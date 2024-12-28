Еще не успел утихнуть ноябрьский скандал с загадочным обрывом телекоммуникационных кабелей, соединявших Финляндию и Германию, и Литву и Швецию и вот — новое чрезвычайное происшествие.

ИА Регнум

25 декабря было заявлено о повреждении подводного энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Финляндию и Эстонию. Последующие действия заинтересованных стран чрезвычайно напоминают спланированную провокацию, направленную на борьбу с «теневым флотом», перевозящим российскую нефть.

Обвинения в диверсии

Серия загадочных повреждений кабелей, пролегающих по дну Балтийского моря, продолжается. В ноябре был выведен из строя подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1, проходящий от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). Тогда же перестал работать интернет-кабель, пролегающий между Литвой и Швецией. А 25 декабря оказался повреждённым энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию по дну Финского залива.

Что примечательно, большую часть нынешнего года Estlink 2 и без того бездействовал — этот кабель уже был поврежден еще 26 января. Финская пресса завопила тогда о «российской диверсии», но очень быстро выяснилось, что Estlink 2 вышел из строя из-за технической неисправности на эстонском побережье.

Истерика по поводу «гибридного вмешательства» быстро утихла, а ремонтники взялись за работу. Вновь кабель ввели в строй только в сентябре, ремонт обошелся в 30 млн евро. Estlink 2 проработал менее четырёх месяцев и вот сломался вновь. На этот раз ремонтные работы по оценкам специалистов могут затянуться до августа 2025 года.

В аварии финны обвинили танкер Eagle S, находившийся в тот момент неподалеку. К танкеру направилось финское патрульное судно Turva и взяло его на абордаж. Команда Eagle S, состоящая из двадцати человек, сопротивления не оказала. Утверждается, у судна отсутствовал якорь.

Turva сопроводила танкер к побережью полуострова Порккала, а финская пресса начала публиковать данные, призванные породить у аудитории подозрения о причастности к ЧП русских.

На момент задержания Eagle S направлялся из Санкт-Петербурга в Египет. По данным справочника Lloyd’s List, Eagle S, являющийся единственным судном компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов, возит российскую нефть.

Это судно относят к так называемому «теневому флоту». Как известно, приобретение старых танкеров, большинство из которых ныне зарегистрированы в ОАЭ, Китае с Гонконгом и Греции, помогло России обойти ценовой потолок на нефть, установленный G7, и перестроить маршруты поставок своей нефти на Китай и Индию.

И вот теперь западные политики и пресса хором утверждают, что, дескать, суда «теневого флота» попутно занимаются подводными диверсиями.

Странное совпадение

Что вызывает особое подозрение в этой истории? Не далее как 16–17 декабря в Таллине состоялось заседание представителей стран, участвующих в JEF — Объединенном экспедиционном корпусе НАТО. Это Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. В ходе саммита было принято, в частности, решение более активно проверять препятствовать работе российского «теневого флота».

Был изобретен и дополнительный повод для борьбы с ним — мол, он не только помогает «финансировать военную машину России», но и угрожает экологии.

«Эти суда являются значительной угрозой для экологии Балтийского моря, так как они состоят из устаревших и ненадежных танкеров, которые могут дать утечку», — сказал депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт. По его словам, треть российского нефтяного экспорта проходит через датские проливы, обеспечивающие доступ в Балтийское море.

В ходе таллинского саммита Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония договорились требовать у «подозреваемых судов» при их прохождении через Ла-Манш, пролив Большой Бельт в Дании, пролив Эресунн между Данией и Швецией, а также через Финский залив документы о страховании.

Обещано, что собранная при этом информация, включая данные о судах, которые не ответят на запросы, будет использована для принятия «совместных ответных мер».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна тоже утверждает, что «теневой флот, чьи суда часто находятся в ветхом состоянии», представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы.

Отдельно стоит упомянуть действия Дании.

Еще в ноябре прошлого года в прессу просочились сведения о намерениях датчан проверять и «блокировать» российские танкеры, которые следуют через датские проливы без западной страховки.

До сих пор они на это не шли, так как подобные действия означали бы грубое нарушение международного морского законодательства.

Повод найден

И вот спустя неделю с небольшим после саммита в Таллине неподалеку от места его проведения произошел обрыв Estlink 2, давший западным странам новый повод усилить борьбу с «теневым флотом». Они тут же начали «прокачивать» тему.

Президент Финляндии Александр Стубб провел в пятницу пресс-конференцию и заявил, что «говорил с союзниками о защите подводной инфраструктуры». По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море.

