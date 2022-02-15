14 февраля 2022 г. исполнилось 222 года со дня принятия Талышским ханством российского протектората. Данное событие имело колоссальное значение в судьбе талышского народа, а потому считаем своим долгом вкратце описать историю указанного исторического процесса.

1829 год — Талышское ханство после Туркменчайского мирного договора

Талышское ханство, восстановленное в конце XVII века и ставшее независимым после смерти правителя Ирана Надир-шаха, в конце XVIII столкнулось с новой угрозой в лице уже каджаров. Основатель династии Ага Мухаммед-шах Каджар сразу после отбытия российских войск генерала В. А. Зубова из Прикаспия весной 1797 года через Карабах вторгся в Закавказье. Столица Карабахского ханства город-крепость Шуша была захвачена, однако дальнейшему подчинению закавказских ханств помешало убийство Ага Мухаммед-шаха в той же Шуше в результате заговора иранской знати.

Новый шахиншах Фатх Али-шах уже в 1798 году потребовал покорности от правителя Талышского ханства Мир Мустафы-хана. Предвидя такое развитие событий, Мир Мустафа-хан еще осенью 1797 года отправляет в Санкт-Петербург своего посла Мирзу Мухаммед-бека с прошением о военной помощи и принятии Талыша в российское подданство. В одном из писем он писал:

«Клянусь перед всемогущим и святым Богом, великим пророком Магомедом и святым Кораном в том, что хочу и пребуду с потомками моими и подвластным мне народом в точном владении находящимся Всероссийскому Императорскому престолу верным подданным».

Талышское ханство на карте топографических сведений о Закавказских Российских провинциях в 1829 году

По указу императора Павла I от 14 февраля 1800 года российское правительство приняло Талышское ханство под свое покровительство. По царскому указу Россия брала на себя охрану и сухопутных, и морских границ талышского государства, в соответствии с чем были направлены воинские подразделения. По факту данный документ является первым дипломатическим и международным актом о присоединении Талыша к России, заключенным непосредственно с талышским правителем.

В 1801 году на российский престол вступает император Александр I. Талышский хан, вместе с бакинским и дербентским отправили в Петербург посла с подарками и поздравлениями новому царю. Император Александр I в целях организации антииранского военно-политического союза планирует создание федерации из мусульманских ханств Восточного Закавказья и Дагестана под общим управлением русского царя. С этой целью в декабре 1802 года между послами мусульманских ханств Восточного Закавказья и Дагестана и русской правительственной делегацией был подписан Георгиевский договор, который был четко направлен на охрану границ и Талышского ханства, и других от всяких посягательств со стороны каджарского правительства Ирана. Во всех внутренних вопросах правителей подразумевалась автономия.

Иран отказался признавать переход под российское подданство Талышкого ханства и по результатам последовавшей Первой русско-персидской войны 1804−1813 гг., окончившейся Гюлистанским мирным договором, территория ханства была разделена между двумя империями. Раздел ханства был также обусловлен сильным вкраплением ее территории вглубь Ирана, что сильно беспокоило не только последнего, но и Великобританию, весьма болезненно воспринимавшую любое стремление России в южном направлении. Туркменчайский мирный договор, ознаменовавший собой конец Второй русско-персидской войны 1826−1828 гг., подтверждал положения Гюлистанского мирного договора относительно раздела Талыша.

Владимир Мошков. Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае

Именно указ императора Павла I от 14 февраля 1800 года следует считать датой принятия Талышского ханства в российское подданство. Внутренняя автономия Талыша сохранялась вплоть до административной реформы 1840 года.