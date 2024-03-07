Материалы с тегом «Ильхам Алиев»
Четыре шага Пашиняна к большой войне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попытки превратить страну в антироссийский и антииранский плацдарм. Пашинян последовательно разрывает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом — с соседями, которые могут быть для Армении торговыми и иными партнерами. «Вместо этого Армения...
7 марта 2024
Пашинян и Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство АзерТАдж. «17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики...
17 февраля 2024
Алиев назначил премьер-министром Азербайджана Али Асадова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром республики. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его сайте. «Назначить Али Идаят оглу Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе. Али Асадов стал премьер-министром...
16 февраля 2024
Конституционный суд Азербайджана объявил Алиева президентом
Президентом Азербайджана на следующий семилетний срок официально объявлен Ильхам Алиев. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) республики. «Кандидата в президенты Азербайджанской Республики Алиева Ильхама Гейдар оглу объявить избранным президентом Азербайджанской Республики»...
13 февраля 2024
«Операция возмездия»: Азербайджан применил силу на границе с Арменией
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. «13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооружённых сил Армении проведена «операция возмездия», — сказано в...
13 февраля 2024
Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов
На выборах президента Азербайджана победу одержал Ильхам Алиев с 92,12% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии республики. Голосование состоялось 7 февраля. За пост президента Азербайджана боролись семь кандидатов. Второе место занял Захид Орудж с 2,17% голосов, третье —...
9 февраля 2024
Путин заявил о важности союзнических отношений с Азербайджаном
Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку, сообщил 8 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Поздравив Алиева с победой на состоявшихся 7 февраля президентских выборах, Путин отметил, что голосование в...
8 февраля 2024
Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с победой на внеочередных выборах главы Азербайджана действующего руководителя республики Ильхама Алиева. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир...
8 февраля 2024
ЦИК Азербайджана сообщил предварительные результаты выборов президента
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах главы государства с 92,05% голосов, сообщил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в эфире телеканала AzTv 7 февраля. По информации источника, по итогам обработки протоколов с более чем...
новость часа
8 февраля 2024
Экзитполы показали уверенную победу Алиева на выборах президента
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах главы республики с 93,9% голосов, сообщила американская организация Oracle Advisory Group результаты экзитпола. На втором месте, согласно опросу избирателей, находится самовыдвиженец, депутат парламента Азербайджана...
7 февраля 2024
В Баку сообщили о прогрессе в работе над мирным договором с Ереваном
Между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, заявил 4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. «Мы действительно верим, что...
4 января 2024
Песков: Ереван и Баку движутся к финализации работы по мирному договору
Руководство Азербайджана и Армении, очевидно, движется к финализации мирного договора, сообщил 27 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это...
27 декабря 2023
Песков: Москва готова помочь Баку и Еревану в работе над мирным договором
Российская Федерация готова оказать помощь Армении и Азербайджану в завершении работы над проектом мирного договора, заявил в интервью телеканалу «Известия» 26 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность...
26 декабря 2023
Алиев и Пашинян обменялись рукопожатиями на саммите СНГ
На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге прошла первая с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Алиев и Пашинян при встрече обменялись рукопожатиями. На экскурсии, которую...
26 декабря 2023
Путин по телефону поздравил Алиева с днём рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения», — говорится...
24 декабря 2023
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днём рождения
Значительные успехи Азербайджана в экономической и социальной областях отметил президент России Владимир Путин в поздравлении, направленном президенту страны Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Кремля. Российский лидер высоко оценил личный вклад...
24 декабря 2023
Правящая партия Азербайджана объявила Алиева кандидатом в президенты
Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» 15 декабря официально объявила Ильхама Алиева кандидатом в президенты республики, сообщило агентство Trend. Решение об официальном выдвижении Алиева партия приняла 15 декабря на расширенном заседании правления по итогам голосования. Партия также...
15 декабря 2023
Алиев и Пашинян подтвердили желание подписать мирный договор
Власти Азербайджана и Армении обнародовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами, тем самым подтвердили желание подписать мирный договор. В тексте говорится, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских...
новость часа
8 декабря 2023
Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией
Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии, заявил 6 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку. «Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом...
6 декабря 2023
Никол Пашинян сделал Баку три явных и два скрытых предложения
Основные принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Впрочем, выступая 18 ноября, он сделал оговорку: Баку пока не подтвердил приверженность принципам, которые предлагает Ереван. Признав односторонний характер мирных...
20 ноября 2023