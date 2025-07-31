Ранее мы уже разбирали, как искажение фактов привело к появлению истории о том, что азербайджанцы — «самое древнее автохтонное население» России лишь потому, что они во множестве живут в древнем российском городе Дербенте.

Иван Шилов ИА Регнум

Дербент действительно очень стар, это второй по старшинству город России после Керчи. Азербайджанцы живут здесь с позднего средневековья, но их точно нельзя считать автохтонами, хотя на этом и настаивает экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Из той же серии и новейший миф о Югре: средневековым Сибирским ханством правил выходец из Бухары, а значит Сибирь — историческая родина узбеков. Последний сибирский хан-узурпатор Кучум и в самом деле родился в Бухаре, но ни свергнутая им династия, ни подвластные ей народы не имели к узбекам никакого отношения. Как бы не настаивал на этом теперь уже бывший югорский депутат Халид Таги-заде

А есть еще истории о том, как Москва зимой 1941-го непременно пала бы, если бы не казахи и киргизы. Да, панфиловская дивизия, чей подвиг в ноябре–декабре 1941-го во многом повлиял на исход битвы под Москвой, действительно формировалась из жителей Казахской и Киргизской ССР. Но авторы и распространители искаженной истории схожи с теми, кто полагает, что в составе частей Украинских фронтов Великой Отечественной сражались только украинцы, а в составе Белорусских — белорусы.

Есть четкие данные национального состава дивизии, из которых следует, что этнических казахов и киргизов в ее составе было около 20%. Что, конечно, никак не умаляет их вклада в общую победу.

Все приведенные утверждения — не просто ложь, а гораздо хуже — намеренно искажённые факты, когда исторические события переписываются в угоду вполне определённой идеологии. В копилку вымыслов можно поместить и выдуманные «из головы» истории, в основе которых нет вообще ни капли правды.

«Казах Станислав Соколов, основатель Руси»

Например, та, в которой Москву в XI веке основали казахи. И называется даже имя «легендарного основателя».

Казахстанский филолог, д. ф. н., профессор Мекемтас Мырзахметов (впрочем, он предпочитал дерусифицированный вариант фамилии — Мырзахметулы) заявлял:

«Один болгарский историк нашел сведения, что Киевскую Русь возглавлял казах Сункар. Окружение называло его Соколов Станислав. Он проживал в тех местах, женился на русской девушке. Он-то и стал основоположником государственного строя России. В дальнейшем, чтобы скрыть этот факт, великий князь Владимир Мономах уничтожил все данные, подложив вместо них фальшивые документы».

Тот же доктор наук Мырзахметулы писал, что в 1088 году был известен казахский джигит, которого звали Асат Мосқау. «Местный народ его полюбил и присвоил его имя городу. То есть столица России носит имя казаха», — полагает видный казахстанский филолог.

Мырзахметова-Мырзахметулы нельзя было называть каким-то аутсайдером от науки. Этот среднеазиатский учёный, умерший в январе этого года в преклонном возрасте 94 лет, ещё в 1960-е годы был проректором Ташкентского пединститута имени Низами. В 1970-е он преподавал в алма-атинском институте имени Абая, затем трудился в Институте литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова АН Казахской ССР.

А все 1990-е возглавлял кафедру литературы Международного казахско-турецкого университета, который был создан в год распада СССР по инициативе Нурсултана Назарбаева и тогдашнего президента Турции Сулеймана Демиреля.

Многие годы национально мыслящую гуманитарную интеллигенцию (которая собственно, и формирует идеологии — в данном случае идеологию пантюркизма) воспитывал человек, которые верил в «джигита Мосқау».

«Субхан-оглу, строитель Кремля»

Конечно, не обошлось и без «открытий», касающихся строительства московского Кремля. Время от времени всплывают сведения о шемаханском, то есть опять-таки азербайджанском зодчем по имени Алис Субхан-оглу Керемли. Приверженцы этой версии ссылаются на книгу «Shamakhi», изданную на английском языке иранским архитектором Надиром Халили и Эльшаном Фаттахлы, а также работу Ульфата Джавада «Кремль построил Азербайджанец» («НАНА, Институт истории «Научные труды», Баку, 2009).

К примеру, такую историю можно прочитать в номере дагестанского журнала «Дэрбэнд» за октябрь 2020 года.

Исходя из этой версии, московский князь Дмитрий Донской, наслышанный о талантливом архитекторе, специально направил в Шемаху к местному правителю — ширваншаху боярина Баратынского с богатыми дарами и просьбой отпустить Керемли в Москву.

Ширваншах не хотел отпускать Керемли, но под княжескую гарантию личной неприкосновенности отпустил. В Москве зодчему дали денег, предоставили неограниченную рабочую силу и произвели в бояре.

Москвичи Керемли очень полюбили. И было за что. Вокруг стройки был возведен деревянный забор, дабы предотвратить загрязнение прилегающих территорий. Как подчёркивают авторы публикации, якобы раньше на русской земле никогда так не делалось. Утверждается, что население города существовало за счет этого строительства, так как условия работ были крайне выгодными.

Кроме Кремля архитектор якобы построил княжеский дворец, место для собраний, дом боярина, много других строений, а также сеть секретных катакомб.

22 июня 1371 года выдающемуся зодчему устроили проводы, и в этот же день казак (его имя история не сохранила) отсек гению голову. Причиной этого было то, что Дмитрий Донской не хотел, чтобы зодчий повторил свое творение где-нибудь еще.

