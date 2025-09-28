25 сентября состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа. Независимо от относительно скромных результатов, ее можно назвать исторической, так как при прежнем американском лидере визит Эрдогана постоянно откладывался: за четыре года его так ни разу и не приняли в Белом доме.

Хотя между президентами сразу возникла «химия» — и Трамп с первых дней победы на выборах хвалил своего визави — непосредственно перед днем встречи произошли события, которые бросили тень на переговоры и были расценены как плохие сигналы.

Сначала кортежу турецкого президента перекрыли дорогу по пути на заседание Генассамблеи ООН ради проезда автомобилей Трампа. Любящему уважение и почет Эрдогану вряд ли понравился такой прием, не достойный султанов.

А затем госсекретарь Марко Рубио вылил на него «холодный душ», комментируя интервью турецкого лидера Fox News, где тот поставил под сомнение обещание Трампа решить конфликты в Газе и на Украине.

Рубио сказал, что иностранные лидеры «могут говорить что угодно, но в итоге, когда им нужно решить какую-либо проблему, они хотят приехать в Белый дом — как, например, президент Эрдоган, который тоже собирается встретиться с президентом».

Мол, Эрдоган и другие лидеры чуть ли не умоляют, чтобы хотя бы пожать руку Трампа. Хотя следует отметить, что спровоцировать скандал порой могут и журналисты своими вопросами, и не зря Рубио оговорился, что не слышал интервью Эрдогана целиком.

Турецкая администрация поспешила внести ясность в слова своего шефа, дабы не омрачить позитивный настрой двух лидеров перед встречей. Управление по делам президента Турции в письме Fox News указало на неточность перевода и пояснило, что Эрдоган не упрекал Трампа, а указывал на необходимость усилий при решении конфликтов и сложности в этом процессе.

Двухчасовая встреча Трампа и Эрдогана, судя, по крайней мере, по внешним признакам и их поведению, «наездом» Рубио испорчена не была. Хозяин Овального кабинета продолжил традицию и начал хвалить гостя.

«Обычно я не люблю людей с твёрдыми взглядами, но он мне нравится. Эрдоган — жёсткий человек, с чёткой позицией, и мне это нравится», — сказал он, еще раз отметив, что турецкому президенту удалось победить в Сирии. Более того, именно «по просьбе» Эрдогана, как сказал Трамп, он снял санкции с Дамаска.

Здесь можно добавить, что встреча нынешнего сирийского президента Ахмеда Аш-Шараа с американским президентом в Эр-Рияде тоже состоялась при содействии Эрдогана. Американец похвалил турка также за его вклад в армяно-азербайджанское урегулирование и отметил, что его уважают и Украина, и Россия.

Если же говорить о практической части переговоров, то какого-то «вау-эффекта» и сенсационных сделок никто не увидел.

Турецкий истеблишмент рассчитывал добиться снятия санкций по истребителям F-35 или хотя бы поставок F-16 в качестве компенсации за вложенные ранее 2 млрд долларов. Но Трамп хоть и нацепил значок с F-22 на свой пиджак, на вопросы об истребителях ответил: «Сейчас посмотрим» и «Думаю, он (Эрдоган. — Прим. ред.) получит желаемое», никаких решений по этой теме принято не было.

Трамп показывал, что готов снять санкции с Турции в рамках закона CATSA, но потребовал от своего визави ввести ограничительные меры в отношении России: «Я бы хотел, чтобы он перестал покупать российскую нефть».

О том, насколько тема энергетических санкций чувствительна для Турции, мы ранее уже писали. Напомним лишь цифры. Турция на 100% зависит от импорта газа, зависимость от России по газу 40%, по нефти — 90%. Готов ли Эрдоган поставить на колени турецкую экономику, которая только-только приходит в себя после гиперинфляции, ради американских истребителей, вопрос риторический.

Рисковать экономикой в период обострившейся борьбы с оппозицией вдвойне рискованно. В день визита Эрдогана турецкий ЦИК отменил решение суда о приостановке выборов лидера стамбульского филиала Народно-республиканской партии (CHP) и по сути отменил установленное над ним внешнее управление. Снятый с должности Озгюр Челик снова стал лидером стамбульского отделения CHP.

По геополитическим вопросам итоги переговоров также весьма скромны. Да, с одной стороны, Трамп признал влияние Эрдогана на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Однако турецкая критика Израиля и требование остановить войну в Газе американским президентом игнорируются.

Трамп хоть недавно и дал понять, что не позволит Нетаньяху оккупировать Западный берег (на деле — он уже оккупирован), но по сектору Газа республиканец настроен решительно против родственного партии Эрдогана (Партия справедливости и развития, AKP) движения ХАМАС.

Фактический провал по Палестине дал оппозиции в лице Озгюра Озеля еще один повод бросить камень в главу государства. Глава CHP говорит, что Эрдоган продолжает молчать ради своих политических интересов.

Более-менее ощутимым позитивом встречи можно назвать меморандум о гражданском ядерном сотрудничестве. «Мы запускаем новый процесс, который углубит многослойное партнёрство между Турцией и США в сфере ядерной энергетики», — заявил турецкий министр Алпарслан Байрактар.

Пока что конкретики здесь нет, но, учитывая планы Анкары строить новые АЭС — «Синоп» и «Фракия», весьма вероятно, что американские компании составят конкуренцию «Росатому» и южнокорейским компаниям.

Начавшиеся со скандалов переговоры президентов США и Турции ими же и закончились. В конце поводом стало заявление американского посла в Турции Томаса Баррака.

Говоря о необходимости нового подхода в отношениях с Анкарой, он процитировал Трампа, который отмечал, что главный вопрос — это не F-16 и С-400, а признание статуса Турции и легитимности Эрдогана.

Речь идет о том, что предыдущая администрация постоянно критиковала партнера по НАТО за гонения на оппозицию, а республиканец не вмешивается во внутренние дела.

Для Эрдогана, действительно, нейтралитет Трампа в его разборках будь то с курдами или наследниками Ататюрка крайне важен.

Озель как-то едко подметил, что без поддержки США Эрдоган не решился бы арестовать своего главного конкурента — мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Однако турецкие СМИ восприняли слова Баррака в штыки. В частности, газета Karar считает, что из слов посла выходит, будто это США предоставили Эрдогану легитимность.

«В Турции легитимность президента и парламента исходит не из Вашингтона, а от турецкого народа. На оскорбительные заявления должен последовать ответ», — цитирует Karar бывшего премьера и соратника (а ныне соперника) Эрдогана Ахмета Давутоглу. Издание также привело слова Трампа, который на встрече с турецким лидером назвал Эрдогана «экспертом по фальсификациям на выборах».

В сухом остатке: достижением Эрдогана в Вашингтоне стало то, что Трамп его принял, похвалил, заключил с ним сделку. Однако заявления Рубио и Баррака, а также требования ввести санкции против России показывают, что Трамп на самом деле относится к Турции свысока и бесплатно ничего давать Эрдогану не будет. Дружба дружбой, а служба службой.

И на этом фоне предложение партнера AKP по правящей коалиции Девлета Бахчели «смотреть в обе стороны» и создать альянс с Россией и Китаем выглядит как никогда актуальным.