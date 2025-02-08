Хельсинки, 8 февраля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Финляндия заняла пятое место в мире по оказанию военной помощи Украине. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press

Отмечается, что Финляндия направила Киеву €2,5 млрд помощи.

«По показателю объёма оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева «так долго, как это потребуется», — рассказал Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

Дипломат также напомнил о выделенном правительством 27-м пакете военной помощи на сумму около €200 млн, принятом в конце января.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что около 70% вооружения украинской армии — это помощь международных партнёров.

Днем ранее в Международном валютном фонде заявили, что планируют выделить Украине $900 млн после следующего пересмотра действующей кредитной программы. В организации уточнили, что общая сумма выплат на сегодняшний день составляет почти $9,8 млрд.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия украинской армии только подтверждают участие стран НАТО в вооружённом конфликте между Украиной и Россией.