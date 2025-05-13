Сто лет назад, 13 мая 1925 года, III Всесоюзный съезд Советов единогласно постановил ввести в состав Советского Союза две новые республики — Узбекскую ССР и Туркменскую ССР. Но расширением границ это не было.

Иван Шилов ИА Регнум

Позднее, в 1939-1940-х гг. число союзных республик и размеры двух из них расширялись вместе с границами государства (присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии). Но до этого было еще далеко.

А в 1925-м речь шла о «перепланировке с переносом стен» внутри недавно учреждённого Союза ССР. Советская власть по указанию правящей ВКП (б) перекроила границы в песках и оазисах Туркестана.

Делалось это во исполнение ленинских принципов национальной политики, в основе которой лежали право наций на самоопределение вплоть до отделения, а также «коренизация», то есть насаждение языков титульных народов, и создание (иногда с нуля) национальных элит.

Те, кто на фоне войны с басмачами прочерчивал административные границы среднеазиатских республик, разумеется, не прогнозировали, что через 65 лет страна будет распадаться по этим границам. Что конец XX — начало XXI века ознаменуется новыми гражданскими войнами, восстаниями (подобными Андижанскому мятежу 2005-го), гибелью и исходом «пришлого населения» — русских.

И что на границах бывших братских республик регулярно будут вспыхивать «конфликты малой интенсивности».

До границ XVII века

На первый взгляд, чтобы понять масштаб национально-территориального размежевания, достаточно взглянуть на две карты советской Средней Азии.

До 1925-го территория Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (как тогда расшифровывалась аббревиатура РСФСР) простиралась до границ с Персией и Афганистаном. В рамках РСФСР находились Киргизская (Казахская) АССР с центром в Оренбурге и Туркестанская АССР с центром в Ташкенте.

В территорию Российской Федерации вдавались две народные советские республики — Хорезмская НСР, созданная на месте занятого большевиками Хивинского ханства, и Бухарская НСР, организованная, соответственно, на территории бывшего Бухарского эмирата.

Анна Рыжкова ИА Регнум Границы советских республик до территориального размежевания 1925

После территориального размежевания Оренбург «изъяли» из состава Казахской АССР, чья столица переехала в город Перовск (переименованный тогда же в Кзыл-Орду, или — в переводе с казахского — Красноармейск). К югу от Казахской автономной республики выделили две автономных области Каракалпакскую и Кара-Киргизскую. Пока что в составе РСФСР.

Границы советских республик после территориального размежевания

Через 11 лет, в 1936-м, Казахстан и Киргизия из автономий стали полноценными союзными республиками, а российская граница обрела свой нынешний вид, примерно соответствующий рубежам Российского царства в первой половине XVII века.

Но для того, чтобы оценить значение этого передвижения административных границ союзных республик, нужно кратко напомнить о том, как Россия продвигалась на юго-восток с конца XVI по начало XX века.

Семей и Петропавл

В последний год жизни Ивана Грозного, в 1584 году, несколько сотен донских и нижневолжских казаков, пройдя походом на восток, заняли земли ногайских ханов вдоль реки Яик. С этого момента отсчитывало историю Яицкое казачье войско. После подавления пугачёвского бунта в 1775-м Яицкое войско было переименовано в Уральское, а основанная всё в том же 1584-м войсковая столица — Яицкий городок — получила имя Уральск. Этот город, сохранивший историческое имя, — старейший в европейской части независимого Казахстана.

При Алексее Михайловиче, в 1640-м, купец Гурий Назарьев возвёл острог при впадении Яика в Каспийское море — возникший здесь город Гурьев носил это название до 1991-го. Сейчас это областной центр Атырау.

При Петре Великом, в 1718-м, отряд воеводы Василия Чередова поставил в южносибирской степи у Иртыша Семипалатную крепость, вокруг которой возник город Семипалатинск (ныне казахстанский Семей). В те же годы там же, в Прииртышье, казаки поставили Коряковский форпост, где позже возникнет одноимённая станица, в XIX веке ставшая городом с именем Павлодар.

