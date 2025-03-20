18 марта Владимир Зеленский прибыл в Финляндию вместе со своей супругой Еленой. Там он обменялся с местным руководством ритуальными заявлениями на тему «несокрушимого единства» и «тесного союза» двух стран. В ходе этого визита проявились любопытные изменения в официальной риторике Киева и одного из наиболее рьяно поддерживающих его государств.

Иван Шилов ИА Регнум

Похоже, они приняли неизбежное и готовятся к остановке боевых действий.

Основные их обвинения в адрес России заключаются в том, что Москва, дескать, лукавит и лицемерит, заявляя президенту США Дональду Трампу о своем стремлении к миру.

Клятвы в вечной преданности

В предыдущий раз Зеленский посещал Финляндию чуть менее двух лет назад, когда это государство возглавлял еще Саули Ниинистё, а сам он был еще легитимным президентом Украины. На этот раз гостей принял президент Финляндии Александр Стубб вместе с женой.

Стубб приветствовал Зеленского в «солнечном Хельсинки» и добавил, что принимать его у себя — это «привилегия». Глава Суоми подчеркнул: «Наша поддержка Украине будет продолжаться». Зеленский моментально откликнулся: «Мы гордимся тем, что у нас есть такие надежные друзья, как вы».

В ходе совместной пресс-конференции Стубб сообщил окружающим, что «Россия должна продемонстрировать свое желание мира», а после окончания горячей фазы конфликта Украина должна «относиться к Европе, ЕС и НАТО».

Руководитель Суоми провел параллель между нынешними боевыми действиями на Украине и советско-финской войной 1939-40 гг.: «Мы, финны, понимаем, через что вы проходите. Мы будем с вами так долго, как это потребуется».

Ожидалось, что Зеленский прокомментирует состоявшийся накануне телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, однако особенно касаться этой темы он не стал. Он заявил лишь, что «Россия продолжила бомбардировку Украины», и ее слова и действия «не совпадают».

Также Владимир Зеленский подчеркнул «важность гарантий безопасности, которые помогли бы не допустить новой войны», и поблагодарил Финляндию и партнеров за поддержку этой позиции. Он похвалил Финляндию за то, что она вступила в НАТО, и добавил, что также видит место Украины в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

Стубб выразил мнение, что у ЕС должна быть своя переговорная группа по достижению мира, а «цель Финляндии — помочь Украине достичь ее целей». Он также похвалил президента США за предпринятые им усилия по прекращению огня.

«Стакан наполовину полон»

Заодно Стубб похвалил Великобританию и Францию за инициированное ими обсуждение возможных «гарантий безопасности» для Украины. По его мнению, Евросоюз должен играть значительную роль в ходе мирных переговоров.

«У Соединённых Штатов есть компетентная команда, у Украины есть компетентная команда, у России есть компетентная команда, и у Европы тоже должна быть команда», — сказал он.

И добавил, что «телефонный разговор Трампа и Путина был шагом в правильном направлении». Однако, спохватившись — как бы кто-нибудь ни подумал, будто он хвалит Россию — Стубб тут же оговорился: «Стакан наполовину полон. Украина одобрила перемирие, но Россия пока нет».

Все тезисы, высказанные им в ходе этой пресс-конференции, Зеленский повторил в финском парламенте, где встретился со спикером Юсси Халла-ахо. С ним он нашел полное взаимопонимание, ибо Халла-ахо в свое время отметился публичным призывом к убийству российских солдат.

Пленарное заседание, на которое прибыл Зеленский, началось с аплодисментов. Также он провел переговоры с финским премьер-министром Петтери Орпо, а затем отправился на встречу со студентами Университета Хельсинки.

Выступая в университете, Зеленский выразил удовлетворение тем, что увидел на улицах финской столицы так много украинских флагов. Гость отметил, что «война изменила мир», и в качестве примера сослался на изменение отношения жителей Финляндии и Швеции к членству в НАТО.

Стоявший рядом Стубб в свою очередь заметил, что «за время войны на Украине мир изменился больше, чем за последние тридцать лет». Финский президент добавил, что «все страны Европы могут принять участие в восстановлении Украины».

А далее произошло событие, в глазах всего мира затмившее собственно визит — именно из Суоми Зеленский созвонился с Трампом. В связи с этим Стубб выразил надежду на то, что тот может «усилить давление на Россию».

«Финляндизация» Украины или «украинизация» Финляндии

В целом же ничего нового этот визит Зеленскому не принес. Он сейчас судорожно мечется по разным государствам, пытаясь изобразить максимально широкую международную поддержку своего режима — этот спектакль явно направлен на украинский электорат.

