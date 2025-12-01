Перспективы мирного плана Дональда Трампа по Украине еще неясны, но в Турции позитивно восприняли сам факт начала движения в этом направлении. И в самый разгар челночной дипломатии Трампа карты Эрдогана усилил игрок, который не часто мелькает в СМИ в этом контексте.

Иван Шилов ИА Регнум

В миротворческом процессе Анкара пока стоит в стороне: все решается в Вашингтоне, куда отправилась украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, и в Москве, где ждут американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа. Но глава МИД Турции Хакан Фидан уверенно говорит том, что Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы заключить мирное соглашение. Таким образом сам Реджеп Тайип Эрдоган напоминает о том, что Стамбул готов принять встречу представителей России и Украины.

Но пока он принимал человека, обладающего немалым влиянием на мировое общественное мнение — Папу Римского Льва XIV, который в качестве цели для своего первого зарубежного визита выбрал Турцию и 27 ноября вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Анкару.

Если не касаться времён Османской империи, то с 1960 года, когда между Турецкой республикой и папским престолом были установлены дипотношения, Турцию посещали все папы, кроме Иоанна Павла I, который был у власти лишь 33 дня.

Больше всех, наверное, в связи с Турцией запомнилось покушение на папу Иоанна Павла II. В 1981 турок Мехмет Али Агджа, член организации «Серые волки» (запрещена в РФ) нанес ему четыре огнестрельных ранения прямо на площади Святого Петра.

Папа перенес сложнейшие операции, но выжил. Позднее понтифик помиловал осужденного на пожизненное заключение Агджу, и в 2000 году того выпустили из тюрьмы.

Изначальной целью поездки Льва XIV был объявлен город Изник, бывшая Никея, где 1700 лет назад состоялся важнейший для всех христиан мира Первый Никейский собор. Однако турне Папа начал не с паломничества по стопам отцов церкви, а со встречи с Эрдоганом.

В речи, произнесенной в Национальной библиотеке в Анкаре и посвященной извечной теме мира во всем мире, Лев XIV буквально осыпал и его, и Турцию комплиментами.

Папа Римский похвалил страну за сохранение семейных ценностей и «внутреннего многообразия», а также призвал стать центром миротворчества. Турция играет немаловажную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине, что ценят не только руководители США, России, Украины и Европы, но и Ватикан.

«Образ моста через Босфор, выбранный в качестве символа моего путешествия, прекрасно выражает особую роль вашей страны. … Господин Президент, пусть Турция станет источником стабильности и сближения народов во имя справедливого и прочного мира», — сказал он.

Хотя нынешний папа, в отличие от Франциска I, воспринимался отдельными западными изданиями якобы антироссийским из-за его критики СВО, в целом он продолжает линию своего предшественника по поддержке мирных переговоров.

Летом он проводил переговоры с Владимиром Путиным и поблагодарил патриарха Кирилла за поздравления в связи с избранием. В мае ходили слухи о том, что Ватикан мог бы стать площадкой для российско-украинских переговоров.

Лев XIV назвал свое посредничество маловероятным. Вместо этого он больше полагается на Эрдогана. И здесь тоже есть преемственность: когда Франциск I в интервью призывал Киев признать поражение, он называл Турцию возможным местом переговоров.

В контексте миротворчества для Святого престола важен еще один конфликт — на Ближнем Востоке.

Ватикан, особенно при прошлом понтифике, занял жесткую антиизраильскую линию. Уровень разногласий чувствовался даже в день смерти Франциска I: израильский МИД удалил пост с соболезнованиями в соцсетях из-за того, что бывший папа осуждал бомбардировки Газы.

Лев XIV как продолжатель пропалестинской линии поддерживает позицию Турции, десятилетиями стоящей на стороне Газы. И на встрече в Анкаре Эрдоган высоко оценил «решительную позицию» Ватикана по Палестине.

Дела духовные

С религиозной точки зрения целью поездки было Празднование годовщины Никейского собора на котором в 325 году были сформулированы ключевые догматы христианства, осуждено арианство и определена дата празднования Пасхи. Память об этом событии в какой-то степени символизирует единство всех христиан мира.

Лев XIV в Стамбуле был принят патриархом константинопольским Варфоломеем I, и на встрече они заявили, что христианское единство должно внести вклад в установление мира между народами.

Еще 60 лет назад Ватикан и Вселенский Патриархат подписали декларацию, отменившую взаимные отлучения в 1054 году католиков и православных, и отвергающую «использование религии для оправдания насилия».

В связи с годовщиной этой памятной даты папа и патриарх призвали к более справедливому миру и преодолению безразличия, доминирования и ксенофобии.

Из самого факта визита Понтифика эрдогановская, и как бы ни звучало странно, исламистская Турция извлекает большую выгоду. Ведь она может позиционировать себя как колыбель христианства, где апостол Павел основывал первые общины. Эрдоган снова может назвать Турцию центром мира и перекрестком цивилизации.

«Визит Папы Римского Льва XIV в Турцию имеет важное религиозное значение в связи с 1700-летием Никейского собора. Этот визит подчеркивает роль Турции в истории христианства и, как ожидается, призван донести послания о конфликтах и мире в регионе», — отмечает преподаватель Эгейского университета, профессор, доктор Бекир Закир Чобан, написавший о значимости визита папы в Турцию.

Обозреватель Haber7 Мустафа Йылдыз скромничает еще меньше. «Христианство зародилось в Иерусалиме. Но оно приобрело известность в Анатолии. Мы пишем их историю», — сообщает он, указывая на то, что в Турции находится Изникский собор Святой Софии, и «каждый камень вокруг него был задокументирован».

В рамках своих амбиций стать главной переговорной площадкой по Украине для Эрдогана не должно быть безразличным то, что творится в христианском мире. Ведь в свое время Варфоломей I одобрил автокефалию Украины, дав «добро» на отделение украинской церкви от русской.

И эти действия в какой-то степени стали оправданием гонений на русскую православную церковь и русских священников на Украине, особенно после начала СВО.

Сейчас, когда Трамп хочет закончить войну и предлагает прекратить дискриминацию русскоязычных и представителей РПЦ, большая ответственность за реализацию этой «духовной» части плана падает на Константинопольский патриархат. Варфоломей I мог бы оказать давление на УПЦ и Банковую, чтобы увеличить религиозную терпимость на Украине.

Так что Эрдоган, на чьей земле и под чьим патронажем живет Варфоломей, если заинтересован в подлинном мире, должен внести свою лепту в этот процесс.