одном из участков в Новой Москве, оппозиционеры взяли кадры естественной очереди от 19 сентября и выдали их за кадры «протеста», который якобы состоялся днем позже, 20-го. В Екатеринбурге пытались за деньги организовать очередь: в школьном чате предлагали постоять рядом с участком с 11:30 до 13:00, чтобы потом выдать скопление людей за участие в протестной акции.

В целом никакого всплеска активности именно 20 сентября на участках зафиксировано не было — больше всего граждан проголосовало в пятницу, 18-го.

Так называемый протестный полдень оказался полным провалом как с точки зрения организации, так и с точки зрения количества поддавшихся на провокационные призывы, сказал ИА Регнум Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Попытка навязать позицию оказалась безуспешной, а сама позиция не вызывает никакого отклика и не имеет поддержки у избирателей», — отметил эксперт.