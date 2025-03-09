Финская Полиция безопасности (SuPo) выпустила параноидальный доклад, из которого следует, что Россия, как только «освободится» на Украине, нападет на Финляндию. А предварительно она наводняет Суоми своими шпионами и диверсантами, причем с помощью Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом авторам доклада приходится объяснять необъяснимое — почему, если Москва так ненавидит Суоми и готова ей вредить всевозможными способами, никаких особенных ЧП на финской территории не происходит?

Объяснение нашли только одно: Россия пока чересчур занята подрывными действиями в отношении других стран ЕС и НАТО. Но в любой момент может посмотреть на Финляндию — и тут-то несчастным финнам придётся очень и очень плохо.

114 тысяч проверок и ни одного агента

Полиция безопасности обнародовала обзорный доклад, в котором говорится, что Россия остается наибольшей угрозой для национальной безопасности Финляндии. По мнению начальника SuРo Юхи Мартелиуса, в настоящее время Россия готовится к различным враждебным действиям против западных стран и, в частности, против Финляндии. «После окончания войны на Украине Россия перенаправит свои освободившиеся ресурсы на влияние в других регионах», — уверяют в SuPo.

При этом, по мнению Полиции безопасности, Финляндия «пока ещё не была объектом интенсивного воздействия со стороны России». Деятельность «агентов Москвы» «направлена в первую очередь на крупные страны ЕС и на государства со значительным русским меньшинством или пророссийскими партиями». Основная цель — «подрывать поддержку Западом Украины и распространять страх». Причем, как уверяют финские «безопасники», Китай тоже «активно шпионит» за промышленностью Суоми, а также за ее внешней и внутренней политикой.

SuPo отмечает, что в разведке все более значимую роль играют «посредники», якобы используемые Россией и Китаем. Так называются люди, которых россияне и китайцы, как считают в SuPo, вербуют для совершения разных крупных и мелких пакостей на территории Евросоюза.

«Посредники позволяют размывать реальность и создавать новую неопределенность, — поясняет Мартелиус. «Это новая модель, которую они используют в своей деятельности, она выделяется на общем фоне. Часто речь идет о вербовке через социальные сети, и услуги могут оплачиваться, например, криптовалютой», — заявил высокопоставленный сотрудник SuPo Теему Турунен.

«Исполнитель даже не всегда догадывается, в чьих интересах он действует. Масштаб операций широк: от отдельных диверсий до очень сложных кибератак», — стращает соотечественников финская спецслужба.

Также в SuPo рисуют картину «роста саботажной деятельности в Европе», которую Россия проводит с помощью своих «посредников» и при поддержке Китая. Правда, в Суоми Москва ещё по-настоящему не развернулась. «С точки зрения России, Финляндия не является ключевым игроком. Тем не менее, угроза саботажа реальна и должна приниматься всерьез», — говорится в докладе SuPo.

По оценке Полиции безопасности, «наиболее вероятными целями российского саботажа в Финляндии могут оказаться организации, связанные с материальной поддержкой Украины, такие как предприятия оборонной промышленности». Однако в SuPo оговариваются, что «Россия не угрожает функционированию критически важной инфраструктуры Финляндии».

В Полиции безопасности информируют, что в прошлом году устроили по всей Финляндии свыше 114 тысяч проверок, чтобы выявить «агентов Москвы и Пекина». В частности, проверяли всех новых работников на объектах критической инфраструктуры, в министерствах, госагентствах и на предприятиях, имеющих отношение к цифровому сектору, энергетике и логистике.

Клиентами SuPo, получающими допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, являются более пятисот организаций. О выявленных агентах ничего не сообщается, возможно, потому что их попросту нет.

Теория, высосанная из пальца

Тем не менее в SuPo намекают, что симпатизантов Москвы нужно искать в среде финских ультраправых группировок, чья популярность растет по мере того, как Суоми наполняется мигрантами из третьего мира, убивающими, грабящими и насилующими местных жителей.

Как минимум одна попытка привязать финскую неонацистскую группировку к России была предпринята несколько лет назад. Тогда были задержаны несколько ультраправых, живших в городе Лахти. Они планировали убийство тогдашнего премьер-министра Санны Марин и взрывы на железной дороге. Эти неонацисты «напечатали» себе огнестрельное оружие на 3D-принтере и активно тренировались в его использовании.

Полиция обезвредила террористов до того, как они успели перейти к выполнению своих планов. В прокуратуре отмечают, что экстремисты намеревались убивать из «ненависти к представителям определённых национальностей, неприязни к мигрантам и разочарования в политике действовавшего на тот момент правительства».

В ноябре 2023-го был оглашён приговор: главаря банды 28-летнего Уильяма Лаури Антеро Нюмана приговорили к трём годам и четырем месяцам лишения свободы, трое его сообщников отделались еще меньшими сроками.

Финскую прессу допустили к изучению переписок, которые члены банды вели между собой. СМИ особенно педалировали тот факт, что один из задержанных, 66-летний экстремист по кличке Дедушка, переписываясь с 26-летним «коллегой», как-то упомянул, что ему, дескать, нравится Россия — и молодой «нацик» выразил с ним согласие.

