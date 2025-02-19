Реджеп Тайип Эрдоган укрывает ВладимираЗеленского от дождя перед перед президентским дворцом Бештепе — этот кадр наиболее ярко иллюстрирует поездку главы киевского режима в Турцию в день, когда Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стив Уиткофф решали судьбу Украины в Эр-Рияде, а беспомощная Европа искала свои возможности на саммите в Париже.

Иван Шилов ИА Регнум

В визите украинского лидера в Анкару интересуют, прежде всего, три вопроса: кто инициатор встречи; почему она состоялась именно 18 февраля; почему именно в Турции?

В турецких медиа сообщают, что Зеленский приехал по приглашению Эрдогана. Но это не исключает двусторонней заинтересованности в этом рандеву. Для Турции тема Украины стала одной из ключевых с момента начала СВО. В своем новогоднем обращении Эрдоган говорил, что урегулирование украинского конфликта остается для него приоритетом.

И это не случайно, ведь многие важные решения в этом процессе были приняты именно при посредничестве Анкары. Это и знаменитые Стамбульские переговоры в марте 2022 года, и «зерновая сделка», и многочисленные обмены пленными, а также обмен заключенными между Западом и Россией летом прошлого года.

Владимир Путин, говоря о мире, часто делал отсылку к стамбульским соглашениям, как наиболее удачным с момента начала военных действий. При этом уже около года посредничество Турции поставлено под вопрос.

Российский президент, перечисляя посредников (Бразилию, Индию, Китай), не упоминает Анкару. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то прямо сказал, что «Турция — не посредник».

И судя по всему, причина утраты такой роли связана с прозападным креном нового кабинета Эрдогана. Ради преодоления кризиса лиры экономический блок турецкого правительства начал предпринимать шаги по сближению с США и ЕС — на что, кстати, обращал внимание Путин.

Дата 18 февраля еще больше актуализировала тему утраты особой роли страны на берегу Босфора. У Эрдогана были большие надежды на Дональда Трампа, еще до победы на выборах обещавшего решить украинский конфликт. Видимо, турки надеялись, что именно на них, как на посредников, падет взор главы Белого дома. Тем более, что Трамп хвалил Эрдогана, а Турция больше всех демонстрировала готовность примирить конфликтующие стороны.

Но нет. Словно холодный душ, на голову Эрдогана вылилась новость о том, что первая личная встреча представителей российской и американской власти состоится в Саудовской Аравии.

Что делать в этой ситуации? Турция такого унижения стерпеть не смогла.

Эрдоган решается взять маленький реванш. В качестве компенсации он приглашает к себе Зеленского. С одной стороны, вроде не тот масштаб. Там, в Эр-Рияде — США и Россия, а тут какой-то президент проигрывающей Украины, да и к тому же, по оценкам и Трампа, и Путина, нелегитимный. Но тем не менее, хотя бы что-то.

Война — вещь как минимум двусторонняя, и следовательно, даже если подходить чисто формально, мир должен быть подписан в присутствии и при участии Украины. Приглашая к себе Зеленского, Эрдоган хочет показать, что он «в деле» и имеет влияние на одну из сторон конфликта. А, следовательно, и на его урегулирование.

Не меньшая мотивация поехать в какую-то важную страну 18 февраля имелась и у Зеленского. Если бы его позвали на встречу Лаврова и Рубио, он бы непременно там был, даже если и говорит, что не планировал туда ехать. Ведь Зеленский обижен на то, что судьбу Украины за его спиной решают США и Россия.

Наиболее очевидная альтернатива — Европа: в Париже Эммануэль Макрон собирает уже второй подряд саммит с участием европейских лидеров. Однако есть ли смысл Зеленскому приходить сейчас к Европе, если там полная разноголосица по отправке военных на Украину? И даже готовые к этому страны, такие как Великобритания, не допускают своего присутствия без поддержки Соединенных Штатов? Поэтому и для Зеленского единственным вариантом был Эрдоган.

Встреча в Анкаре во многом была своеобразным ответом Зеленского и Эрдогана России, США и Европе. Украина заручилась поддержкой второй армии в НАТО, а Эрдоган показал Трампу и Европе, что находится сейчас гораздо ближе к Зеленскому, чем они.

Но есть ли какой-то практический результат в этом саммите? А вот это — предмет дискуссии.

Дональд Трамп и сам, и через членов своей команды ясно дал понять, что возврат к границам 2014 и даже 2022 года невозможен, а Украине не быть в НАТО. Европа поддерживает целостность Украины, но не может ничего сделать без согласия США. Но Эрдоган, фактически выступая против США и России, говорит Зеленскому: «Турция всегда была очень принципиальной в вопросе территориальной целостности Украины».

