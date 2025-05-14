Пока мировая пресса следит за подготовкой переговоров по Украине и турне Дональда Трампа по Ближнему Востоку, неподалёку произошло историческое событие, которое по своему масштабу может дать фору и свержению Башара Асада в Сирии, и многомиллиардным сделкам Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Формально дело касается внутренней ситуации в Турции, однако оно имеет значение как минимум для Ирака, Ирана и Сирии, да и для общей ситуации во всем регионе. Речь идет о проекте так называемого «турецкого Курдистана».

Почти 40 лет Рабочая партия Курдистана (РПК) вела вооруженную борьбу с турецкими властями и армией. Борьба же лидера РПК Абдуллы Оджалана, с 1999 года отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, началась задолго до создания группировки.

Еще в начале 1970-х, будучи студентом Анкарского университета, Оджалан примкнул к левым группировкам и партиям. Последние отстаивали права курдов, боролись против их ассимиляции и репрессий со стороны захвативших в результате госпереворота власть военных.

За политические взгляды и организацию митингов его в 23 года отправили в тюрьму, которая стала для него «школой политической борьбы». Оджалан много читал, изучал русскую литературу, марксизм. Особенно ему понравилось ленинское учение о праве народов на самоопределение, удачно ложившееся в фундамент сепаратизма и «курдской автономии».

После освобождения и вплоть до конца 1970-х будущий лидер РПК пытался вести политическую деятельность, сотрудничал с левыми, вел пропаганду среди алавитской и курдской бедноты, проводил митинги, но не прибегал к насилию.

Взять в руки оружие его заставили два фактора.

Турецкие левые были не очень-то рады принимать в свои ряды курдов, а в 1977 году в восточном городе Газиантепе убили его ближайшего сподвижника Хаки Карера, что стало для Оджалана «первой пролитой кровью».

И ровно в следующем году он и создал Рабочую партию Курдистана. Созданная изначально как политическая организация, она сразу превратилась в организацию боевую, партизанскую и террористическую. Все 1980-е годы бежавший из-за очередного военного переворота в Сирию Оджалан вел войну и совершал теракты против Турции и турецких чиновников.

Цель дальнейшей борьбы заключалась уже не просто в признании прав курдов, их языка и культуры в Турции, а в создании «турецкого Курдистана».

В течение 1990-х и начале 2000-х предпринималось как минимум три попытки Анкары и РПК договориться. Но каждый раз процесс срывался, едва начавшись.

Первая попытка была совершена в 1993 году экс-президентом Турции Тургутом Озалом, сочетавшим в себе гремучую смесь из пантюркизма и политика курдских корней. Ровно через месяц после начала переговоров Озал умер. Предположительно, его отравили турецкие спецслужбы как раз из-за грядущего примирения с курдами.

Вторая попытка найти общий язык сорвалась через два года из-за теракта, устроенного РПК.

А третий заход на примирение был предпринят «духовным отцом» Реджепа Тайипа Эрдогана Неджметтином Эрбаканом и не удался в связи с арестом самого Оджалана.

Последнее событие стоит, наверно, отдельной повести, но вкратце стоит сказать, что задержание лидера курдов стало целой спецоперацией. В поисках убежища он метался между Грецией, Италией, Россией, Белоруссией и Нидерландами.

Но под давлением США, Израиля и Британии укрывавшие его в своем посольстве в Кении греки были вынуждены передать Оджалана турецкому спецназу. 15 февраля 1999 года самолет доставил его в Анкару, а оттуда на остров-тюрьму Имралы, что надолго поставило крест на примирении курдов и турецких властей.

Пришедший в власти Эрдоган хотел решить проблему сепаратизма на востоке Турции. Объединив свою партию на фундаменте исламизма, новый турецкий премьер смог привлечь на свою сторону национальные меньшинства.

В 2009 году Эрдоган объявил о планах прекратить длившийся уже три десятилетия конфликт. Планы предусматривали расширение использования курдского языка в СМИ и политических кампаниях, возвращение курдских названий городам на востоке. Через два года турецкий лидер извинился за массовые убийства курдов-заза и алевитов в 1930-х.

На встрече с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани, который имеет прекрасные отношения с Анкарой и торгует с ней нефтью, Эрдоган объявил, что «отторжение, отрицание и ассимиляция (курдов) закончилась», и вместе с турками они составляют одну нацию, обедняемую верой в Аллаха.

