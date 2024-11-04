Финляндия предприняла очередной враждебный шаг в отношении Российской Федерации. В Хельсинки пошли на прямой грабеж, отобрав российскую собственность стоимостью в 35 млн евро и прикрывшись фиговым листком «содействия Украине».

ИА Регнум

Формально изъятие происходило в рамках иска «Нафтогаза Украины», заявившего о материальных претензиях к России. Характерно, что украинцы заручились содействием именно финнов — другие страны ЕС при всей их антироссийской «отбитости» помогать «Нафтогазу» в захвате российской недвижимости отказались. Однако эти действия могут стать прецедентом и дать пример для подражания прочим государствам ЕС и НАТО.

Украденная земля

На днях в Хельсинки был конфискован земельный участок площадью 3326 квадратных метров, на котором находится здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Основной задачей учреждения являлось содействие в реализации совместных российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов. Проработал Центр до апреля 2023 года, а потом финны наложили арест на его недвижимое и движимое имущество. Тогда наложенный на три недели арест преподносился как временная мера, но потом финские власти решили сделать его бессрочным.

В августе прошлого года промелькнула тень надежды на то, что этот конфликт удастся разрешить: РЦНК разрешили хотя бы совершить налоговые платежи в бюджет. У сотрудников учреждения затеплилась мысль, что, быть может, финны разрешат возобновить его работу в полном объеме. Но не случилось.

Финны долго думали над тем, как поступить с РЦНК — и тут им подвернулся иск, предъявленный России украинским госпредприятием «Нафтогаз» и связанными с ним компаниями. Они требуют от Москвы 5 млрд долларов за «утраченное имущество» — национализированное крымское предприятие «Черноморнафтогаз». В 2019 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить «компенсацию», однако Россия его юрисдикцию не признала.

В апреле 2023 года Гаага еще раз присудила украинцам эти 5 миллиардов, а «Нафтогаз» пригрозил, что будет добиваться принудительного исполнения этого решения на территории тех стран, где есть российские активы. А недавно «Нафтогаз» заручился еще и поддержкой суда американского округа Колумбия.

Финны по нынешней своей традиции решили помочь украинцам — в Хельсинки заявили, что конфискуют землю РЦНК (к слову, этот участок СССР купил еще в 1977 году) именно во исполнение решений западных судов по иску украинской компании.

Также 24 октября конфискован принадлежащий Российской Федерации прибрежный участок, расположенный близ маленькой деревушки Хеггесбёле — 17,3 га земли и 3,5 га морской территории. Участок находится недалеко от военной базы Упинниеми — и, по мнению финских властей, оттуда россияне могли наладить слежение за стратегическим объектом. Недалеко от этой базы находится и еще один отобранный небольшой участок, приобретенный торгпредством СССР в 1973 году.

Финское государство конфисковало и три российских куска земли на Аландских островах — там отдыхали российские дипломаты. Кстати, расположенное на островах консульство финны намеревались закрыть еще в 2023 году, но пока оно еще работает. Кроме того, арестованы четыре квартиры в городе Турку, принадлежавшие российскому посольству. Городские власти заявили, что муниципалитет «не знал, как использовались эти квартиры».

Финны уже расплачиваются

Оценочная стоимость конфискованных объектов превышает 35 млн евро. По данным издания Helsingin Sanomat, руководство Финляндии было заранее проинформировано о планах ареста российских активов. Судебные приставы еще несколько месяцев назад передали соответствующую информацию правительству и президенту Александеру Стуббу — возражений у тех не возникло.

Пока что финская пресса подает грабеж как значимую «перемогу». В том же духе высказываются и финские политики. Так, евродепутат от Финляндии Мария Охисало (партия «Зеленых») настаивает, что Украину финнам следует поддерживать всеми возможными способами. «Необходимо использовать как можно более жесткие и разнообразные меры против России», — заявила Охисало.

Ей вторит европарламентарий Себастьян Тюнккюнен («Истинные финны»): «Россия всегда угрожает нам разными способами, и в этом нет ничего нового». Евродепутат Аура Салла от «Национальной коалиции» напоминает: Европейский парламент на прошлой неделе принял решение о том, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для поддержки Киева. «Финляндия продолжает в том же духе, и это является очень важным сигналом», — рассуждает Салла.

