28 сентября была официально поставлена точка в 32-летней истории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В этот день стало известно — последний президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ, по которому к 1 января 2024 года должны быть распущены все властные структуры республики, после чего Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) прекратит своё существование. Заметим, что совсем недавно, 2 сентября, республика отпраздновала очередной День независимости.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее, по итогам однодневной операции армии Азербайджана (в которой «большая Армения» предпочла невмешательство), карабахская сторона признала условия Баку и начала роспуск главного атрибута государственности — армии. Теперь старейшее из непризнанных постсоветских государств, похоже, останется и без населения.

Происходит то, что премьер Армении Никол Пашинян назвал «прямым актом этнической чистки и депортации», а МИД Азербайджана — «личным и индивидуальным решением», которое «не имеет ничего общего с насильственным переселением». Ведь карабахским армянам предложено не покидать дома и становиться органичной «частью азербайджанского общества», подчеркнули в Баку.

Как бы то ни было, по последним данным 68 тысяч мужчин, женщин и детей из 120 тысяч уже стали беженцами, которых пока приняла «мать-Армения». К слову, заметим, что, по мнению ряда историков, армяне непрерывно жили в Арцахе ещё со II века до нашей эры. «Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется», — констатировал Пашинян на заседании правительства 28 сентября.

Исход шел и раньше, но сравнительно медленно — по состоянию на 2019 год, предшествовавший Второй карабахской войне, согласно данным официальной статистики, в НКР жило 150 тысяч человек, к сентябрю этого года, как говорилось выше, на территориях, остававшихся под контролем Арцаха, жило 120 тыс. Но сейчас темпы «великого переселения» стали катастрофическими.

Если 24 сентября границу, по официальным данным, пересекли чуть больше тысячи человек, то четыре дня спустя — уже полсотни тысяч. Картину исхода запечатлели спутниковые снимки компании Maxar: на кадрах от 26 сентября отчётливо видна очередь из автомашин. По сути, гигантская пробка, которая медленно движется в сторону армянской границы по так называемому Лачинскому коридору — единственной артерии, которая после Второй карабахской связывала армянский анклав с «большой землёй». По коридору беженцев сопровождают российские миротворцы.

Медленное бегство уже ознаменовалось большой трагедией — при взрыве резервуаров с топливом на трассе Аскеран-Степанакерт погибли по меньшей мере 125 человек (для сравнения, в ходе военной операции 19–20 сентября, по данным карабахского омбудсмена, были убиты двести человек). Помощь сотням человек, раненных и обожжённых при взрыве, оказывают российские военные врачи. Трасса, на которой произошла трагедия, — часть «дороги исхода»: из Аскерана через Степанакерт и далее через Лачин в Армению.

«Слова «коридор» и «азербайджанские солдаты» выводят их из ступора»

Основной поток идёт на юг респубики, в Горис — городок в сотне километров от Степанакерта, в Сюникской области Армении (которая сама по себе становится уязвимой в свете возможного нового конфликта). Горис принял первых карабахских переселенцев ещё на прошлой неделе.

«Люди ходят с паспортами в руках, нервничают в бесконечной очереди, без сил валятся на стулья», — такая обстановка царит в Горисском гуманитарном центре, судя по репортажу Sputnik Armenia. «Я видела четыре войны, и после всего этого оставила свой дом турку… Знакомый привязал нашу машину к своей и привез нас сюда. Два дня ехали», — рассказала корреспонденту «Спутника» 71-летняя Седа из Мартакертского района теперь уже бывшей НКР. Пожилая женщина прибыла в центр приёма беженцев вместе со своей 91-летней свекровью и ещё семью родственниками.

Перспективы в «матери-Армении» у этих людей («насильственно перемещённых» в терминологии армянской стороны, «добровольных переселенцев» с точки зрения официального Баку) — довольно туманные.

