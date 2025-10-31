Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Турцию 29–30 октября прошел в весьма непростых обстоятельствах. За последние десять лет отношения Турции и Германии переживают не лучшие времена.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще при правлении однопартийца Мерца Ангелы Меркель между странами разгорались настоящие политические скандалы. То министров Эрдогана не пускали в Германию для агитации турок за переход к президентской системе, то очередной блогер или НПО оскорбит или раскритикует турецкого лидера, то Берлин укрывает «гюленистов», а в иной раз блокирует интеграцию Анкары в ЕС из-за проблем с соблюдением прав человека или сирийских операций Турции.

Бывший канцлер Олаф Шольц, несмотря на сложные времена — его правление совпало с началом СВО, — пытался выправить ситуацию.

Во время своего последнего визита он пообещал продвинуть вопрос о покупке Турцией европейских истребителей Eurofighter. Они нужны были Анкаре, чтобы компенсировать заблокированную Штатами сделку по F-35.

Однако вопрос так и не был разрешен.

Дополнительную напряженность в отношения добавил палестинский вопрос, где Шольц занял радикально произраильскую позицию.

Фридрих Мерц изначально относился к восточному партнеру НАТО гораздо теплее.

«Турция расположена в стратегически важной точке между Балканами, Кавказом и Ближним Востоком. Она имеет одну из крупнейших армий в НАТО и поэтому незаменима для нашего оборонного сообщества», — говорил канцлер после формирования правящей коалиции.

После воцарения Трампа и возникших ввиду этого сомнений в надежности гарантий безопасности США для стран НАТО европейцы, включая и Германию, начали втягивать Турцию в европейскую систему безопасности. Анкара стала нужнее в том числе из-за своего доминирования в Сирии.

Берлин и другие столицы не так сильно критикуют Эрдогана за его внутреннюю политику и арест мэра Стамбула. Растут шансы на реализацию сделки по истребителям Eurofighter, которую доселе ФРГ блокировала.

Эрдоган нужен еще и потому, что выступает посредником по украинскому конфликту. Ценность «султана» возросла и после сделки по сектору Газа, где он наряду с лидерами США, Египта и Катара выступил гарантом и подписантом декларации.

Однако растущая конфронтация между Европой и Россией, деградация стамбульского переговорного процесса и нарушения мирной сделки по Газе со стороны Израиля создают риски для немецко-турецких отношений и планов Мерца по повышению их уровня.

«Не соответствует стандартам»

Несмотря на свою позицию по отношению к Израилю, Мерц в августе сподобился на оружейное эмбарго против Тель-Авива — в силу исторических причин ему, как и Шольцу, пришлось-таки вступиться за союзника.

Канцлер ФРГ бросился обвинять ХАМАС и заявил, что мир невозможен «без участия» палестинского движения. Дальше — больше: «Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания».

Оговорка «мы не одобряем каждое действие Израиля» не утешила Эрдогана. Он обвинил Германию в игнорировании геноцида: «То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. … Разве вы, как Германия, этого не видите?»

Стоит отметить, что при всей своей критике Израиля Мерц, в отличие от остальной Европы, так и не признал Палестину.

Помимо Палестины, на повестке саммита стояли и другие важные вопросы: евроинтеграция Турции, Украина, Сирия, миграция, военное сотрудничество.

Евроинтеграция — традиционная тема на встречах Эрдогана с любым европейским лидером.

Германия долгое время блокировала вступление Турции в ЕС, но теперь Мерц ведет себя более гибко, умасливая душу Эрдогана бальзамом: «Федеральное правительство хочет видеть Турцию в ЕС».

Но, правда, тут же и оговаривается: Анкара не выполнила все Копенгагенские критерии для членства, приняв «решения, которые не соответствуют стандартам демократии».

Речь идет не только о системных изменениях, таких как смена конституции и расширение полномочий Эрдогана, но что более актуально — аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу и попытках турецких властей признать нелегитимными выборы руководства оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP).

Немецкие либералы очень интересовались, будет ли Мерц встречаться с лидерами оппозиции и поднимать тему прав человека.

Пресс-секретарь МИД ФРГ отмечал, что «обвинения против г-на Имамоглу должны быть прояснены». Заместитель представителя правительства дал понять, что демократические принципы и права человека обсуждаться будут, но о других встречах, кроме как с Эрдоганом, ему неизвестно.