Россия направила финскому МИД сразу две ноты с резкими протестами против экспроприации: одна была заявлена 28-го, а вторая — 29 октября. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва будет защищать свои интересы. Но каким образом можно это сделать?

Финны считают свою позицию неуязвимой. Всё, что можно, они уже сделали сами — от активов в России избавились, из сделок вышли, границу заблокировали. Можно, конечно, выгнать из Москвы финского посла и закрыть посольство, можно закрыть всё еще действующее финское консульство в Санкт-Петербурге. Но в обоих случаях финны могут ответить симметрично — закрыть или российское посольство, или российское консульство на Аландских островах.

Можно, конечно, утешать себя и тем, что финны уже понесли, несут и будут нести экономические потери — за предпринятый ими разрыв с Россией им приходится расплачиваться очень дорого. Убытки финских предприятий от ухода с российского рынка превышают отметку в 4 млрд евро.

Больше всего пострадали энергетическая компания Fortum, строительная YIT и производитель шин Nokian Tyres. Цена этого разрыва сейчас ощущается финнами в самых разных сферах — будь то экономика приграничных районов, атомная энергетика, деревообработка и многое другое. Верно и то, что финны, спешно сворачивая свою деятельность в России, лишились многих оставшихся здесь высокоценных активов.

В качестве одного из примеров можно привести историю с финским концерном Fortum, некогда являвшимся одним из ведущих производителей и поставщиков возобновляемой энергии на российском рынке.

Еще в 2022-м финны забрали российское имущество на сумму 187 млн евро. Как отмечала начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь шла о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и многом другом.

В качестве ответной меры президент России Владимир Путин в апреле 2023-го подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом зарубежных компаний в России. Действие указа распространилось на Fortum и на её бывшую немецкую «дочку» Uniper.

После этого Росимущество получило в своё управление 98% российских активов Fortum и почти 84% активов Uniper — четыре электростанции в Челябинской области, две в Тюменской, Няганскую ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе (одну из самых крупных в России), ветряную электростанцию в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и Башкирии.

При этом национализации активов Fortum не последовало, их всего лишь поставили под внешнее управление. Однако Fortum решила полностью их списать, зафиксировав убыток в 1,7 млрд евро. В феврале 2024-го финская компания подала на Россию иск сначала в международный арбитраж, а на днях и в суд Нидерландов.

Fortum объявляла о намерении получить с России «несколько миллиардов евро». И твердое понимание того, что указанной суммы финнам не видать вне зависимости от любого вердикта западного суда, может послужить для россиян некоторым утешением.

В ожидании «бартера»

Однако существует и другая возможность показательно отлупить северных грабителей. Более того, эту свою уязвимость финны осознают и сами. Профессор Высшей школы экономики города Турку Кари Лиухто заявил прессе, что Россия может конфисковать «Дом Финляндии», находящийся в Петербурге. По словам сотрудника финского Министерства иностранных дел Микко Кивикоски, Россия пока не приняла никаких решений относительно принадлежащей Суоми недвижимости. Но это не значит, что в ближайшее время их не будет.

Да, конечно, финское посольство и консульство являются дипломатическими объектами, посягательство на которые грубо нарушило бы международные соглашения (хотя западные страны уже неоднократно доказали, что они способны разрывать любые соглашения, если есть возможность навредить России). Но «Дом Финляндии» такой защиты не имеет.

Это историческое строение было центром объединения финнов в Санкт-Петербурге еще в XIX веке, когда в городе их проживало более 20 тысяч человек. В последние годы «Дом Финляндии» представлял в России язык и культуру Суоми, а также помогал финским компаниям, стремящимся выйти на российский рынок.

В настоящее время в здании остаются несколько арендаторов, но размещавшиеся там ранее «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» и «Финская начальная школа» его покинули. Год назад финское государство решило избавиться от этого актива и стало искать на него покупателя — но так и не нашло. Финны даже рассматривали в качестве возможного варианта бартер — отдать российским властям недвижимость в Санкт-Петербурге взамен на российскую недвижимость в Финляндии.

И теперь можно констатировать, что возможность такого «бартера», хоть и вынужденного, близка как никогда.