Привлекая на свою сторону обычных курдов, Эрдоган все же не смог добиться полноценного примирения. Пока он произносил свои очередные громкие речи, турецкая авиация работала в горах Ирака, выискивая переместившихся туда после падения Саддама Хусейна боевиков РПК.

В 2013 году на фоне общей угрозы со стороны ИГИЛ* Турция и РПК достигли перемирия, но уже через два года, когда Эрдоган понял, что с разгромом ИГИЛ* усиливаются возможности сирийского филиала РПК (группировок YPG и PYD) и теперь нужно заниматься разгромом уже «сирийского Курдистана».

Затем последовали три военные операции для разделения курдских кантонов, а потом и полного их полного. В ответ следовали крупные теракты в мегаполисах — Стамбуле и Анкаре.

С того времени плоть до наших дней никаких серьезных намеков на компромисс не наблюдалось. Администрация Эрдогана, его министры делали большой акцент на необходимости полного разгрома террористов из РПК. Причем акценты эти звучали не только во внутренней, но и во внешнеполитической повестке.

Особенно это стало заметно в президентство Джо Байдена, не очень — то жаловавшего внутреннюю политику Эрдогана и критиковавшего его за отношение к курдам в Сирии. Турецкий глава МВД Сулейман Сойлу дошел до того, что по сути обвинил США в теракте 2022 года, учиненном РПК в Стамбуле: «Мне представляется, что соболезнование, выраженное сегодня США, можно оценить так, будто убийца одним из первых пришёл на место теракта».

Экс-глава МИД Мевлют Чавушоглу тоже сетовал на то, что США могли знать о готовящемся теракте и попросили партнеров из Европы закрыть свои консульства, но не передали информацию турецким союзникам.

Тема курдов всплывала и при последнем расширении НАТО. Эрдоган около года не давал Швеции «добро» и держал ее в напряжении, добиваясь выдачи осевших там курдских боевиков.

Борьба с РПК в Сирии до 2019 года шла достаточно успешно. В операции «Источник мира» вооруженные силы Турции вместе с оппозиционной «Сирийской национальной армией» заняли сотни километров границы, а Эрдоган договорился с Россией о выводе формирований YPG на 30 км к югу.

К тому моменту турки отогнали курдские формирования к востоку от Евфрата и отобрали у них город Африн на западе.

Хотя Россия критиковала продолжение турецких операций до полной зачистки Заевфратья, а страны НАТО оказывали давление на Анкару не только словами, но и санкциями, сохранявшийся до декабря 2024 года status quo Турцию скорее устраивал.

Москва, Тегеран и Анкара в рамках «астанинского формата» осуждали любые формы сепаратизма, и наметившееся сближение между бывшим сирийским президентом Башаром Асадом и Эрдоганом ставило курдов в тупик. Когда же двинувшиеся из Идлиба повстанцы и боевики Асада свергли, курдские группировки оказались в еще более худшей позиции.

Турция сейчас — главный спонсор и опора сирийского режима, хотя уже и не единственный союзник Дамаска. Из иностранцев только турецкие военные могут свободно расхаживать по территориям, подконтрольным Ахмеду Аш-Шараа.

Турция строит военные базы, мозоля глаза Израилю. Дональд Трамп хвалит Эрдогана за его силу, ум и «захват Сирии», а турецкий президент требует, чтобы курды сложили оружие и отказались от автономии.

Имея такое влияние и поддержку США как главного спонсора сирийских курдов Турция получила настоящие козыри в борьбе против РПК. И, как следствие, 12 мая, спустя почти полвека после своего возникновения Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске.

Это историческое событие состоялось отнюдь не только потому, что в Сирии произошла смена власти, и «курдский проект» получил болезненный удар.

Еще задолго до событий в Дамаске, в октябре прошлого года ближайший союзник Эрдогана по правящей коалиции и лидер националистической партии MHP Девлет Бахчели призвал Оджалана выступить в турецком парламенте и распустить свою организацию.

Роль посредника Бахчели отводил депутатам из легально действующей прокурдской Партии народного единства и демократии (DEM), которые и должны были провести переговоры с Оджаланом.