Тактически Эрдогану очень даже на руку то, что Германия не поднимает шум из-за его отношений с оппозицией из CHP, но в долгосрочном плане они дают еще один повод закрыть двери Евросоюза для Турции. Обиженному Эрдогану оставалось ответить Мерцу лишь то, что у него «есть свои, анкарские критерии, определяющие взаимодействие с Европой».

Мигранты в обмен на инвестиции

Ситуация в двусторонних отношениях выглядит гораздо приличнее. Еще в июле после длительных споров минобороны Германии одобрило продажу Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Благодаря этому прибывший в Анкару за два дня до Мерца британский премьер Кир Стармер смог анонсировать продажу Турции 20 таких самолетов на сумму $10,7 млрд.

Немецкий канцлер, в отличие от Стармера, говорившего о создании 20 тысяч рабочих мест на Туманном Альбионе, разыграл российскую карту.

«Еврофайтеры» в арсенале у Турции, по его словам, «будут служить коллективной безопасности» НАТО, которой угрожает «воинствующий ревизионизм России».

В отличие от вопросов Газы и демократии, в области безопасности у Мерца никаких сомнений в отношении Турции нет. Сотрудничество он намерен «углублять».

Это не только поставка самолетов — хотя ФРГ сама ими пока не занимается, — но и известная программа военных инвестиций SAFE.

Цель проста и понятна — втянуть Турцию в коллективную оборону Европы на фоне неуверенности в Трампе и «российской угрозы».

Эрдоган хотел бы углубить экономические связи с ЕС, чтобы выбраться из финансового кризиса.

Учитывая, что Германия — экономический центр ЕС и один из главных торговых партнеров Турции (1-й по экспорту, 3-й по импорту), от благорасположения Берлина курс лиры и инфляция зависят напрямую.

В 2023 году товарооборот стран побил новый рекорд в $55 млрд. А Турция сильно заинтересована в инвестициях и повышении своего кредитного рейтинга.

На это канцлер предложил «лучше использовать экономические возможности» и указал на важность сотрудничества с Анкарой по теме миграции.

Мерц хотел бы вернуть миллионы сирийцев из Германии домой. А помочь ему в этом должен Эрдоган, который имеет существенное влияние на новые власти Сирии.

Подводные камни «любви» Мерца

Если подводить предварительные итоги, то стоит сказать, что какого-то ошеломительного результата Мерц в Турции не добился. Ожидания оказались сильнее результата.

По Газе перепалка не слабее, чем в былые времена с Шольцем. С оппозицией канцлер так и не встретился, хотя информация о рандеву с представителями гражданского общества в здании посольства ФРГ прошла.

Интеграцию Турции в ЕС Германия поддерживает, но еще в начале месяца Эрдоган дал понять, что у него на сей счет никаких ожиданий нет. Брюссель не дал туркам даже безвиз, как Украине, Грузии и Молдове, — какое там вступление?

В поставках истребителей Германия сама не участвует, а участие Анкары в программе SAFE блокируется Грецией и Кипром.

Поддержка Германией Израиля и дальнейшее обострение ситуации в Газе будет мешать кооперации Анкары и Берлина на Ближнем Востоке. В отместку за произраильский курс Мерца Эрдоган может помешать возврату сирийцев домой.

В перспективе турецкие эксперты не исключают столкновения своей страны с Израилем — здесь коридор для маневра у ФРГ будет еще уже. И вряд ли немцы выберут сторону мусульманской страны, пускай даже и члена НАТО.

Что касается украинского вопроса, то Мерц, как сообщали источники в МИД Турции, хотел ознакомиться с инициативами Эрдогана по продвижению мирного процесса. Цель Берлина — сесть за стол переговоров, куда его не пускают ни Кремль, ни Овальный кабинет.

Альтернатива миру — война. Если мирный процесс буксует, то, по убеждениям лидеров «коалиции желающих», приближается столкновение с Россией. И в таком раскладе Германия, как и Британия и Франция, хотели бы иметь Турцию в своей коалиции.

Анкара пытается выжать максимум из стремлений Европы перетянуть себя на свою сторону — она уже получила 20 истребителей.

Но подстраиваться под Европу, рискуя связями с Россией, Эрдоган едва ли будет. Он не прогнулся даже под Трампа, который просил ввести санкции против российской нефти, и вряд ли прогнется под бессубъектную Германию и «политического карлика» Брюссель.