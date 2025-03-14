Хельсинки, 14 марта, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), вынесенный финским судом за якобы совершённые в Донбассе военные преступления, вызывает только глубокое возмущение и негодование. Об этом заявили в посольстве России в Финляндии «РИА Новости».

AP/TASS

В дипмиссии подчеркнули, что финское правосудие устроило над Торденом «позорное судилище», которое логично вписывается в общую картину активного участия Хельсинки в гибридной войне Запада против России.

«Предвзятость окружного суда города Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна», — отметили дипломаты и добавили, что вердикт стал прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза.

В посольстве отметили, что защитники осуждённого настаивают на недостаточности предоставленных обвинением доказательств. Они решительно настроены обжаловать решение суда, чтобы добиться справедливого вердикта.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Тордена приговорили в Финляндии к пожизненному заключению по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершённых им в 2014 году в Донбассе. Тогда россиянин был заместителем командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР.

Согласно версии обвинения, 5 сентября 2014 года бойцы группы «Русич» уничтожили 22 украинских военных и ранили ещё четверых. При этом они обманули противника, подняв над КПП украинский флаг, а затем обстреляли грузовик и легковой автомобиль, в том числе ракетой. Торден себя виновным не признаёт.