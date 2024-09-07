До 2022 года финны зазывали россиян покупать у них недвижимость, а потом цинично их кинули.

ИА Регнум

Мало того что резидентам РФ, владеющим в Суоми дачными участками, квартирами и домами, запретили посещать свою собственность, так им еще и заблокировали банковские переводы, лишив возможности оплачивать коммунальные расходы, что грозит насильственным отъёмом имущества.

Люди бросились продавать свою «недвигу», враз превратившуюся в отягощение, — пусть по бросовым ценам, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Однако это оказалось не так-то легко. Причем среди пострадавших оказались в том числе и известные российские артисты.

Ограбление на 700 млн евро

С 1994 года резиденты РФ приобрели в Суоми примерно 6,6 тысячи объектов разнообразной «недвиги», потратив на это 740 млн евро. Пик интереса россиян к финской недвижимости пришёлся на 2008 год.

Правда, если говорить начистоту, многие финны — а в их стране долгие годы распространялись русофобские предрассудки — были откровенно не рады появлению рядом с ними русских соседей. «И вот уже по ночам кто-то рисует надписи: Ivan, go home!» — отмечали свидетели в том самом далеком уже 2008 году.

Однако со временем многие финны научились прятать своё отношении к русским — они поняли, что на соседях с востока можно отлично подзаработать. К тому же в 2014–2015 годах недвижимость в Финляндии стремительно дешевела. В некоторых регионах цены упали настолько, что собственное жилье можно было приобрести по цене автомобиля.

В то время страна оказалась буквально заставлена плакатами с русскоязычной рекламой: дорогих россиян усиленно зазывали приобрести уютный домик у финского озера или квартирку где-нибудь в Хельсинки, Хамине или в Лаппеэнранте. И многие на эту рекламу купились: отчего бы и не приобрести, когда так дешево?

Очередной всплеск интереса россиян к финской недвижимости наблюдался в 2021-м, аккурат перед фактическим разрывом отношений двух стран. Тогда граждане РФ, полагавшие себя хитрее других, бросились скупать объекты в Суоми, поскольку владение там недвижимостью давало право на въезд в обход ковидных запретов. Но новоиспечённые владельцы не подозревали, что пройдёт совсем немного времени и они будут рвать волосы на голове от своей неосмотрительности.

С тех пор как финские власти постановили, что для граждан РФ наличие недвижимости в Суоми не должно являться поводом для посещения этой страны, квартиры и дачи превратились для не проживающих там постоянно россиян в отягощение. А потом возникла и угроза отъёма этой собственности.

Финская сторона заблокировала межбанковские переводы с Россией, и собственники, которым закрыли въезд, лишились возможности дистанционно оплачивать налоги и коммунальные расходы. В результате, чтобы уладить проблему, которую сами же они и создали, финские власти решили упростить процедуру изъятия собственности у россиян.

Дабы избавить свою аудиторию от возможных уколов совести из-за фактического ограбления граждан РФ в Суоми, финская пресса пишет, что, дескать, дома, которые по дешевке покупали россияне в приграничных районах, всё равно были в большинстве своем ветхими и дешёвыми.

Сейчас, естественно, резиденты РФ пытаются «сбросить» финскую недвижимость, разом превратившуюся в вериги. Но это не так-то легко. Парадоксально, на первый взгляд, но факт — чем дешевле недвижимость, тем труднее от неё избавиться. «И дело даже не только в том, что не очень понятно, куда выводить деньги. Проблема в том, что такие квартиры просто никому не нужны», — констатирует российский специалист по недвижимости Филипп Березин.

Москвич Андрей, который всё-таки успел избавиться от своего имущества в Суоми, уже будучи невъездным в эту страну, объясняет: спрос на некогда излюбленную россиянами финскую Карелию падает, потому что оттуда ныне уезжают и сами финны: «Работы нет, туристов нет, инфраструктура была заточена в основном под россиян. Сейчас их нет, соответственно, и делать там нечего». Кто захочет покупать жилье в стагнирующем регионе?

Закрывают лазейки

В свою очередь, адвокат Кира Винокурова говорит, что не менее трудно, чем покупателя, найти и юриста, который согласится оформить сделку — с россиянами никто не хочет связываться. Следующая труднейшая задача — законно вывести деньги в Россию. Получается заколдованный круг из препятствий, в который финны поместили гражданина РФ, которого они когда-то сами же заманивали «купить летнюю дачу в мирной и дружелюбной Финляндии».

Мало того что власти Суоми не только не хотят идти навстречу людям, которых так околпачили, так они ещё и словно бы нарочно создают для них всё новые помехи, мешая продать имущество.

Тут необходимо понимать, что многие из тех, кто купили квартиры, дома и земельные участки у загнанных в угол граждан РФ (обычно с немалой скидкой), — это такие же россияне, но обладающие в Суоми видами на жительство, почему власти их оттуда и не выгоняют. И это вполне естественно: для продавцов куда легче выйти на контакт и договориться о сделке с человеком, говорящим на одном языке.

