Владимир Зеленский приехал к Реджепу Тайипу Эрдогану возвращать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова домой и просить помочь в активизации переговоров с Россией. Бескомпромиссность Киева мешает активизации Стамбульского процесса.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский вообще нередкий гость в Турции, но после прихода к власти в США Дональда Трампа он туда буквально зачастил.

В Анкару украинец приезжал 18 февраля, еще задолго до скандальной встречи с Трампом в Белом доме. В это время команда президента США уже вела прямые переговоры с Россией в Саудовской Аравии — в обход Украины и в обход Европы.

Зеленому нужна была поддержка, он нашел ее у Эрдогана и настолько вдохновился, что поспешил заявить, будто Турция готова отправить своих миротворцев на Украину. Хотя это было не так.

Второй раз в Анкару Зеленский заявился в мае. Как раз в тот момент, когда Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать стамбульские переговоры. Тогда Зеленский приехал, чтобы встретиться с Путиным, и даже угрожал сорвать переговоры, если российский президент не приедет. Но, как и февральский, майский визит тоже не дал результата.

И вот полгода спустя Владимир Зеленский снова оказался в Турции.

Отчасти цели поездки напоминают прошлые. Поездка связана с переговорами с Россией, как и в мае, и показывает нужду в участии Эрдогана, как и в феврале. Разница лишь в том, что сейчас украинский президент чувствует себя еще менее уверенно, чем раньше.

Итак, первая цель, и об этом Зеленский говорил, — добиться возобновления и активизации мирных переговоров с Россией. До вылета в Анкару он отметил какие-то «наработанные решения», которые предложит западным партнерам.

Учитывая, что синхронно с ним в Турцию вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, представлять наработки Зеленский собирался ему. Но не тут-то было.

Белый дом подготовил свой всеобъемлющий план решения конфликта из 28 пунктов. Согласно публикации издания Axios, от Банковой требовалось: вывод войск из Донбасса, готовность на сокращение армии вдвое, признание статуса русского языка. Взамен Киев получал заморозку линии фронта в Херсоне и Запорожье и гарантии безопасности.

План Зеленского с такими предложениями был явно несовместим и не предусматривал столь серьезные уступки, поэтому встреча сорвалась. Кстати, на ней должен был присутствовать глава турецкого МИД Хакан Фидан, который пару дней назад дал весьма сенсационный прогноз: «Конфликт на Украине максимально приблизился к своему завершению».

В итоге, как и в феврале, Зеленскому приходится довольствоваться лишь аудиенцией хозяина Аксарая. В то время как США и Россия продолжают разговаривать за спинами Европы и Украины.

При этом сама встреча с Эрдоганом для Зеленского в текущих условиях — большая удача. Ведь в вопросе активизации переговоров о мире он на Анкару надеется не меньше, чем на Вашингтон.

На совместной пресс-конференции Зеленский по традиции хвалил Эрдогана, отметил, что «Турция оказывает огромную поддержку» в обмене пленными. Турецкие политологи трактуют визит Зеленского «как попытку Киева через Анкару и возможные американские каналы реанимировать застопорившийся переговорный процесс».

Вторая цель Зеленского в момент, когда США снижают военно-финансовую поддержку Киева, а поставки сотен истребителей из Франции и Швеции непонятно как будут финансироваться, — найти себе еще одного защитника.

Как пишет преподаватель Университета Мармара Ильяс Кемальоглу, «не получив желаемой поддержки со стороны Запада и осознав неэффективность западных санкций против России, Киев как никогда ранее стремится к установлению мира, нуждаясь в этом процессе в поддержке Турции».

Эрдоган, конечно, повторил свою привычную мантру о «территориальной целостности» и поддержке крымских татар, но бежать впереди Европы и США в накачивании Украины деньгами и «Байрактарами» он не будет. Ведь тогда Стамбул окончательно потеряет статус посредника и испортит выгодные энергетические и экономические связи с Москвой.

Третий и, возможно, наиболее прагматичный смысл визита — встреча с двумя фигурами, замешанными в скандале, недавно раскрытом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Главный фигурант дела, бизнес-партнер и «кошелек» Зеленского Тимур Миндич, по словам депутата Рады Алексея Гончаренко, мог бы встретиться с украинским президентом, но, скорее всего, находится в Израиле.

Что было более вероятным — так это встреча с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Он тоже фигурирует в телефонных разговорах коррупционеров, известных как «Плёнки Миндича». Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Умерова в том, что Миндич оказывал на него «преступное влияние». И якобы Умеров закупал некачественные бронежилеты для украинской армии.

Хотя СМИ сообщали о бегстве главы СНБО под предлогом командировок в США, Катар и Турцию, но от своего шефа он бегать не стал и лично встретил Зеленского в аэропорту Анкары.

Зеленскому крайне важно продемонстрировать, что он держит ситуацию под контролем. Для этого ему необходимо убедить Умерова вернуться домой даже под угрозой судебного разбирательства. Если Умерова всё равно привлекут к ответственности, лучше, чтобы Зеленский его вернул, иначе украинской общественности покажется, что он покрывает своего подчиненного.

Конечно, разборки Умерова, Зеленского и СНБО — это внутриукраинский кейс, но свою роль Эрдоган в этом тоже может сыграть.

Достаточно вспомнить, что свою карьеру Умеров начал в lifecell — операторе связи, который принадлежит Turkcell, близкой к семье Эрдогана. Кроме того, он работал под началом депутата Крыма Мустафы Джемилева, тоже старого партнера Анкары. Будучи крымским татарином и мусульманином, Умеров априори имеет тесные контакты с турецкой администрацией.

Если Умеров надумал бы сбежать, Зеленский мог бы обратиться за поддержкой к Эрдогану. Только с его одобрения глава СНБО получит выбор — ехать за ручку с Зеленским на Украину или куда-то дальше на Запад, а может и остаться в Турции.

Рычагов давления на Умерова в Анкаре хватает: есть данные о том, что он имел отношение к группировке Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции считают террористической организацией. Неизвестно, насколько на решение Умерова вернуться повлияла позиция турецкой стороны, но факт в том, что на Украину он в итоге из Турции вернулся.

Из-за коррупционного скандала и положения дел на фронте, где ВСУ медленно, но верно теряют Покровск и отходят всё чаще на «более выгодные позиции» (на деле бегут), Зеленский чувствует себя не в своей тарелке.

Можно получать хоть сотню деклараций о намерении поставить оружие из Европы, но, как пишет Politico, французские Rafale не помогут Киеву остановить новые российские наступления.

А коррупционные расследования НАБУ подтачивают авторитет власти среди населения и снижают и без того потерянное доверие «бусифицированных» военных.

Одним словом, Зеленскому нужна международная поддержка и успех на треке мирного урегулирования.

Поддержку Эрдоган предоставить может, вопрос лишь — в какой форме. Когда Зеленскому грозит госпереворот или вотум недоверия, даже фраза о суверенитете и готовности участвовать в восстановлении Украины многого стоит.

А вот успех в мирных переговорах зависит от Турции в меньшей степени. Здесь важно, чтобы договорились Путин и Трамп и Зеленский принял их условия. А Эрдоган будет только рад накрыть еще один стол для делегаций во главе с Мединским и Умеровым или, вероятно, новым украинским делегатом.

Как ни странно, ослабленный на фронте и внутри Украины Зеленский устраивает не только Путина и Трампа, но и Эрдогана. Ведь чем больше упирается лидер Украины, тем меньше шансов на успех стамбульского процесса. А значит, меньше шансов у Эрдогана приобщиться к лаврам миротворца.