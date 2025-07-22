Никогда раньше турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не чувствовал себя так уверенно, как сегодня.

Иван Шилов ИА REGNUM

В разные периоды его премьерства и президентства он то стоял под угрозой «бархатной революции», спонсируемой США и ЕС, то военного переворота, поддерживаемого Фетхуллахом Гюленом, то рисковал проиграть парламентские и президентские выборы наследникам партии Ататюрка.

И на протяжении всего двадцатилетнего периода своего правления он воевал с сепаратистами из Рабочей партии Курдистана (РПК), причем как на территории Турции, так и в соседних Ираке и Сирии.

«Бархатные революции» в парке Гези провалились, а Дональд Трамп прекратил финансирование их рассадника — USAID (организация, признанная в РФ нежелательной). Военных Эрдоган приструнил, гюленистов пересажал, а сам Гюлен в октябре прошлого года ушел в мир иной. Парламентские и президентские выборы не мытьем, так катанием AKP и Эрдоган смогли выиграть (хотя и проиграли на муниципальных).

Из нерешенных проблем оставались две — оппозиционер и мэр Стамбула Экрем Имамоглу и РПК.

По степени опасности Имамоглу, наверно, стоял гораздо выше. Ведь если в отношении РПК можно использовать любые средства, то выборы в пока еще демократической стране отменить невозможно.

Но в той или иной степени противоядие нашлось в обоих случаях.

Рабочая партия Курдистана за последние годы заметно ослабла. После военных операций Турции на севере Ирака и Сирии против РПК и YPG, смены власти в Дамаске на протурецкого Ахмеда Аш-Шараа и установления тесных отношений с Багдадом курдские боевики заметно ослабли.

В октябре 2023 и 2024 года они напомнили о себе, устроив теракты у здания МВД и в штаб-квартире аэрокосмической компании TUSAŞ под Анкарой. Но лидер партии Абдулла Оджалан понял бесперспективность продолжавшегося почти полвека насильственного сопротивления. И в мае 2025 г. он призвал сторонников сложить оружие.

Новым этапом в этом процессе стало начало реального разоружения РПК. 11 июля в иракском Курдистане, в провинции Сулеймание, первая группа в числе 30 боевиков РПК сдала оружие. Процедура разоружения, по информации турецкой газеты Yeni Şafak, будет проходить «без камер» и должна закончиться к сентябрю.

По договоренности между Анкарой и РПК руководство курдского движения (около 250 человек) не будет иметь права проживать в приграничных с Турцией областях Ирака и Сирии, но они могут уехать в третьи страны.

Президент Турции не мог не воспользоваться случаем, чтобы отпраздновать свою очередную победу: «Турция победила, моя нация победила. Победил каждый из 86 миллионов наших граждан — турок, курдов и арабов». Такое обращение не случайно.

Эрдоган не хочет создать впечатление, что он сломал хребет курдскому сепаратизму. Он разделяет понятия «террорист» и «курд», чтобы не давать повода для новых повстанческих движений в будущем и для получения поддержки со стороны 30-милионной курдской диаспоры в своей борьбе на следующих выборах.

К общетурецкой (османской) солидарности Эрдоган прибегает не в первый раз.

Сразу после решения Оджалана о роспуске РПК он сказал, что битвы при Манцикерте (Малазгирте) против византийцев (1071 г.) и Чалдыране (1514 г.) — это «общая победа турок, курдов и арабов».

В союзном Азербайджане тактично промолчали, но явно были не рады слышать от Эрдогана о том, что он гордится ударом по Сефевидской империи руками курдов.

Самое любопытное в процессе примирения с курдами состоит в том, что триггером здесь выступает союзник AKP по коалиции лидер националистической MHP Девлет Бахчели. Именно он еще до начала диалога с Оджаланом, в октябре, предложил ему выступить в турецком парламенте и распустить свою группировку. А пару месяцев назад он выдал еще более сенсационную вещь. «У президента должно быть два вице-президента — один курд, другой алевит», — сказал он на закрытой встрече с депутатами.

Вторая новость, знаменующая победу Эрдогана во внутренней политике, пришла в те же дни, что и начало разоружения РПК. 16 июля Экрема Имамоглу приговорили к более чем полуторалетнему тюремному заключению за «публичное оскорбление государственного служащего».

Имамоглу действительно поставил под сомнение добросовестность прокурора Акина Гюрлека, но очевидно, что это лишь повод. Приговор — новый этап в деле арестованного в марте мэра Стамбула, являющегося главным конкурентом президента в борьбе за власть, будь то на внеочередных выборах или на плановых в 2028 году.

Время вынесения приговора оказалось весьма подходящим. Протесты в Турции уже затихли, крупные международные игроки, в основном европейские, или перестали говорить о них, или говорят вполголоса. Вероятно, Эрдоган рассчитывает, что за год и 8 месяцев про Имамоглу окончательно забудут, а он сможет провести внеочередные выборы и одержать на них вверх.

Если Эрдоган не сможет набрать «лучшую форму», то можно подождать еще три года и в случае необходимости раскрутить за это время преемника — например, молодого, но опытного главу МИД Хакана Фидана. Выход Имамоглу на свободу не станет препятствием — в любой момент можно найти новые поводы для новых уголовных дел.

Процесс демонтажа РПК выглядит более перспективным и необратимым. А вот арест Имамоглу не устраняет угрозу со стороны оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP). Так что борьба с ней еще впереди и она все еще опасна, даже без сильного лидера у руля.

Тем не менее в краткосрочной перспективе года-двух турецкий президент может быть спокоен за свой тыл и сконцентрироваться на внешней политике. Он уже этим занимается, его уверенность растет с каждым днем, и поводов для нее хватает.

Трамп принимает Эрдогана всерьез, слушает его мнение по поводу ближневосточных дел, рискуя порой дружбой с Израилем. Последняя эскалация в Сирии во многом остановилась благодаря координации Госдепа и Анкары.

Европейский союз сохраняет в силе свое предложение об участии Турции в европейской обороне и ВПК. В июне турецкий производитель беспилотников Baykar и итальянская Leonardo создали совместное предприятие LBA Systems для производства БПЛА. Понимая растущую зависимость Европы, Эрдоган потребовал ускорить евроинтеграцию Турции.

Анкара держит руку на пульсе в украинском конфликте и уже влезает в переговоры по Ирану. 23 июля в Стамбуле состоится новый раунд переговоров между Россией и Украиной, а через два дня там соберутся главы МИД «евротройки» и Ирана для обсуждения иранской ядерной программы.