«Женщины растерянно смотрят на Горис, словно они вдруг попали в космос. Улыбаются. Глаза туманные. Им явно нужен психолог. Они в ступоре. Лишь слова «коридор», «азербайджанские солдаты», «бежать» выводили их из оцепенения, словно током», — рассказывает репортёр «Комсомольской правды». Беженцы говорят о помощи, которую им оказывали наши миротворцы.

«Русские селили нас в палатки, дали кушать. Если бы их там не было, нас убили бы», — приводит «КП» слова одного из беженцев.

В работу по поддержке и обеспечению беженцев из Арцаха включится также российский благотворительный фонд «Доктор Лиза» — направит в Армению предназначенный для переселенцев из Карабаха гуманитарный груз. В его состав будут включены медицинские принадлежности, детское питание, спальные мешки и много другое.

«Никакого доверия между сторонами нет»

Исход, таким образом, приобретает массовый характер, при том что Азербайджан — через МИД республики — призывает людей не покидать дома.

Если судить по сообщениям армянских СМИ, например, портала News. am, люди бегут из-за того, что «турки пытаются истребить армян в Арцахе». Ереванский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян ранее в комментарии ИА Регнум упоминал «нападения на сёла», в ходе которых погибло более двухсот человек, среди которых большинство, как утверждается, — гражданские. На тот момент количество беженцев перебравшихся в Армению уже превысило 19 тысяч.

Впрочем, достоверно подтверждённых данных о каких-либо нарушениях прав мирных жителей азербайджанскими военными нет (армянская сторона объясняет это отсутствием телефонной и интернет-связи с Арцахом). Напротив, как подчёркивает официальный Баку, республика представила армянам Карабахского региона план мирной реинтеграции в азербайджанское общество.

Наиболее вероятно, что из Карабаха, несмотря ни на какие призывы азербайджанской стороны, постараются выехать все армяне, сказал ИА Регнум политический обозреватель Евгений Крутиков.

«Скорее всего, отъезд будет тотальным, — прогнозирует он. — Этот конфликт, по сути, — вековой, сопряжённый с многочисленными кровавыми событиями. Его мало с чем можно сравнить. И никакого доверия между сторонами нет. Никто не будет верить заявлениям Алиева или другим представителям азербайджанских властей. Это экзистенциальный конфликт».

«Кроме того, в Карабах будут возвращаться азербайджанские семьи, которые уехали оттуда в первой половине девяностых. А уж от них ожидать какой-то лояльности к армянскому населению вообще не приходится. Так что, скорее всего, исход будет тотальный», — указал собеседник.

Прецеденты, как замечает собеседник ИА Регнум, в Европе были, причём один — сравнительно недавно. Это Сербская Краина — самопровозглашённая республика, существовавшая в 1991–1995 годах на территории современной Хорватии, которая была населена этническими сербами. Краина, напомним, также была ликвидирована в ходе быстрой военной операции хорватской армии.

«Там населения было больше, где-то 420 тысяч, и они все стройными колоннами, пешком, на арбах потянулись в сторону Сербии», — напоминает эксперт.

Напомним также об опыте постсоветских конфликтов. Например, грузино-абхазского, когда, после проигрыша тбилисской стороны, около 230 тыс. грузин (из примерно полумиллионного населения республики) покинули Абхазию. По итогам же Первой карабахской войны собственно Арцах и прилегающие районы так называемого пояса безопасности НКР покинули все жившие там азербайджанцы.

«Ещё три года назад, во время войны 2020 года, само тогдашнее руководство Карабаха в частных разговорах характеризовало ситуацию так: «Те, кто захочет с азербайджанцами вместе жить, пусть остаются». Крайне сложно оценить, будут ли армяне с ними жить, — отмечает Крутиков. — Непонятны дальнейшие методы и практики, которые азербайджанская сторона будет использовать в отношении занятой территории и людей, которые на ней останутся».

«Специализированных структур в Ереване нет»

«В Арцахе каждый мужчина так или иначе носил оружие либо имел какое-то отношение к независимости Нагорно-Карабахской Республики на протяжении тридцати лет её существования», — рассуждает Крутиков. В НКР выросло целое поколение, которое только так себя мыслит.