В 1720-м указом Петра I для укрепления рубежей Российского государства и разведки золотых жил в верховьях Иртыша основана «столица» Рудного Алтая — крепость Усть-Каменная. До сих пор она известна как город Усть-Каменогорск (сейчас центр Восточно-Казахстанской области).

Одновременно с продвижением Русского царства, а затем и Российской империи в степь шло и встречное движение.

В 1731 году чингизид Абулхаир, хан Младшего жуза (казахского родоплеменного союза, кочевавшего от Южного Урала до Сырдарьи), попросился в русское подданство, рассчитывая на помощь в борьбе с Джунгарским ханством. Абулхаир и главы 27 кланов присягнули на Коране в верности императрице Анне Иоанновне.

Но и после этого юго-восточные степи оставались проницаемы для набегов на русский фронтир работорговцев из трёх среднеазиатских государств, осколков империи Тамерлана — из Бухары, Хивы и Кокандского ханства.

При Елизавете Петровне и Екатерине Великой для защиты от кочевых джунгар и киргиз-кайсаков Среднего жуза строились укреплённые линии — Тобольско-Ишимская и Иртышская, от Томска и Омска через Усть-Каменогорск до Семипалатинска. Логичным продолжением были оборонительные линии в степях у основанного в 1730 году Оренбурга.

Заметим, что в первую половину XVIII века с разницей в 12 лет империя основала два форпоста с одним названием — Петропавловск: на Камчатке и на берегу притока Иртыша, реки Ишим. В современной казахстанской документации этот город называется Петропавл.

В начале XIX века на фронтире от низовьев Яика-Урала до Алтая, на землях Оренбургского и Сибирского казачьих войск существовало 46 крепостей и 96 редутов. Но логика истории побуждала империю двигаться дальше к югу.

Обогнать льва

В начале 1820-х кокандский хан прошёл опустошительным набегом по казахским кочевьям. Тогда же правитель Среднего жуза Вали-хан перевёл своих подданных под защиту России. По разработанному при Александре I «Уставу о сибирских киргизах» для казахов вводились управление и судопроизводство по российскому образцу. Чуть позднее, в 1830 году на реке Ишим появился казачий форпост Акмолинск, который, сменив множество названий, стал столицей Казахстана — Астаной.

В 1839–1840 годах Россия организует первый поход на Хиву — очаг работорговли в Средней Азии. Экспедиция Василия Перовского оказалась неудачной, но это было лишь начало контрударов в ответ на набеги.

Дело было уже не только в защите станиц, крестьян-поселенцев и присягнувших России «мирных инородцев», но и в начавшейся большой игре двух империй, Российской и Британской. На Среднюю Азию претендовала и китайская Империя Цин, но её силы были несопоставимы с мощью «медведя» и «льва».

Империя была принуждена двигаться дальше — опираясь на новые южные форпосты, такие как Лепсинск (год основания — 1846), построенный в 1853-м форт Перовск (Кзыл-Орда), возведённое годом позже укрепление Верное (оно же казачья станица Верная, город Верный) и, наконец, южная столица Казахстана — Алма-Ата.

В 1865 году генерал Михаил Черняев с боем взял Ташкент, ставший главным опорным пунктом в регионе. Сюда устремились казаки нового Семиреченского войска (с центром в Верном) и переселенцы из Центральной России. Так, в 1868 году крестьяне из Пензенской, Самарской, Воронежской и Тамбовской губерний основали у Верненского тракта поселение Пишпек (ныне это столица Киргизии — Бишкек). Лишь позже к великороссам присоединились сарты — оседлые тюрки из Ташкента и центров Ферганской долины: Намангана, Коканда и других.

Имперская власть упразднила остаток Кокандского ханства в 1876-м. В ответ на серию восстаний в ханскую ставку вошли войска под командованием «белого генерала», будущего героя русско-турецкой войны Михаила Скобелева. Осваивать бывшие кокандские земли русские начали куда ранее. Настолько, что уже в 1869-м Михаил Салтыков-Щедрин мог сатирически описывать «господ ташкентцев» — чиновников на новоприсоединённых территориях.