Такие слова, особенно сегодня, ласкают ухо Зеленского, но на самом ли деле Эрдоган вкладывает в них такой смысл? Или же это просто дежурная фраза, нацеленная на усиление своих переговорных позиций как «патрона Украины»?

Возникает стойкое ощущение, что скорее второе. Ведь еще несколько месяцев назад глава турецкого МИД Хакан Фидан говорил о заморозке конфликта, что де факто означает невозможность возврата территорий Украине.

Эрдогану было важно продемонстрировать: он не смирится с тем, что роль посредника без борьбы отдана Саудовской Аравии. «Наша страна станет идеальным местом для переговоров между Россией, Украиной и Америкой в ​​ходе нашей активной дипломатии за последние три года», — сказал он, пообещав «всестороннюю поддержку» переговорам.

Чисто в теории турецкий лидер может все еще претендовать на посредничество. С Трампом у него отношения пока что хорошие, и тема Газы не смогла их испортить, благодаря мирной сделке. С Путиным официально Эрдоган тоже не ругался, и осенью Турция стала страной-партнером БРИКС. И Зеленский к Анкаре гораздо ближе, чем к Эр-Рияду.

Оптимистично смотрит на шансы Анкары и экс-дипломат Гулру Гезер: «Турция сохраняет связи как с Украиной, так и с Россией — она не разрывала отношений ни с одной из сторон и позиционирует себя как нейтрального посредника. Это делает ее уникальной страной, которая может способствовать переговорам».

Однако последнее слово в этом вопросе не за Украиной, которая симпатизирует Турции, а за США и Россией. Слова Эрдогана о территориальной целостности точно не повышают его шансы стать организатором встречи Путина и Трампа.

Помимо темы посредничества, другим рычагом воздействия на стартовавший процесс украинского урегулирования может стать турецкая армия.

Телеканал aHaber после встречи в Анкаре дал такой заголовок: «Попросил ли Зеленский помощи у Эрдогана?».

«Кто будет обеспечивать безопасность Украины после мирной сделки? В какой форме. Зеленский пожаловался Эрдогану, что Украина «не слышит такой поддержки от ЕС. Мол, Европа не поддерживает членство Украины в НАТО. А для безопасности Украины нужны сильные ВСУ и развертывание иностранных войск. Мы также говорили об этом с господином Эрдоганом», — передают журналисты слова президента Украины.

Вопрос присутствия НАТО вдоль линии разграничения или за ее пределами является главной помехой в начавшемся мирном процессе. Россия настроена категорически против, Трамп не возражает против отправки на Украину европейцев, но в одиночку они боятся.

Может ли здесь Турция сыграть какую-то роль?

Анкара едва ли будет возражать против присутствия своих миротворцев. Однако при отсутствии согласия России и США есть риск не только испортить отношения с важным энергетическим партнером в лице Москвы, но и сорвать запущенный Трампом мирный процесс, портя тем самым и отношения с США.

У Турции, несмотря на ее решимость, военные и геополитические преимущества, усилившиеся после падения Башара Асада в Сирии, все же объективно больше шансов иметь влияние на Украине именно в области дипломатии.

Трамп, хоть и ведет диалог о решении конфликта за спиной у Европы и Украины, все же недавно признал, что украинцы к процессу все равно будут подключены. Не зря на следующий день после встречи в Эр-Рияде, в Киев приехал его спецпосланник Кит Келлог.

Если США все же внедряют Зеленского в мирный процесс, конечно, предварительно его инструктируя на предмет адекватных требований, то на его плечах в урегулирование может въехать и Турция.

В Анкаре Зеленский сказал: «Если эти переговоры будут честными и за этим столом будут Украина, Америка и Европа, то эти гарантии будут разрабатываться при участии всех этих стран. Конечно, Турция входит в число этих стран».

Несмотря на большие амбиции Эрдогана, его достаточно серьезные связи с Кремлем и Белым домом, а также «критический саммит» (так турецкие СМИ назвали встречу с Зеленским), шансов на турецкое посредничество по Украине не так много.

Идеальным моментом для Турции был март 2022 года, но тогда всё испортил стратегический партнер Эрдогана — Великобритания во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Сейчас Турция может довольствоваться лишь ролью активного наблюдателя и надеяться, что ее предложения оценят в Вашингтоне и Москве. Одного влияния на Зеленского, которого уже не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Овальном кабинете, недостаточно.

Газета Nefes с разочарованием констатирует, что «Турция, которая до сих пор играла видную роль в посредничестве между Украиной и Россией, теперь отодвинута на второй план США».

Однако Эрдоган — опытный боец, и без боя пальму первенства братьям по вере он не отдаст.