Финляндия, как заявил Стубб, отреагирует на повреждение кабелей «тремя мерами». Во-первых, усилением проверок «теневого флота». Во-вторых, запросом на присутствие сил НАТО «в районе критически важных объектов инфраструктуры». В-третьих, попыткой «найти решения, основанные на международном морском праве».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пообещал сделать все возможное для того, чтобы сорвать перевозки нефти из России через Финский залив. Не забыл он и присоединиться к хору голосов с заявлением об угрозе окружающей среде.

С серией резких заявлений выступили и эстонские политики.

27 декабря эстонское патрульное судно Raju вышло в море «на охрану» кабеля Estlink 1. По словам эстонского министра обороны Ханно Певкура, постоянное наблюдение за трассами пролегания подводных коммуникаций эстонские военные моряки будут вести по крайней мере до конца марта.

Таким образом, смысл провокации с Estlink 2 прояснился — она будет использоваться для усиления борьбы с российским «теневым флотом».

Обвинения в адрес Eagle S выглядят чрезвычайно надуманными. Если бы в Москве решили вывести из строя Estlink 2, пролегающий неподалеку от российских территориальных вод, то отправили бы туда команду специалистов по подводным работам — собственно, только им такая задача и по плечу. Ведь энергетический кабель не просто лежит на дне, он защищен бетонным покрытием, которое в ходе ремонтных работ этого года было усилено.

Разговоры о том, что Estlink 2 можно сломать судовым якорем, явно не стоят доверия. К тому же, учитывая растущую напряженность вокруг «теневого флота», отправить один из его танкеров ломать подводную инфраструктуру стран НАТО было бы странным решением.

Расчет авторов провокации понятен.

Формально танкеры «теневого флота» принадлежат фирмам-«прокладкам», ходят под флагом третьих государств и отношения к Российской Федерации не имеют. Это помогает избегать санкций, но и лишает Москву формальных оснований вмешиваться в ситуацию с задержанием этих судов.

То есть открывается возможность захватывать или задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. Точно так же США постоянно задерживает корабли Ирана, или перевозящие грузы Ирана.

А санкции, введенные ЕС и США, еще и дадут правовую основу для борьбы с «теневым флотом». По мысли авторов этой идеи, если отрезать Москву от торговли нефтью, то денег на боевые действия у нее будет меньше, а желания договариваться и идти на уступки — все больше.

Зуб неймёт

Впрочем, и с точки зрения западного блока ситуация непростая. По словам вице-канцлера по вопросам мореходства эстонского Министерства климата Каупо Ляэнеранда, «жизнь российского теневого флота можно осложнить», однако «у западных стран пока нет быстрых решений для ограничения количества таких судов».

С лета Эстония проверила документы более 250 судов, идущих финским заливом — и большинство капитанов предъявили страховые сертификаты. При этом Ляэнеранд отметил, что, если другие страны последуют примеру Эстонии, эксплуатация «теневого флота» станет для России неудобной. «Однако мы не можем утверждать, что это приведет к сокращению числа таких судов», — подчеркнул эстонский чиновник.

Необходимо отметить, что «теневой флот», как правило, не пользуется услугами западных страховых компаний. Вместо этого на первый план выходят страховые фирмы из России и стран Центральной Азии. Если так называемое государство флага (под которым ходит судно) признает этих страховщиков, то другие страны не могут препятствовать передвижению таких судов.

Однако, по мнению Ляэнеранда, санкции могут быть наложены и на страховщиков теневого флота. Вице-канцлер отметил, что введение таких санкций и последующий контроль за их соблюдением требует как сотрудничества всех стран НАТО, так и специальных знаний.

Помимо проверки страховщиков, по словам чиновника, можно также оказывать давление на государства флага, чтобы они не позволяли российскому теневому флоту действовать под их эгидой. Однако Ляэнеранд тут же добавил, что такое давление не является панацеей: «Это приносит налоги и сборы, и всегда найдется страна, готовая принять такие суда».

В западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море. Но пока никто точно не сформулировал, как можно изменить международное морское право без одобрения России и Китая. «Я не могу сказать, удастся это или нет», — сказал Ляэнеранд.

В любом случае можно констатировать, что охота на «теневой флот» усилится. И, возможно, провокация с Estlink 2 окажется не последней. В скором времени могут быть повреждены и другие подводные коммуникации — и рядом обязательно «найдут» очередной танкер, перевозящий российскую нефть.