Оба, как оказалось, верят, что «Россия очистила Украину от негров». Хотя это утверждение выглядит совершенно по-идиотски, ничего удивительного в этой ситуации нет. Финская пресса рассказывает о российской СВО на Украине самые дикие басни, а простодушные финны верят буквально всему.

На самом же деле привязать финских наци к России чрезвычайно трудно. Исследователь Томми Котонен из Университета Ювяскюля признаёт, что в этой среде антироссийские взгляды встречаются гораздо чаще, чем пророссийские.

А всё потому, что финские ультраправые выводят свой генезис из финского национализма первой половины XX века, для которого русофобия являлась главной «скрепой». Так, «иконой» для современных наци из Суоми является Элмо Кайла, создавший в 20-х гг прошлого века организацию «Братья по ненависти».

Он всю жизнь пропагандировал «вечную ненависть» к «рюсся» и требовал этого от своих единомышленников. По мнению Кайла, «рюсся» в силу их «расовых особенностей» следует отнести к «животным», не способным к «цивилизованному состоянию».

Но если взять на веру утверждения SuPo, что россияне вербуют себе приверженцев среди финских ультраправых, то начинают обрисовываться контуры «зловещего замысла» Москвы.

С одной стороны, как уверены финны, Россия намеренно стремится наводнить Суоми беженцами из Азии и Африки. И делает она это для того, чтобы облегчить приход к власти на волне общественного гнева финских ультраправых, в рядах которых скрываются российские агенты влияния.

В наиболее серьезных случаях, как подчеркивают в SuPo, речь шла о том, что «человек, имеющий тесные связи с организованными ультраправыми, стремился занять критически важную для безопасности должность».

Но, опять же, в Полиции безопасности оговариваются, что «нет признаков того, что такие лица массово стремятся к определенным работодателям или на определенные должности». То есть де-факто признают, что высосали свою теорию заговора из пальца.

Кроме того, финские власти стращают своих соотечественников, призывая их никогда не ездить в Россию. Граница распоряжением финских властей закрыта с ноября 2023 года, но некоторые финны въезжают через эстонские погранпункты.

SuPo утверждает, что якобы существует распоряжение хватать под любыми предлогами граждан западных стран, приезжающих в РФ, чтобы потом менять их на россиян, арестованных в западных государствах. В связи с этим сотрудник SuPo Петтери Лалу напоминает, что в июле позапрошлого года в аэропорту Хельсинки-Вантаа был задержан гражданин России Воислав Торден (он же Ян Петровский), которого подозревают в участии в боевых действиях на территории Украины.

Лалу отрицает, что у России могут оказаться какие-либо «сдерживающие факторы», чтобы «не использовать дипломатию заложников в отношении Финляндии». Иными словами, по его мнению, каждый финн, направляющийся в Россию, не имеет гарантии, что его там не схватят, чтобы не поменять на Тордена.

«Главное доказательство» рассыпалось

Юха Мартелиус предупреждает, что «Россия практически ежедневно изучает уязвимые места Финляндии». По его словам, «российская киберразведка ищет слабые места в критической инфраструктуре». Также, как уверяет начальник SuPo, Москва интересуется деятельностью финских властей и процессом принятия ими решений в области внешней политики и в сфере развития вооруженных сил.

В связи с этим SuPo настояла на том, чтобы парламент принял на рассмотрение два законопроекта. Один из них касается «людей, которые распространяют ложную информацию от имени иностранного государства с целью причинения вреда Финляндии» или «иначе поддерживают разведывательные службы враждебной страны, предоставляя помещения или оборудование».

По данным SuPo, «это не является широко распространённым явлением, но отдельные случаи всё же существуют». Поправка затронет граждан Финляндии и третьих стран, а также лиц с двумя гражданствами, подозреваемых в сотрудничестве с враждебным государством.

Второй законопроект, который проталкивает SuPo, касается «шпионства» в среде беженцев, в том числе и сбежавших в Суоми российских релокантов. Объектами такой деятельности, как подчеркивает Мартелиус, являются не только беженцы. По данным SuPo, «этим в Финляндии занимается особенно Китай, который следит за китайской диаспорой по всему миру».

Пока же остается констатировать, что главное доказательство подрывной деятельности России, которое финские власти с торжеством демонстрировали своим согражданам, похоже рассыпается в прах. В первых числах марта был снят арест с танкера Eagle S, и это судно отчалило от негостеприимных финских берегов восвояси.

Как известно, в конце прошлого года Eagle S, доставлявший в Египет бензин российского производства, был взят на абордаж и задержан финнами по подозрению в злонамеренной порче энергокабеля EstLink 2, пролегающего между Суоми и Эстонией. Финны арестовали восьмерых членов экипажа, но с пятерых из них арест позже пришлось снять. Судя по всему, доказательства умышленной порчи кабеля отсутствуют и речь идёт просто о случайном ЧП.