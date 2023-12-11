Суоми стремительно выдвигается в первый ряд наиболее антироссийски настроенных стран ЕС и НАТО. Один недружественный жест следует за другим — высылка дипломатов, запрет на въезд большинству граждан России, снабжение оружием киевского режима, закрытие границ (возможно, впрочем, оно окажется недолговременным). Но, как показывает действительность, финны побаиваются углубления конфронтации с Россией до безвозвратного рубежа.

Иван Шилов ИА Регнум Воислав Торден

Доказательством тому стал неожиданный промежуточный итог истории задержанного финнами российского добровольца, которого суд Хельсинки отказался выдавать Киеву.

Непоколебимая поддержка украинцев

На военные нужды Украины Финляндия выделила около 1,5 млрд евро. Её власти признают, что поставляют Украине различное вооружение, транспортные средства, а также «нелетальные материалы».

Не далее как в ноябре было объявлено, что Суоми направит Киеву очередной пакет военной помощи на 100 млн евро — конкретное содержание которого, впрочем, держится в секрете.

«На карту в оборонной борьбе Украины поставлены перспективы безопасности в Европе и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев», — пафосно заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

А на днях он пообщался с финским изданием Italehti и сообщил, что Хельсинки готов ещё значительно расширить военную помощь Украине — за счет поставок боеприпасов для артиллерии. По словам финского министра, окончательно план поставок снарядов для Украины будет доработан в ближайшие дни — и, как выразился Кайкконен, «борющиеся за свое существование украинцы, таким образом, получат от финнов ценный и необходимый рождественский подарок».

Точная стоимость «подарка» не раскрывается, но министр дал понять, что он обойдётся финскому налогоплательщику в миллионы евро. Эти деньги получит, в частности, компания Nammo Lapua, занимающаяся производством 155-миллиметровых снарядов. Данная компания, завод которой находится в финском городе Састамала, принадлежит финской группе Patria и норвежскому государству. Клиентами Nammo Lapua являются Силы обороны Финляндии и другие заказчики из стран западного блока. До сих пор свою продукцию на Украину компания не отправляла.

Сейчас, по словам Антти Кайконнена, Финляндия обратилась как к НАТО, так и к ЕС с просьбой увеличить «летальную поддержку» Украины. Министр обороны выражает надежду, что финский пример побудит и другие государства ЕС и НАТО выполнить свои обещания по увеличению производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Недавно финское издание Ilta Sanomat опубликовало репортаж с артиллерийского завода в Састамала. «Мы являемся крупнейшим независимым оператором НАТО в военной промышленности», — с гордостью говорит Раймо Хеласмяки, генеральный директор Nammo Lapua.

С февраля 2022-го этот завод увеличил количество своих сотрудников на 70%. На предприятии журналисту Йоуко Юонала рассказали, что расценивают свои перспективы более чем радужно — там рассчитывают на дальнейшее повышение объема заказов. Юонала отмечает, что большинство персонала завода составляют молодые здоровые мужчины. Но участие в военных сборах им не грозит, поскольку они всецело зарезервированы для «ответственных работ» на производстве боеприпасов.

Неосторожный шаг

Впрочем, жизнь полна нюансов. Совсем уж злить Россию финны явно не готовы. Доказательством тому — два свежих факта.

Во-первых, поступают сведения о том, что в ближайшее время финская сторона готовится вновь разблокировать недавно закрытую границу с Россией.

«На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», — сообщил замглавы пограничной службы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Во-вторых, финский суд отказался выдать Украине задержанного ранее на территории Суоми гражданина России Воислава Тордена (имя при рождении — Ян Петровский).

36-летний Торден-Петровский был арестован финнами за его участие в боевых действиях против киевского режима — он являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В 2014–2015 годах данная группа активно участвовала в конфликте на Украине — на стороне ДНР и ЛНР. Тогда «Русичи», включая Петровского, прославились разгромом колонны одиозного украинского добробата «Айдар».

Сейчас подразделение также принимает участие в специальной военной операции. Сам Воислав Торден, как и другие бойцы ДШРГ «Русич», придерживаются ультраправых взглядов.

Как утверждает финская пресса, 19 июля 2023 года экс-Петровский, а ныне Торден въехал в Финляндию в сопровождении жены и троих детей — на автомобиле через МАПП Ваалимаа (ныне закрытый).

Дело в том, что его жена устроилась на учебу в одном из финских университетов, а семья ее сопровождала. Возник казус. С одной стороны, Торден-Петровский давно уже включен в санкционный список ЕС (под своим прежним именем) — и, соответственно, ему запрещен въезд в Финляндию. С другой — он имеет действующий вид на жительство в Финляндии: полученный именно на том основании, что в этой стране учится его жена.

Финские пограничники задержали Тордена 20 июля — у выхода на посадку на рейс в Ниццу в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Туда доброволец с семейством собирался для того, чтобы навестить родственников — и в итоге оказался за решеткой.

В пограничной службе пояснили, что выявить тождество Тордена и Петровского удалось благодаря сличению живого человека с фотографиями, которые хранятся в базах данных.

Ему вменили в вину то, что он при получении ВНЖ специально ввел в заблуждение финские власти, скрыв свое предыдущее имя. После ареста Торден заявил, что если бы ему вернули документы, то он уже на следующий день уехал бы в Россию. Он также проявил готовность участвовать в судебном процессе удаленно из Санкт-Петербурга.