«Они не говорят по-азербайджански или по-турецки, они не могут выжить в этой новой атмосфере, которая им будет наверняка навязана, — отмечает собеседник. — И пока нет общего понимания, что вообще будет, люди просто бегут, и всё. Они пока не думают, как обустроят своё будущее. То есть они сперва добегут, а потом уже будут через какое-то время, выйдя из шока, соображать, что делать дальше».

Теоретические оценки военных экспертов сводятся к тому, что в Карабахе могут остаться на постоянной основе 20-25 тысяч человек, отмечает Крутиков. «А это означает, что в Армению в ближайшее время приедут около 100 тысяч человек, — делает вывод собеседник. — И я не уверен, что экономика и инфраструктура Республики Армения в состоянии справиться с таким количеством беженцев».

Отметим, что в не самой стабильной и экономически не самой благополучной постсоветской республике, Армении, живёт около 2,9 млн человек, так что 120 тысяч вынужденных (или «добровольных») переселенцев, лишившихся работы и жилья, окажется серьёзной нагрузкой.

При этом сложно сказать, как на происходящее будет реагировать премьер-министр Армении Никол Пашинян, замечает Крутиков. «Мнение Пашиняна часто меняется, — говорит эксперт. — То он говорил, что не будет принимать беженцев, то говорит, что всех примет. Специализированных структур, которые бы этим занимались, в Ереване нет. То есть нет такой организации, которая бы этим занималась, и нужна некая волонтёрская система».

О сравнении масштабов потока беженцев и возможностей армянской «социалки» можно судить по заявлению пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян от 27 сентября. «Мост Хакари пересекли 50 тысяч 243 человека, — сообщила она. — Предоставленным государством временным жильём воспользовались около 5,7 тысячи человек».

Куда дальше?

В этой ситуации Ереван, как полагает Крутиков, вероятно, будет обращаться в различные международные организации по вопросам оказания помощи беженцам, прежде всего — связанным с ООН. «Но это уже проблема армянская, — рассуждает Крутиков. — Но это потянет за собой чисто военную составляющую. Если население Карабаха сократится до менее 20 тысяч человек, не будет смысла содержать там далее ту военную конфигурацию, которая есть сейчас». Ведь в настоящее время на территории Нагорного Карабаха размещён миротворческий контингент из России.

Политолог Каринэ Геворгян обращает внимание, что и в самой Армении сейчас царят крайне тревожные настроения, есть ощущение войны на пороге. «Третья полевая турецкая армия и азербайджанские войска стоят вплотную к границе, — говорит она. — Поэтому многие женщины и дети будут стараться перебраться в более безопасные места — в города России, где уже есть какие-то родственники».

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев обращает внимание, что независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события в регионе и куда именно уедут армяне НКР, необходимо признать: множество людей в одночасье лишилось родины, исконных мест обитания. «Они уедут и никогда не смогут туда вернуться», — уверен эксперт.

При этом Силаев, опираясь на мнение своих армянских коллег, ожидает, что беженцы из Нагорного Карабаха поедут преимущественно именно в Россию. «По целому ряду причин, одна из которых — не самое лучшее состояние экономики самой Армении, — делится собеседник ИА Регнум. — Там, конечно, не найдётся работы для стольких людей. Другое дело, что и в Карабахе её не было».

«Мне не кажется, что конечной точкой движения всех покидающих Арцах армян обязательно станет Россия, — со своей стороны отмечает Крутиков. — Их выбор будет связан с наличием родственников, которые готовы их принять, с какими-то личными обстоятельствами. Сейчас поток идёт прежде всего в саму Армению. Но это временная история, и её длительность будет зависеть от количества людей, которые покинут территорию бывшего Нагорного Карабаха. От того, насколько сама Армения способна справиться с таким наплывом беженцев».