«Кто строит школы, строит будущее»

Несколько иначе развивались события в Хивинском ханстве и Бухарском эмирате. В 1866-м в сражениях под Ирджаем и Чапан-Атой войска генерал-адъютанта Константина Кауфмана разгромили армию бухарского эмира Музаффара. Два года спустя был взят Самарканд. Во всех случаях российские солдаты отпускали на свободу рабов. В 1868-м эмир Бухары заключил с Россией договор: владыка правоверных сохранял престол, но Россия получала право размещать гарнизоны и определять внешнюю политику. Территориям от Памира до среднего течения Амударьи отныне не грозило стать очередной жемчужиной британской короны.

Схожая судьба ожидала Хивинское ханство. После быстрой кампании 1873 года Кауфман подписал с ханом Сеид Мухаммад Рахимом II договор: Хива освобождала невольников и передавала большую часть владений российскому Туркестану.

В конце 1870-х — начале 1880-х пришёл черёд «замирения» воинственных туркмен (часть которых были вассалами Хивы). Порт Красноводск на Каспии, ныне именуемый Туркменбаши, был основан ещё в 1869 году экспедицией генерала и учёного-географа Николая Столетова. А с 1880-х пограничное селение Асхабад превратилось в быстрорастущий город, центр Закаспийского края.

Одновременно «мягкая сила» укоренялась в вассальных государствах. «Кто строит школы в Бухаре, тот строит будущее» — так говорил участник среднеазиатских походов художник Василий Верещагин.

В конце XIX века с демаркацией границ на Памире «Большая игра» в Средней Азии казалась выигранной Россией. По данным переписи 1897 года, из 7 млн 746 тысяч жителей Туркестана (нынешних Центрального и Южного Казахстана и Средней Азии) 770 тысяч были русскоязычными — великороссами, малороссами, белорусами, поляками и немцами.

К 1913 году поселенцы обрабатывали поля Семиречья и Ферганы, трудились в шахтах Рудного Алтая и на нефтепромыслах Урало-Эмбинского района, работали на Закаспийской, Семиреченской и Алтайской железных дорогах (последние две ветки послужат основой для советского Турксиба). Одним из элементов аграрной реформы Петра Столыпина был проект переселения 100 тысяч крестьян из центральных губерний в Туркестан.

Ещё одни «Балканы»

Что же до коренного населения, то с ним ситуация была почти такой же запутанной, как печально известная этническая чересполосица на Балканах.

Под властью владык Бухары и Хивы и в русском Туркестане жили тюркоязычные узбеки и «кипчаки» (как себя называл правящий слой), туркмены и близкие к казахам каракалпаки. Но в тех же Бухаре и Самарканде обитало и множество тех, кто говорил по-персидски и называл себя таджиками. Зачастую люди, говорившие на разных языках, селились в разных кварталах одного города. Так это было, например, в поселении Душанбе-Курган, нынешней столице Таджикистана.

Не устоялись и этнонимы — казахские жузы долгое время называли киргизами и киргиз-кайсаками, современный киргизский этнос — кара-киргизами. Совсем сложно было с упомянутыми выше сартами, говорившими просто «на тюркском языке», но зачастую имевшими персидские корни.

И вот эту этническую пестроту после потрясений гражданской войны и «шествия Советской власти» предстояло территориально размежевать.

По мнению ряда авторов, междоусобица в Средней Азии длилась не с 1918 по 1922 год, а с 1916-го (серии восстаний местного населения против мобилизации на тыловые работы, российской администрации и поселенцев) и до подавления организованного басмачества к концу 1930-х.

История гражданской войны в Туркестане требует подробного описания. Отметим лишь, что, например, Крестьянская армия Ферганы под началом переселенца из Сызрани Константина Монстрова успела повоевать и за красных, и за колчаковцев. Оба раза против басмачей, резавших поселенцев.

