Сворачивание иранского присутствия в Сирии принесло Израилю большое облегчение, так как потеря Дамаска лишила Тегеран и доступа в приграничный Ливан к «Хезболле», и мощного козыря для давления на Тель-Авив.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года на место Ирана пришел не менее грозный противник — Турция.

Как раз в это время комиссия по пересмотру оборонной доктрины Израиля обеспокоилась возможным изменением намерений соседних стран и тогда посоветовала подготовиться к столкновению с Турцией.

Члены комиссии считают ее способной развязать против еврейского государства прокси-войну через палестинское движение ХАМАС и группировку «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ)*.

Поводы для беспокойства у Израиля появились еще с обострения войны в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не только начал обвинять израильское руководство в геноциде и ввел экономическое эмбарго, но и стал открыто угрожать созданием «исламской коалиции» и вводом войск.

Приход к власти в Дамаске ХТШ* и Ахмеда Аш-Шараа, чьим главным союзником являлась Анкара, сблизил Турцию и Сирию. Сейчас турецкие военные обосновываются на сирийских военных базах и модернизируют их, включая базу Тияс (Т4), где израильтяне раньше бомбили располагавшиеся там иранские формирования.

Израилю не нравится, что турецкие ПВО могут ограничивать свободу передвижения его авиации, да и в целом появление еще одного исламистского режима вдобавок к ХАМАС и «Хезболле» настораживает Биньямина Нетаньяху и его правых министров.

В ситуации продолжающегося конфликта в Газе усиление Сирии при помощи Турции лишает Израиль того преимущества, которое возникло в начале декабря 2024 года.

Нетаньяху несколько раз давал понять, что никакое военное присутствие — ни сирийское, ни тем более турецкое — к югу от Дамаска (провинции Дараа, Кунейтра и Эс-Сувейда) непозволительно.

Израилю нужна буферная зона, для достижения которой он начал поддерживать сирийских друзов в их противостоянии с войсками Аш-Шараа.

Решительный настрой Израиля подтверждался как минимум три раза.

Первый раз — во время свержения прошлого сирийского президента Башара Асада. Тогда ЦАХАЛ занял буферную зону в районе Голанских высот.

Второй раз — в начале апреля, когда под удары израильтян попали военные объекты в Хомсе, Хаме и Дамаске, включая базу Т4.

И третий раз — с 30 апреля по 2 мая, когда были разбомблены объекты около президентского дворца в сирийской столице, а также в Латакии, Хаме и Дераа. Эти удары были связаны с поддержкой друзов, и Нетаньяху направил «четкий сигнал» Аш-Шараа о недопустимости продвижения его войск на юг.

Все три операции встретили жесткую критику Анкары, обвинившей Израиль в нарушении целостности Сирии и ее оккупации.

Несмотря на стремление Турции материализовать свое влияние в Сирии и страх Израиля получить еще один фронт вдобавок к Газе, «Хезболле», хуситам и Ирану, открытый конфликт не нужен ни Тель-Авиву, ни Анкаре.

В апреле президент США Дональд Трамп попытался выступить медиатором между Эрдоганом и Нетаньяху, призвав последнего проявить благоразумие.

После вашингтонского визита Нетаньяху израильская армия хоть и отбомбилась по будущим турецким базам, но уже спустя неделю, 10 апреля представители минобороны Турции и Израиля провели встречу в Баку.

Прогресса они не достигли, но сам факт переговоров давал надежду на какое-то взаимопонимание и деэскалацию.

Более того, в первую неделю мая в Баку с пятидневным визитом должен был приехать Нетаньяху. Туда же должен был прибыть и Эрдоган.

Шли слухи о том, что Азербайджан как союзник и Турции, и Израиля сможет организовать встречу их лидеров. Однако за считанные дни до поездки Турция отказалась предоставлять воздушное пространство для полета самолета Нетаньяху. Сам же израильский премьер отложил поездку, формально из-за событий в Газе и Сирии.

Согласно источникам The Assotiated Press, израильский кабмин одобрил план расширения военной операции в Газе с полной оккупацией палестинского анклава. И для этой цели в армию призывали десятки тысяч резервистов. А в Сирии израильтяне нанесли очередные авиаудары якобы для защиты притесняемых друзов.

Хрупкая турецко-израильская нормализация забуксовала, едва начавшись. Эрдоган обвинил Израиль в провоцировании нового внутрисирийского конфликта и заявил, что наблюдает за тем, «какие шаги он предпримет или планирует предпринять в отношении Турции».

Новая масштабная операция в Газе, чреватая гуманитарной катастрофой (о чём предупредили в ООН), депортацией палестинцев и оккупацией анклава, еще больше обострит ситуацию между Турцией и Израилем.

Градус напряжения создает ситуацию, при которой уровень противостояния двух стран может сравниться с тем, что недавно происходило между Израилем и Ираном.

Однако Трамп, хороший друг Эрдогана и Нетаньяху, вполне может спустить пар в регионе. Во вторую неделю мая он совершит визит в страны Персидского залива. По пути туда или оттуда он может навестить и израильского премьера, и турецкого президента.

Недавно Трамп провел очередной телефонный разговор с Эрдоганом и договорился способствовать стабильности в Газе, Сирии и на Украине. Трампу не нужна ссора его региональных союзников.

Спокойствие в отношениях Израиля и Турции вкупе со сближением с Саудовской Аравией и ОАЭ усилит карты американского спецпосланника Стивена Уиткоффа на переговорах с Ираном.

Так что Трамп будет и дальше пытаться помирить двух соперников. В Израиле его визита ждут и одновременно опасаются реакции на новую операцию в Газе. По сообщениям СМИ, она не будет начата до ближневосточного турне главы Белого дома. А 12 мая в Израиль приедет министр обороны США Пит Хегсет.

Во время сделки между ХАМАС и Израилем Трамп уже доказал, что умеет уговаривать и давить на Нетаньяху. Давить на Турцию тоже есть чем — сделкой по истребителям F35, санкциями и тарифами.

Но судя по диалогу с Нетаньяху в США, где Трамп потребовал от него благоразумия, в Анкаре американец нуждается больше, чем в Тель-Авиве. И именно поэтому он не столь давно принял решение о сокращении американского военного присутствия в Дейр-эз-Зоре. И тем самым помог Эрдогану сделать еще один шаг к «обнулению» теоретически возможной курдской автономии.

Если говорить о России, то несмотря на свержение Асада, инициатива и преимущества в регионе еще не утеряны. Россия вышла на прямой диалог с Дамаском и в апреле в Баку провела встречу на уровне представителей спецслужб. Аш-Шараа не торопится сворачивать российское военное присутствие.

Москва также ведет консультации с Турцией, одновременно сохраняя диалог как с Палестиной, так и с Израилем. Сильным козырем России является также поддержка Ирана.

Глава МИД Ирана и султан Омана (страна-посредник в переговорах США и Ирана) навещали Москву с визитом после очередного раунда ирано-американских переговоров.

Нынешнее американское руководство скорее настроено на кооперацию с Россией, чем ее выдавливание с Ближнего Востока.

Так что потенциальное примирение Турции с Израилем при участии Трампа, до которого еще предстоит дойти, не обязательно принесет какие-то отрицательные последствия для России.

*Запрещённая в России террористическая организация