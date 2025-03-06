После шагов Дональда Трампа по завершению украинского конфликта роль Турции в этом процессе с каждым днем растет.

Иван Шилов ИА Регнум Глава МИД Турции Хакан Фидан и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Если во время встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и возникли сомнения в возможностях этой страны играть какую-то роль в украинском урегулировании, то очень быстро они начали рассеиваться.

Параллельно с переговорами госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре Владимира Зеленского. Как раз в то время, когда французский президент Эммануэль Макрон собирал обиженную на Трампа Европу в Париже. Затем в турецкую столицу пожаловал Лавров. И спустя несколько дней США и Россия провели вторую встречу на уровне технических групп в Стамбуле.

Когда Зеленский неудачно съездил в Белый дом и британский премьер наспех собрал саммит ведущих членов ЕС и Канады, турецкому президенту тоже направили пригласительный билет. И 3 марта от имени своего шефа в Лондон прибыл министр иностранных дел и бывший глава разведки MIT Хакан Фидан.

Прежде чем перейти к разбору итогов лондонского визита Фидана, предварительно стоит отметить, что сейчас Турции удается играть на нескольких шахматных досках.

Она держит тесный контакт с Москвой и Киевом и параллельно вклинивается в «междусобойчик» европейцев, появившийся из-за смены политики Вашингтона.

В то же время, пускай и не на правах активного посредника, Стамбул не теряет роль международной площадки — будь то по Украине или по разрядке между Соединенными Штатами и Россией.

Эрдоган хотя лично еще не встречался с Трампом, но сохраняет высокий уровень отношений с ним и поддерживает его мирные усилия, которые, по оценкам турецкого президента, схожи с положениями стамбульской декларации 2022 года.

При этом встречу в Британии турецкое руководство не рассматривает как решающую, поэтому туда и полетел Фидан, а не сам Эрдоган. Он, конечно, уже не молод, но на важные встречи ездить никогда не ленится. Его главная мечта — организовать встречу Владимира Путина и Зеленского в Стамбуле, остальное подождет.

К тому же турки со своей «равноудалённой» позицией не совсем разделяют тот подход по Украине, который пытаются обозначить их партнеры с Даунинг-стрит.

Тем не менее оставаться в стороне от одного из важных мероприятий с точки зрения как украинского конфликта, так и европейской безопасности Турция не может.

Турецкие СМИ обратили внимание на то, что в Париж их представителей не позвали, хотя во Франции проводили аж два саммита по Украине. Претендующий на серьезные роли во всех мировых делах Эрдоган вряд ли был доволен таким игнором.

А о том, почему Фидан ездил на Туманный Альбион и чего он добился, можно судить из его собственных комментариев для журналистов, а также по реакции турецкой прессы.

Глава МИД Турции назвал саммит «важным», так как в нем приняли участие 17 стран ЕС и Канада. Он признает, что в ЕС началось броуновское движение из-за революционного курса Трампа по Украине: »… Внутри Европейского союза возникли различные точки зрения в свете позиции, которую США заняли в последние недели».

И соответственно, страны Старого Света вместе с Канадой и Турцией ищут ответ на вопрос: как себя дальше вести с Украиной и Россией без США.

Турки вместо американцев

Сам факт приглашения турецкой делегации в Лондон — это не просто комплимент стратегическому союзнику, но и декларация о намерениях втянуть Турцию в обеспечение европейской безопасности и украинский конфликт на стороне Франции, Великобритании и Германии. Вторая армия в НАТО, по их расчетам, могла бы отчасти компенсировать гигантский провал, оставляемый ожидаемым уходом США.

В Турции понимают растущие проблемы Европы и её нужду в сильных союзниках. Газета Hürriyet оценила лондонскую встречу как попытку Старого Света показать силы и обозначить участие в игре. Но быть в игре без Анкары не получается. «Европа не сможет защитить себя без Турции. Анкара как никогда раньше получила широкие возможности», — пишет обозреватель Мелих Алтынок на страницах газеты Sabah, рупора президентского дворца.

Эксперт отмечает, что в ситуации, когда США не считают Европу ключевым союзником, Турция с её второй по силе армией в НАТО, независимой внешней политикой и стратегическим положением «выходит на первый план» и «получает исторический шанс укрепить свои позиции».

Ему вторит профессор Дениз Танси из Университета Йедитепе. По его оценкам, Турция может играть значительную роль в системе безопасности Европы, если ЕС будет больше внимания уделять обороне. Война на Украине напомнила европейцам о необходимости обеспечения безопасности, что может открыть новые возможности для Турции, говорит Танси.

После переговоров с Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Олафом Шольцем и прочими лидерами Фидан указал на важность Турции как в «потенциальном мирном соглашении на Украине, так и в реконструкции Европейской архитектуры безопасности».

Речь, таким образом, может идти о том, что в случае полного либо частичного вывода американских войск из Европы их задачи частично может взять на себя Турция. Если, скажем, немцы отправляют свои бригады в Литву, то турки могут разместиться где-нибудь в Румынии или Польше.