В итоге так и случилось. 24 октября прошлого года лидер РПК встретился с депутатом от DEM, а по совместительству со своим племянником Рихи Омером Оджаланом. В конце декабря делегация DEM вновь поехала в тюрьму, и глава РПК выразил готовность «внести необходимый позитивный вклад в новую парадигму» отношений с курдами, продвигаемую Эрдоганом и Бахчели.

В феврале Оджалан уже обратился к своим сторонникам, призвав сложить оружие. Ключевое решение было принято, но необходимо было дождаться ответа членов РПК: за годы заточения Оджалана они обрели определенную автономию. Но их реакция была одобрительной: самораспускаемся.

Значение самороспуска РПК трудно переоценить.

Это конец вооруженной борьбы организации, отстаивавшей интересы крупнейшего национального меньшинства Турции, насчитывающего, по разным оценкам, от 15 до 30 млн человек из 80-миллионного населения республики.

Это конец террора и партизанской войны, угрожавших целостности ключевой страны НАТО и Ближнего Востока.

Из всех видов угроз турецкой государственности курдская была самой опасной. Ведь борьба светского Имамоглу и Эрдогана — это борьба идеологий, спор о форме правления и векторе развития, а в противостоянии с РПК были лишь два пути — или Турция остаётся целой, или распадается.

Эрдоган и его министры ликуют (хотя пока и используют довольно скромные оценки вроде «Турция без террора»), ведь они сделали то, что не удавалось никому из турецких лидеров за 50 лет.

По масштабу эта победа, наверное, сравнима с заслугами Ататюрка, сумевшим в своё время предотвратить расчленение Турции. И еще один повод закрепить свое имя в истории страны и оправдать продление своей власти.

Ситуативно Эрдоган может использовать победу над Оджаланом как аргумент для зарабатывания очков в противостоянии с Имамоглу и Озелем. Мол, смотрите, ваша партия не сумела, а мы смогли. Если сюда добавить недавнюю смерть Гюлена, то Эрдоган сумел расправиться почти со всеми врагами.

Если говорить про влияние на турецкую внешнюю политику, то самороспуск РПК, борьба с которой что в Сирии, что в Турции забирала много сил и ресурсов, позволит Анкаре действовать на международной арене гораздо увереннее. Как минимум в той же Сирии.

Несмотря на желание членов YPG примкнуть к армии Аш-Шаара, они не отказались от автономии. Эрдоган дал понять, что роспуск РПК распространяется и на их членов в Сирии, то есть YPG. Так что давление на сирийских курдов со стороны тандема Аш-Шараа и Эрдогана будет только нарастать.

После визита Трампа в Саудовскую Аравию, его встречи с Аш-Шараа и отмены санкций США эта пара чувствует себя еще увереннее. Ведь, по словам Трампа, решение о встрече и санкциях он принял после телефонного разговора с турецким коллегой.

Планы главы Белого дома вывести войска из Заевфратья могут ускорить ликвидацию YPG. Сохранение РПК было болевой точкой, на которую в любой момент могли надавить соперники Турции, причем даже внутри НАТО. Сейчас такого преимущества у демократов в США или Эммануэля Макрона больше нет.

Триггером же к роспуску РПК стали сирийские события — как собственно смена власти, так операции и турецких войск.

В то же время не стоит недооценивать влияние Бахчели на этот процесс.

Хотя он представляет наиболее непримиримую в курдском вопросе партию, Бахчели умеет быть прагматичным и гибким, что он и продемонстрировал и во время протестов из-за ареста Имамоглу. Глава MHP попросил Эрдогана не тянуть с «решением вопроса» мэра Стамбула: «Если вина будет доказана, то в тюрьму, если оправдан — к исполнению своих обязанностей, и суд без задержания и суд по телевидению».

Также в качестве мотива самороспуска РПК можно отметить и иные факторы: продолжение борьбы с усилившейся в Сирии и укрепляющей свою армию Турцией становилось все более сложной задачей.

Какова будет дальнейшая судьба многих тысяч членов и активистов РПК?

Они могут перекочевать в политику, встроиться в ряды легальных партий, в первую очередь DEM. Разве бывшие вояки и мафиози не становились политиками? И кто знает, быть может в политике экс-«эрпэкашники» добьются больших успехов в отстаивании прав курдов, чем в горах Кандиль?

* Террористическая организация, запрещена в России