Хотя, при ближайшем рассмотрении история о том, как зодчего Керемли обезглавили — дабы он ничего больше не построил — выглядит как «творческое заимствование» из фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Там, напомним, московский князь Василий Дмитриевич приказывает ослепить артельщиков, чтобы они не могли украсить дворец его брата, звенигородского князя Юрия Дмитриевича.

Надо ли говорить, что «сведения» об участии Алис Субхан-оглу Керемли в строительстве Кремля бродят по соцсетям под заголовками в стиле «Вы точно не знали, что…» (и как правило, это перепечатки с азербайджанских сайтов).

Утверждается, что документы, подтверждающие эту историю, якобы таятся в московских архивах. Как сообщается: «Их лично видел в 1977 году ныне покойный Фёдор Афанасьев, работавший в те годы в Академии Общественных наук при ЦК КПСС». Но затем бумаги загадочно исчезли. Но «истина где-то рядом» — во что и заставляют поверить авторы подобных публикаций.

Все эти высказывания деятелей из России и ближнего зарубежья пока звучат как анекдот. Поэтому позволим себе продолжить тему, процитировав сатирическое произведение, правда не отечественное, а британское.

«Амар бен Боз, основатель таверны «Адмирал Бенбоу»"

В романе Гилберта Кита Честертона «Перелётный кабак», опубликованном 111 лет назад, есть эпизод. Молодая женщина из высшего общества, Джоан Брет, слушает на берегу моря проповедь некоего старичка в красной феске по имени Мисисра Аммон, который пытается доказать, что во всех названиях питейных заведений Англии есть восточный след.

Например, «Голова сарацина» — это «Глава наш — сарацин», «Зеленый Чурбан» — «Зеленый Тюрбан», «Адмирал Бенбоу» назван так из-за воина Амара Али бен Боза. Аргументация Аммона кажется ему самому абсолютно непогрешимой, вероятно из-за того, что он решил для себя, что «учение Мисисры Аммона верно, потому что оно истинно».

Вот так он «доказывает», что Альберт-холл, лондонский королевский зал искусств и наук имеет в своем названии следы арабского слова «алкоголь».

«Вы найдете следы азиатских слов, — продолжал он, — в названиях всех ваших заведений. Более того, вы найдете их в названиях всех предметов, которые доставляют вам радость и отдохновение. Дорогие мои друзья, даже то вещество, которое придает крепость вашим напиткам, вы называете арабским словом «алкоголь». Эта частица встречается во многих словах, связанных для вас с весельем, — таких, например, как «эль», искаженное «аль», или «Альберт-холл».

Честертон в своём 1914 году думал, что пишет сатирический гротеск. Вряд ли мог себе представить, что в 2025 году в газете Daily Mail появится статья о том, что «Лондон кончился», где, среди всего прочего, будут и такие строки:

«Лондон уже необратимо изменился. Коренное население, белые британцы теперь — лишь треть города…. Только 22% детей в школах Большого Лондона — белые британцы, а в одной из школ в Уайтчепеле, для всех школьников английский неродной…. Четверо из десяти нынешних жителей Лондона родились за границей. Почти каждый седьмой — мусульманин. И почти четверть лондонцев не используют английский как основной язык».

Для коренного лондонца Честертона название Уайтчепел, в переводе — Белая часовня, могло ассоциироваться с еврейским гетто, с местом преступлений Джека Потрошителя, но весьма сомнительно, чтобы он видел в нем какую-то связь со школами, заполненными учениками из бывших британских колоний. И уж конечно, он, ревностный католик, вряд ли думал, что Белую часовню, она же Церковь святой Марии Матфелон, снесут и на ее месте разместится парк, названный в честь убитого на этом месте в 1978 году Алтаба Али, мигранта из Бангладеш.

Новых жителей английской столицы, не использующих английский как основной язык — очень легко могут обработать современные «Аммоны», для которых Британские острова не более, чем «дар-аль-харб», территория войны, чьё предназначение стать частью «дар-аль-ислам», мира ислама (о таком, искажённом понимании религии мы писали ранее).

«Казахская столица»

Слова комичного персонажа из романа Честертона напоминают то, что время от времени можно услышать от современных «аммонов» на территории пост-СССР.

Но, как известно, очень часто большие проблемы начинаются с мелочей. Сегодня один российский депутат говорит, что Сибирь исторически принадлежит узбекам. Завтра другой интеллектуал «напомнит», например, что Оренбург был казахской столицей. Это очередная полуправда — в Оренбурге действительно находился центр Киргизской (Казахской) АССР, но было это всего пять лет, в 1920–1925 гг.

А послезавтра еще кто-нибудь будет утверждать, что раз по-английски слово «мечеть» звучит как mosque («моск») то значит и Москва строилась, как большой религиозный исламский центр. И вряд ли его смутит английское слово. Персонажа романа «Перелетный кабак» английские слова не смущали.

Не менее значимый для английской культуры, чем Честертон, английский поэт и проповедник Джон Донн писал: «Нет человека, что был бы сам по себе, как остров; каждый живущий — часть континента; и если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа: меньше — на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе».

Колокол Уайтчепельской часовни уже давно не звонит, и дела до его звона нам нет, как и до того, кто стоит за переселениями народов в Европе, но слышать тревожные звонки последствий не только неконтролируемой миграции, но и псевдоисторических измышлений мы обязаны.