Финляндия объявила, что вновь продлит закрытие границы с Россией — на этот раз до 14 апреля. Потом, не исключено, этот запрет будет снова продлён. В Хельсинки жалуются, что вынуждены вновь навесить на границу замок из-за того, что возобновился наплыв нелегальных мигрантов со стороны России. На жалобы проживающих в Суоми обладателей двойного гражданства никто внимания не обращает. Более того, началось наступление на местное русскоязычное образование.

Иван Шилов ИА Регнум

Сомалийцы в Карелии

Поводом к закрытию границ оказался наплыв мигрантов из стран третьего мира, прибывающих со стороны России.

Ситуация на границе обострилась, когда Россия дала понять, что считает себя свободной от обязательств по договору о приграничном сотрудничестве — Москва поступила так в ответ на многочисленные недружественные шаги финской стороны, предпринятые Хельсинки в течение 2022-23 гг.

Пока договор оставался в силе, российские погранпункты не пропускали к рубежам Финляндии иностранцев, не имеющих права на въезд в зону Шенген. Этим они очень облегчали жизнь финнам: ведь по законам Евросоюза для того, чтобы попросить там убежище, достаточно просто добраться до любого пункта пропуска на границе ЕС и объявить там об этом своём желании.

Другое дело, что такие государства ЕС, как Польша, Литва и Латвия на эти законы откровенно плюют — беженцы, имеющие неосторожность сунуться на их территорию, подвергаются жестоким избиениям, порой до смерти. Финны же, столкнувшись с перспективой наплыва беженцев с восточной границы, решили её попросту заблокировать. Изначально это рассматривалось, как временная мера, введённая сроком на месяц.

Однако, потом всё пошло по-старому — мигранты, заранее предупреждённые об открытии КПП, толпой «ломанулись» туда на велосипедах. Очень скоро на границе образовались гигантские волны из беженцев, захлестнувшие и россиян, пытавшихся въехать в соседнюю страну. 15 декабря финны закрывают границы снова: снова на месячный срок. Потом запрет дважды продлили: в последний на данный момент раз это было сделано 8 февраля — в Хельсинки постановили, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года.

Финский министр внутренних дел Мари Рантанен уверена, что Москва проводит на границе Суоми «гибридную операцию».

AP/TASS Мари Рантанен

Российские власти, хотя и свободны от каких-либо обязательств перед откровенно недружественной Финляндией, по мере возможности пытаются решить проблему наплыва мигрантов.

Например, к концу ноября стало известно о том, что в Карелии было задержано 232 нелегала. До этого суд города Костомукша признал 57 граждан других стран виновными в нарушении миграционного законодательства России. Всем им назначили штрафы на сумму 2 тысячи рублей и постановили выдворить за пределы страны.

Озабоченность карельских властей вполне понятна: в последние дни Костомукша из тихого районного центра с населением менее 25 тыс. человек превратилась в «муравейник», наводнённый мигрантами из стран Африки и Ближнего Востока. На российско-финской границе образовался стихийный лагерь, созданный беженцами из Сомали, Ирака, Йемена, Сирии и других стран — в надежде пробраться в вожделенный ЕС.

По словамглавы Республики Карелия Артура Парфенчикова, работа по ограничению миграционной волны ведётся постоянно.

Бесплодный протест

Если говорить напрямую, претензию Хельсинки к Москве можно охарактеризовать следующим образом: мы подписали международные соглашения, по которым из соображений гуманизма обязаны принимать всех беженцев. Поэтому не смейте пропускать беженцев со своей стороны, нам от этого некомфортно!

Проживающий в Суоми публицист Александр Коммари отмечает, что в 2023 году в Финляндию прибыло около 4000 беженцев (не считая 1000 человек, присланных по квоте ООН).

«Через русскую границу беженцев было 700 человек, то есть основной поток идет не из России. Тем не менее финны обвиняют русских, что те используют беженцев в качестве оружия гибридной войны против Финляндии, и именно поэтому граница закрыта (и перспектив на ее открытие, кстати, пока не видно)», — констатирует публицист.

Он добавляет, что после того, как Финляндия встала одним из лидеров проукраинской коалиции, включая вступление в НАТО и договор с США о превращении в американскую военную площадку, россияне вполне резонно решили, что не обязаны подрабатывать в финской погранслужбе.

Однако помимо беженцев, которым затруднили доступ на территорию ЕС, страдает еще одна социальная группа: обладатели двойного российско-финского гражданства.

21 января активисты организации «Александровское общество», объединяющей русскоязычных граждан Финляндии, провели митинг за пересмотр решения по границе с Россией. Митингующие собрались в полдень у статуи Трех кузнецов в Хельсинки и оттуда проследовали до Сенатской площади. В этой акции приняли участие примерно сто человек. Аналогичный митинг прошел и в Тампере, где собралось порядка пятидесяти человек.

«Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу — авт.) для небольшой группы людей не составит труда. Мы требуем удовлетворить гуманитарные нужды жителей, которые имеют право на легальный въезд и выезд из Финляндии, но не могут по весомым причинам использовать альтернативные маршруты», — заявил председатель Александровского общества Ростислав Владимирский.

«Александровцы» настоятельно просят правительство «обнародовать критерии, согласно которым граница закрыта, а также при каких обстоятельствах она откроется или же будут введены послабления». По словам Владимирского, участники акции призывают отказаться от риторики, разъединяющей население Финляндии.

IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press Граница Финляндии и России

«Заявления отдельных депутатов по поводу нашей деятельности, а также манипуляции кандидатов в президенты по поводу двух паспортов (кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто предлагал запретить двойное российско-финское гражданство — авт.) деструктивны. Подобное ничего не несет для обеспечения государственной безопасности, кроме имитации деятельности в этом направлении, причем создают предрассудки против русскоязычного населения Финляндии», — считает Владимирский.

С другой стороны, нашлись и такие русскоязычные финны, которые поддержали решение о закрытии границы с исторической Родиной и фактическую дискриминацию своих сограждан. Они тоже недавно провели свой митинг на площади у центрального вокзала Хельсинки в 14.00.

«Главная наша цель — поддержать всех, кто выступает против Путина», — заявила координатор акции Ирина Весикко. Эта акция стала одним из звеньев в цепочке похожих демонстраций, инициированных вне России иноагентским Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией).

Русский как северокорейский

Властям Финляндии откровенно наплевать на нужды и проблемы своих русскоязычных граждан: свидетельством тому ползучее наступление на русское образование.

Минувшей осенью родители оказались жестоко разочарованы намерением властей города Турку закрыть финско-русский языковой класс в местной школе «Пуолала». В следующем учебном году новый первый класс с уклоном в обучение русскому языку сформирован не будет.

«Нас, родителей, учеников и учителей, просто проигнорировали. Кажется, что город составил этот план наспех и спустя рукава», — говорит Ольга Рантанен, мать одного из первоклассников, обучающихся в школе «Пуолала». По ее словам, она испытала настоящий шок, узнав о намерениях городских властей.

Власти Турку обосновывают решение небольшим количеством учеников и трудностью в поисках квалифицированных преподавателей. Родители же опасаются, что чиновники пошли на этот шаг по политическим мотивам. И для такого опасения есть все основания. Мэр Турку Минна Арве в своё время горячо требовала закрыть местное консульство России — и добилась своего.

К слову сказать, в остальных регионах Финляндии обучение русскому языку в начальных школах также сократилось.

И вот свежая новость — обнародован план закрытия «Школы Восточной Финляндии» (ШВФ), специализирующаяся на русском языке и культуре. Подразделения этой школы действуют в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу; ШВФ предлагает полный цикл школьного образования, от дошкольного обучения до старших классов.

Муниципальные власти городов Лаппеенранта и Йоэнсуу утверждают, что ШВФ больше не нужна — мол, детей в регионе стало меньше. Однако по мнению профессора Хейкки Халила, специализирующегося на законодательстве о НКО, юридические основания для закрытия «Школы Восточной Финляндии» отсутствуют и вообще это не входит в юрисдикцию городских властей.

Тем не менее, никто из чиновников не собирается отказываться от ликвидации этого учебного заведения. Школа, впрочем, собирается бороться и уже привлекла юристов.

Финны, живущие в этих городах, откровенно не понимают недовольства своих русскоязычных соседей.

И когда те им говорят о том, что Суоми нуждается в людях, знающих русский — хотя бы из-за наличия огромной России под боком! — им совершенно серьёзно отвечают: «А почему не наоборот? Почему жители России так плохо владеют английским?»

Финны пишут в комментариях, что «в недалеком будущем русский язык станет такой же диковиной, как северокорейский». Раздаются призывы заменить русский язык в учебных заведениях украинским. Иногда звучат и трезвые замечания о том, что политическая ситуация поменяется, а «русский язык никуда не исчезнет». Но эти голоса тонут в общем хоре.

Так или иначе, на нынешнем этапе финские власти отнюдь не собираются снизойти к жалобам русскоязычных жителей — ни в вопросе границы, ни по теме образования.

В некотором смысле Финляндия уже переплюнула даже страны Балтии, считающиеся образцами русофобии: во всяком случае, ни Латвия, ни Эстония пока не препятствуют своим русскоязычным жителям посещать историческую родину напрямую через восточную границу.