А перебравшийся в Туркестан экс-лидер младотурок Энвер-паша выступал сначала на стороне РККА как эмиссар Наркоминдела РСФСР по борьбе с басмачеством, а вскоре уже как курбаши (генерал) басмачей по благословению эмира Бухары. Но во всех случаях этот националист-пантюркист действовал против поселенцев. «Дела идут так, как я хотел… Много русских было убито», — отчитывался Энвер в 1921-м.

«Шла острая борьба»

При всей путанице «на местах» советская власть неуклонно следовала генеральной линии, сформулированной в письме Владимира Ленина коммунистам Туркестана от ноября 1919-го: «Приложить все усилия к тому, чтобы доказать… искренность нашего желания искоренить все следы империализма великорусского».

Как и на других окраинах бывшей империи, партия в 1920-х сделала ставку на национально мыслящую интеллигенцию. В случае Бухары и Хивы это было левое крыло джадидов («просветителей», националистов и исламских модернистов), которые, в частности, предложили использовать исконно тюркский этноним «узбек» вместо слова неясного происхождения «сарт».

В 1920-м под присмотром Михаила Фрунзе и его войск в полиэтничных Бухаре и Хиве произошли «революции». Но свержение эмира и хана и создание республик под флагами с полумесяцем, звездой, серпом и молотом были лишь промежуточным решением. Далее дело было за «нацбилдингом».

Узбекский плакат с использованием алфавита на основе латиницы

Как вспоминал уже на исходе жизни Вячеслав Молотов, проведение ленинской нацполитики в Средней Азии было целиком заслугой генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина, как большого специалиста по делам национальностей (и в 1917–1923 годах профильного наркома).

«Создание среднеазиатских республик и границы — это целиком сталинское дело. Острая борьба шла. Казахи, например, их верхушка, дрались за Ташкент, хотели, чтобы он был их столицей… Сталин собрал их… посмотрел границы и сказал: Ташкент — узбекам, а Верный, Алма-Ата — казахам», — рассказывал Молотов. Не менее сложной задачей было: как поделить Хорезмский оазис между новыми национальными государствами, Узбекской и Туркменской ССР. Или — как разделить Ферганскую долину между Узбекистаном и Кара-Киргизской АО пока ещё в составе Российской федеративной республики.

Впрочем, как показала новейшая история, «филигрань» национальных границ с анклавами и полуанклавами не уберегла ни от этнических чисток (например, резни в киргизском Оше в 1990-м), ни от пограничных конфликтов в 2020-х.

То, что город Скобелев (Фергана) должен отойти Узбекистану, Красноводск — Туркмении, а Пржевальск (современное название Каракол) — к Киргизии, в 1925-м вопросов не вызывало. Также неудивительно, что во исполнение «желания искоренить следы великорусского шовинизма» в составе Казахской АССР со столицей в Оренбурге оказались города бывших Уральской, Омской и Семипалатинской областей Российской империи.

Как известно, в дискуссиях 1922 года о принципах создания советского государства «наркомнац» Сталин отстаивал план автономизации. Национальные образования должны были стать гирляндой автономий вокруг Российской СФСР без права на выход.

Но — опять-таки как известно — в Москве в 1922-м возобладал ленинский подход создания равноправных советских государств (как ядра коммунистических «Соединённых Штатов мира») с правом каждой нацреспублики на сецессию. Сталин принял этот принцип и продолжал придерживаться его в 1930–1940-х, при создании новых ССР — Казахской, Киргизской, Таджикской и других.

Страны Средней Азии, возникшие в 1991 году в административных границах, прочерченных в 1925-м, состоялись как национальные государства, с которыми современная Россия поддерживает дружественные и — в ряде случаев — союзнические отношения. Но за то, что в 1990-х русские и другие «нетитульные народы», жившие здесь поколениями, оказались в положении нежелательных мигрантов, нельзя не сказать «спасибо» творцам ленинской национальной политики.