По этой причине даже в 2023 году, когда «железный занавес» окончательно опустился, в Финляндии были зарегистрированы 64 сделки по покупке объектов недвижимости с участием россиян. Граждане РФ, имеющие резидентство в Финляндии, покупали дома и дачи у сограждан, финского резидентства не имеющих. Вторые зачастую стремятся сбыть свое отягощение по бросовым ценам — так отчего бы первым и не поживиться?

Однако, похоже, и эту «лазейку» скоро заткнут. В мае минобороны Финляндии осенила «светлая идея» — ввести законодательный запрет на приобретение финской недвижимости «гражданам стран, угрожающих национальной безопасности» (читай — россиянам).

К слову, это министерство еще в прошлом году получило право проверять все сделки с недвижимостью с участием россиян — а то вдруг российские шпионы купят квартиру вблизи какого-нибудь стратегического объекта и будут за ним наблюдать? В итоге несколько сделок были запрещены, так как государство сочло их «подозрительными».

Министерство вернулось к этой теме в августе нынешнего года, когда его глава Антти Хяккянен лично наложил вето на покупку недвижимости в муниципалитете Сюсмя. Там намеревался обзавестись землицей под дачу некий 61-летний бизнесмен из Швейцарии, но его «поймали» на том, что у него есть второе гражданство — российское.

Кроме того, бизнесмена уличили в совсем уж непозволительном: его компания, специализирующаяся на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн, участвовала в госзакупках в России и включена в санкционный список Украины. Естественно, продавать участок столь матёрому «агенту Кремля» нельзя ни в коем случае!

В итоге в министерстве обороны разработали закон, запрещающий гражданам РФ, даже с финским ВНЖ, покупку недвижимости в Суоми. В ближайшее время он должен поступить на рассмотрение парламента.

Поскольку в предыдущие два с половиной года высший законодательный орган с энтузиазмом проголосовал за ряд русофобских запретов, нет никаких причин сомневаться в том, что и этот будет согласован. И отберет у многих бедолаг последнюю надежду получить хоть какие-то деньги за свое финское имущество.

Кинутые артисты

Характерно, что среди жертв финской «демократии» и «законности» оказались в том числе и люди, известные в РФ. Так, актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин остались без принадлежавших им квартир в финском курортном городке Пункахарью.

Осенью прошлого года Федосееву-Шукшину известили, что ее тамошняя управляющая компания обанкротилась из-за долгов по ЖКХ. По финскому законодательству собственниками многоквартирных домов в Финляндии являются именно УК, а жильцы лишь владеют их акциями, которые дают право распоряжаться квадратными метрами. После банкротства УК акции, по сути, уже ничего не стоят. Другими словами, когда управляющая компания обанкротилась, права собственности на квартиры исчезли.

И если финские владельцы квартир в том доме, видя приближающийся кризис, смогли вовремя избавиться от них, то для россиян по понятным причинам это оказалось невозможно.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга на днях сообщила, что спустя год ничего так и не поменялось — финская сторона не то что не пошла навстречу людям, пострадавшим от внутренних проблем владельца дома, но даже никак не отреагировала на произошедшее.

«Мама ещё не сдалась, ещё надеется. Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи. О состоянии дома узнаём из чата жильцов», — поведала Шукшина. По ее словам, сейчас зданием никто не занимается, оно отключено от электричества и водоснабжения и постепенно приходит в негодность.

В свою очередь, народный артист России Александр Пашутин рассказал журналистам, что, когда он покупал в Суоми недвижимость, она стоила там очень маленьких денег. «За эти деньги, за которые мы там покупали квартиры, в Подмосковье у нас можно купить только туалет. Они [финны] дураки… Там весь бизнес упал», — отметил Пашутин.

По его словам, он не особенно переживает из-за потерянной собственности, но недоумевает, почему власти Финляндии действуют в ущерб своей экономике. Впрочем, он уверен, что делают финны это не по своей воле. «Эти горы нужны были только нам, которые могли туда приехать на машине и покататься. А у европейцев Альпы, Италия, Швейцария, они в эту Чухонь не поедут», — считает Александр Сергеевич.

Стоит отметить, что в своё время финской недвижимостью обзаводились также актёры сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов и Сергей Кошонин. Последний приобрёл в кредит дом площадью 200 «квадратов» в финском городе Иматре — за 200 тысяч евро.

После 2014 года, когда валюта резко поднялась в цене, платить 500 евро за коммуналку и проценты по кредиту стало накладно. Из-за пары просрочек финские власти начали судебные тяжбы, и в итоге дом отобрали. По словам Кошонина, он успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

А осенью прошлого года финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа, академика РАН Бориса Алёшина. Стоимость принадлежавшей ему там недвижимости составляет 2,5 млн евро. Известно, что российский бизнесмен приобрёл её в 2018 году. Поводом к аресту, похоже, стало внесение Алёшина в санкционный список ЕС.

В целом можно констатировать, что проводимая финнами по отношению к России политика серьезно ухудшила отношение россиян — прежде вполне доброжелательное! — как к самому государству Суоми, так и к населяющему его народу. И это очень долго будет чувствоваться даже в случае формальной нормализации межгосударственных отношений.