Однако было уже поздно — такой возможности ему не дали, оставив за решеткой. Позже адвокат Тордена Наталья Мальгина сообщила финским СМИ, что тот подал заявку на получение убежища в этой стране, но ее рассмотрение еще не завершено.

После того как об инциденте узнали за пределами Финляндии, Киев 15 августа обратился к Хельсинки с просьбой экстрадировать Тордена — дабы можно было предать его суду за «участие в боевых действиях против Украины».

Украинская генпрокуратура сообщила, что спецслужбы этой страны пытаются задержать Тордена ещё с 2016 года, а в 2017-м он официально был объявлен там в розыск. Откровенно говоря, после поступления запроса об экстрадиции многие сочли, что дела Тордена очень плохи.

Соцсети Воислав Торден

Ведь Финляндия всячески выказывает режиму президента Зеленского свою поддержку — и логично было бы предположить, что не откажет и в такой «мелочи», как выдача арестованного русского. О том, что ждало бойца с таким послужным списком в украинской тюрьме, не сложно догадаться.

Скверные ожидания усугублялись тем, что финская пресса рисовала портрет Тордена самыми черными красками, вызывая у обывателя крайне плохое отношение к этому человеку: чтобы не нашлось никого, кто бы отнесся к нему с сочувствием.

Дело шло к тому, что Финляндия сделает Киеву еще один «рождественский подарок».

Колеблющиеся весы финской Фемиды

От Тордена отвернулись даже местные ультраправые, с которыми его пытались ассоциировать СМИ. Газета Helsingin Sanomat сообщает, что якобы несколько лет назад Торден-Петровский участвовал в деятельности норвежского отделения скандинавской организации «Воины Одина» (Soldiers of Odin). Данное движение главной своей целью провозглашает защиту местных жителей от этнических преступников в лице нелегальных мигрантов и беженцев, прибывших с Ближнего Востока, Африки и прочих регионов третьего мира. Изначально «Воины Одина» появились осенью 2015 года в Финляндии, после чего создали свои филиалы и в соседних странах.

После появления информации о былой причастности Тордена к деятельности «Воинов Одина» основатель движения Мики Ранта поспешил сообщить HS, что никогда не встречался с ним лично и вообще, когда россиянин участвовал в деятельности норвежского филиала, «ситуация была другой».

Ранта пояснил: «Когда он принимал участие в нашей деятельности в Норвегии, войны на Украине ещё не было. Конечно, сейчас это (участие Тордена. — Прим. авт.) выглядит плохо (для репутации ультраправой организации. — Прим. авт.)». Сейчас, по уверению Ранты, Тордена ни за что не приняли бы в ряды «Воинов Одина».

Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Участники движения «Воины Одина»

Выходит, что люди, пытающиеся выставить себя на публике брутальными бородачами в черных балахонах, испуганно отшатнулись от идеологически близкого им человека — дескать, нет-нет, мы слишком благовоспитанные для того, чтобы иметь с Торденом что-то общее!

В общем, судьба гражданина России казалась практически решенной, как вдруг случилось неожиданное.

Верховный суд Финляндии принял вердикт о том, что в случае экстрадиции на Украину Тордена ждет обращение, унижающее человеческое достоинство. При этом особенно любопытно обоснование данного шага — финны сослались на постановление Европейского суда по правам человека. Ранее в ЕСПЧ сочли, что условия, царящие в украинских тюрьмах, впрямую нарушают третью статью Европейской конвенции по правам человека. Данная статья гласит, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному обращению или наказанию унижающим достоинство образом.

«Согласно постановлению Верховного суда Финляндии, больше нет условий для содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции. Суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет какой-либо другой причины для его задержания», — пояснили в учреждении. Другими словами, даже в Евросоюзе, где любят поразглагольствовать о «достижениях украинской демократии», не могут закрыть глаза на абсолютно чудовищные условия, сложившиеся в застенках Украины.

Адвокат Хейкки Лампела, назначенная защитником русского добровольца, объясняет, что подсудимого выпустили из тюрьмы Вантаа в полдень 8 декабря. Лампела рассказала Тордену о решении Верховного суда.

«Он испытал очевидное облегчение от решения и того факта, что Верховный суд является независимым органом», — не без гордости пояснила адвокат. Впрочем, по словам Лампела, насладиться свободой Тордену не удалось.

На выходе из тюрьмы ему пришлось усесться в машину финской пограничной службы — поскольку у пограничников нашлись к россиянину «какие-то вопросы». Замглавы Береговой охраны Финляндии Микко Хирви подтверждает, что после освобождения Тордена пограничники задержали того на основании «Закона об иностранцах» и поместили в изолятор временного содержания.

«Мы выясним условия для его пребывания в стране», — пообещал Хирви.

Сначала представлялось, что с учетом свежего решения финского суда достаточно велик шанс на то, что Тордена просто выдворят из Суоми — что для него являлось бы наилучшим исходом. Во всяком случае осведомлённая финская газета Ilta Sanomat так и писала: «Пограничный патруль, скорее всего, выдворит Тордена из страны».

Однако позже поступила информация о том, что Центральная криминальная полиция начала в отношении Воислава Тордена доследственную проверку. Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, окажется ли начато само официальное уголовное расследование.

Будут рассмотрены аргументы украинской стороны. Согласно финскому законодательству, предполагаемое преступление, совершенное за границей, может быть расследовано и на территории Суоми — в том случае, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия». Во всяком случае, как кажется, вероятность благоприятного исхода для Тордена-Петровского все еще сохраняется.