В широком смысле речь идет, конечно, не только о размещении войск. Это и военные учения, и сотрудничество в разработке вооружений, и торговля ими.

За свой «вклад» в евробезопасность Эрдоган наверняка будет брать недешево. И сделку по поставке истребителей Eurofighter ФРГ, Британии, Испании и Италии придется финализировать, как когда-то Швеция сняла санкции по вооружениям в обмен на согласие Турции на её вступление в НАТО.

Так или иначе, Турция готова работать над созданием новой архитектуры безопасности Европы и Фидан поспешил анонсировать регулярные встречи в «лондонском формате» как минимум 1-2 раза в месяц.

Отстранённость от ястребов

Вторым вопросом на повестке дня стояла Украина.

Здесь всё очень непросто. С одной стороны, Турция где-то даже активнее Великобритании и Франции подставляет плечо Зеленскому и не стесняется повторять тезис о территориальной целостности даже в момент, когда Трамп допустил «уступку территорий». Эрдоган не прекращает «держать зонтик» над главой киевского режима.

При этом, в отличие от западноевропейцев, турки не накачивают Украину оружием так открыто и в таком масштабе. И не в пример европейцам Долмабахче поддерживает диалог с Кремлем, претендуя на посредничество между конфликтующими сторонами.

Как совместить такой подход с британо-французско-немецким курсом, нацеленным на компенсацию американской поддержки Украине и сдерживание России?

Ястребиный настрой этих трех стран Турцию не сильно-то устраивает, поскольку наносит вред её миротворческим амбициям. Выйдя с переговоров в Лондоне, Фидан пожаловался на разноголосицу относительно украинского урегулирования и сказал, что, несмотря на разные позиции, Турция выступает за мирное урегулирование и готова по-прежнему содействовать переговорам Украины и России.

Таким образом, Анкара показывает свою отстранённость от Франции и Британии, добивающихся поражения России и продолжения войны. Зато миротворческий курс вписывается в повестку дня двух сильнейших игроков — США и России.

В ожидании «плюшек»

Важным вопросом турецкого участия в урегулировании украинского конфликта является отправка войск.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Турция якобы готова направить миротворцев на Украину после прекращения огня при условии её участия во всех обсуждениях формирования миротворческого контингента. О турецких войсках после встречи с Эрдоганом в феврале проговорился и Зеленский.

Газета Milliyet публикует сегодня комментарий своего правительственного источника: «Анкара готова обсуждать вклад в возможную отправку на Украину миротворцев, если это поможет «стабильности».

Учитывая, что собравшихся в Лондоне эта тема сильно волновала, очевидно, что Фидан поднимал её в разговорах с коллегами по НАТО. Однако по понятным причинам турецкие власти не делают открытых заявлений о миротворцах.

Во-первых, ЕС и Британия пока сами не заняли четкую позицию и всё еще оглядываются на Пентагон, во-вторых, есть риск испортить отношения с Россией.

Так что, скорее всего, если Турция и примет решение направить «голубые каски» на Украину, то сначала будет вынуждена согласовать его с Москвой. По информации Bloomberg, Эрдоган обсуждал эту тему во время недавнего визита Лаврова.

Профессор Дениз Танси подтверждает, что действительно в его стране рассматривают «опцию» отправки миротворцев. Однако ключевым условием является принятие соответствующей резолюции Совбеза ООН, поддержанной Россией. Иначе может возникнуть «серьезный кризис» в отношениях Анкары и Москвы.

Чем Турции грозят плохие отношения с Россией, могут сказать турецкие строители, владельцы домохозяйств и отелей. В текущих условиях инфляции, кризиса лиры и оттока капитала, а также маячащей на горизонте перспективы досрочных выборов Эрдогану не с руки портить отношения со своим «другом» Путиным.

Подводя итоги визита Фидана в Лондон, можно сказать, что он стал еще одним шагом по активизации турецкого участия в мировых делах в целом и в урегулировании украинского кризиса в частности. Анкара уже может не жаловаться на потерю инициативы, так как находится на короткой ноге и с США, и с Европой, и с Украиной, и с Россией.

Вес и значение Турции в глазах Старого Света растет, и она может получить от него новые «плюшки», в которых раньше ей отказывали из-за разногласий по Сирии, Ливии, Греции, а также из-за претензий к «недемократичности».

Потенциально Турция, обладающая сильной армией, может взять на себя больше ответственности за безопасность Европы, однако этот вопрос, как и вопрос ввода миротворцев на Украину, несет серьезные издержки на российском направлении, поскольку Москва постоянно указывает на наращивание сил и инфраструктуры НАТО в Восточной Европе.

Будут ли турецкие штыки менее раздражительными, чем американские или немецкие, — этот вопрос является предметом долгой дискуссии.

Несмотря на очевидный рост участия Турции в мировых делах, Эрдогану и его команде придется тщательно взвешивать плюсы и минусы, чтобы не растерять преимущества своей нынешней политики «равноудалённости».

Однажды такое уже случилось, когда из-за разворота на Запад ради инвестиций он лишил себя статуса посредника, допустив сложности во взаиморасчетах с российскими банками.