Ничего, кроме приевшихся риторических упражнений обеих сторон, во время пребывания Зеленского в Хельсинки продемонстрировано не было. Финское государство и так давно уже поддерживает киевский режим чем может — и деньгами, и оружием.

Впрочем, как можно судить по риторике и Стубба, и других финских политиков, они уже смирились с мыслью о том, что в этом году полномасштабные боевые действия на Украине могут прекратиться.

Но при этом не отказались от того, чтобы размышлять исключительно конфронтационными категориями — большинство финской правящей элиты сейчас разглагольствует о дальнейшем «сдерживании» России.

Смельчак, который вслух предложил бы задуматься о «финляндизации-2» (по аналогии с первой «финляндизацией», когда Суоми благодаря своему нейтральному статусу хорошо зарабатывала на тесных экономических отношениях с СССР), рискует подвергнуться остракизму и вылететь из местной политики с волчьим билетом.

Тем не менее некоторые из финнов (в том числе кое-кто из политиков) понимают, что неплохо было бы хотя бы перестать пакостить России при каждом удобном случае. Ведь только за последние полтора года финны успели конфисковать принадлежащую российскому государству недвижимость, попытались обвинить РФ в диверсиях против финской подводной инфраструктуры, узаконили грабеж российских граждан, закрыли границу и всячески настраивают собственных граждан против России и т.д.

Наконец, свежий аккорд — финский суд на днях приговорил к пожизненному заключению задержанного ранее на территории Суоми россиянина Воислава Тордена (имя при рождении — Ян Петровский). 36-летний Торден-Петровский был арестован финнами за его участие в боевых действиях против киевского режима. Изначально финны собирались отпустить Тордена восвояси, но в последний момент передумали и пошли по самому жесткому сценарию.

«У нас нет стратегии»

Кое-кого из финнов столь круто взятый русофобский курс пугает. В феврале финские депутаты Европарламента из разных фракций призвали Евросоюз начать диалог с президентом России. А некоторые из финских бизнесменов явно стали подумывать, что если бы восстановить хотя бы в каком-то, пусть и не в прежнем объёме экономический обмен с восточным соседом, то обстановка в стране явно бы улучшилась.

На днях глава Финского форума бизнеса и политики Эмилия Куллас опубликовала в издании Iltalehti колонку, в которой рассуждает, что европейские и американские компании уже задумываются о том, какими будут условия ведения деятельности в России после урегулирования украинского конфликта.

По мнению Куллас, финны «патриотичны и настроены по отношению к России негативно», а также не забудут потери своих инвестиций после ухода с российского рынка. Однако, по её словам, «торговля отличается от инвестирования». На фоне решений европейских производителей о возобновлении бизнес-контактов с Россией Финляндию, как полагает Куллас, впереди ждёт «трудная ситуация».

Она задаётся вопросом: «Что нам делать, когда наша граница с Россией закрыта по соображениям безопасности, но европейские бизнесмены начинают открывать бизнес в России? Можем ли мы снова продавать «Ольтерманни» (марка популярного финского сыра. — Прим. ред.) нашему восточному соседу и закупать там древесину?».

Как считает Куллас, у финских бизнесменов и политиков «нет стратегии выхода из этой ситуации». Однако она напоминает, что даже сейчас взаимообмен товарами, не включёнными в санкционные списки, полностью не прекратился.

В конце прошлого года в финской прессе уже публиковались мнения экономических специалистов о том, что Суоми должна готовиться к тому дню, когда торговля Евросоюза с Россией возобновится в больших объёмах.

В частности, эксперт по России Юкка Хеллберг советовал «всеми силами готовиться к открытию границы». Впрочем, тогда финские СМИ неизменно подчёркивали, что подобные высказывания «сильно отличаются от мейнстрима», так как среди политиков доминирует точка зрения о том, что граница останется закрытой и, соответственно, торговля с Россией вряд ли возобновится в течение очень долгого времени.

Финская пресса и сейчас продолжает разгонять антироссийскую истерию. Свежий пример: контролируемая государством теле — и радиовещательная компания Yle провела «расследование» на тему того, что, дескать, за проектом строительства элитного жилья в Хельсинки «стоят российские бизнесмены, скрывающие свое участие».

Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что речь идет о родившемся в Баку гражданине Кипра, который, возможно, имеет второе российское гражданство и осуществлял значительную часть своей предпринимательской деятельности на территории РФ.

Однако этого оказывается достаточно для того, чтобы финская пропаганда начала нагнетать страхи: смотрите, дескать, Финляндия делает всё возможное, чтобы вышвырнуть этих зловредных россиян, а они продолжают лезть в доверчивую Суоми.