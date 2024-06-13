Финляндия и Швеция — новобранцы НАТО у наших границ. А потому результаты выборов в Европарламент там представляют особый интерес — как общество в этих странах отреагировало на курс на конфронтацию с Россией, избранный политическими элитами.

ИА Регнум

Определенные сюрпризы эти выборы преподнесли. В обеих странах существенных успехов достигли местные левые, ранее оттесненные в оппозицию. Что свидетельствует об углублении социального кризиса, с которым не способны справиться правоцентристы, взявшие власть в этих странах в 2022–2023 гг.

Провал «истинных»

Уже изначально было понятно, что, каким бы ни оказался результат выборов, представительство Финляндии в Европарламенте претерпит значительные изменения: попытались переизбраться только половина финских евродепутатов прошлого созыва.

Явка в Финляндии составила 42,4%. Наибольший успех завоевала главная правящая партия «Национальная коалиция», получившая 24,8% голосов и завоевавшая 4 места в Европарламенте (на 1 больше, чем раньше). Евродепутатами от «коалиционеров» станут Мика Аалтола, Аура Салла, Пекка Товери и Хенна Вирккунен.

В Финляндии «коалиционеры» являются неизменными победителями на всех европейских выборах, начиная с 1999 года. По сравнению с 2019 годом популярность этой политической силы выросла на 4 процентных пункта.

За пределами Суоми из избранной четверки «коалиционеров» наиболее известен Аалтола, неудачно участвовавший минувшей зимой в выборах президента Финляндии в качестве самовыдвиженца. Это политолог, глава финского Института международных отношений — он не входит ни в одну политическую партию и баллотируется от объединения избирателей.

Аалтола ратует за жёсткую политику в отношении России, называя её «полуфашистской» страной. Также он требует до конца поддерживать киевский режим и считает США надежным военным партнером.

Но он хотел бы, чтобы Евросоюз «взял на себя больше ответственности за собственную оборону». По его мнению, ЕС должен больше вкладываться в милитаризацию «не только из-за Путина», но и «из-за будущих администраций США». Здесь он прозрачно намекает на то, что вскоре к власти в Вашингтоне могут прийти изоляционисты.

А вот партнёры «Национальной коалиции» праворадикальные «Истинные финны» взяли всего 7,6% голосов. По сравнению с предыдущими выборами 2019 года их поддержка упала на 6%.

Партия потеряла одно из двух мест и провела в ЕП лишь Себастьяна Тюнккюнена. «Мы получили по морде», — разочарованно высказалась председатель «Истинных финнов» Риикка Пурра.

На снижение популярности ИФ явно повлияли скандалы прошлого года, когда нескольких высокопоставленных членов этой партии (в том числе и саму Пурру) уличили в неонацистских симпатиях и иных грехах. Университетский исследователь Йоханна Вуорелма добавляет, что «Истинным финнам» не удалось донести до избирателей важные для них темы — антииммиграционную, антиклиматическую и антиевропейскую повестки».

В свою очередь, эксперт финского Института внешней политики Юха Йокела говорит, что растущий антиевропейский популизм не привлек финских избирателей по той причине, что они в условиях нынешнего геополитического кризиса в большинстве своем считают нужным держаться ЕС. Как не привлек их, надо добавить, и резко антироссийский настрой «Истинных финнов».

Коалиционная Шведская народная партия с ее 6,2% сохранила одно место в ЕП, доставшееся ее председателю Анне-Мае Хенрикссон. А вот избирательный альянс коалиционных «Христианских демократов» и «Движения «Сейчас» не попадет в Европарламент вообще, хотя главный кандидат от ХД Эйя-Риитта Корхола продемонстрировала хороший личный результат, набрав 45 000 голосов.

Рекорд левых сил

В свою очередь, оппозиционный Союз левых сил (СЛС) неожиданно поднялся на вторую строчку (17,3%) и получил 3 места (на 2 больше, чем в прошлом созыве ЕП). Поддержка партии по сравнению с предыдущими выборами выросла сразу на 10%. Это вполне объяснимо, так как нынешнее правительство, крайне правое по духу, наводит в стране «экономию» за счет урезания социальных благ трудящихся, что вызвало уже несколько волн забастовок.

От финских левых в ЕП избрались Ли Андерссон, Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо. Наиболее известна из них Андерссон, являющаяся председателем СЛС. В полном соответствии с идеологическими установками своей партии Андерссон особенно интересуется заботами и проблемами мигрантов. Одновременно ее беспокоит укрепление в Евросоюзе праворадикальных настроений.

По темам же Украины и противостояния с Россией, на которые обильно разглагольствовали другие кандидаты, Ли Андерссон высказывается более сдержанно.

Она, по ее словам, считает «крайне важным поддерживать продвижение Украины на пути в члены Евросоюза» и хочет помогать Киеву проводить необходимые для этого реформы.

Примечательно и то, что возглавляемый Андерссон Союз левых сил всегда скептически относился к НАТО, и его электоральный успех может быть связан с недовольством многих финнов вступлением государства в альянс.

Андерссон заявила, что результат «Союза левых сил» на этих выборах — сигнал для тех, кто обеспокоен политикой правого правительства. Ее личное достижение действительно впечатляет — почти 250 000 голосов: ей отдал предпочтение каждый седьмой из проголосовавших финнов. Еще ни один финский политик ранее не показывал такого результата на выборах в Европарламент.

Директор отдела исследований финского Фонда муниципального развития Сами Борг считает число голосов, отданных Андерссон, совершенно исключительным, ведь речь шла не о президентских выборах.

«Один кандидат получил столько голосов, сколько получает партия среднего размера в целом. Несмотря на то, что «коалиционеры» победили, общее количество голосов Андерссон стало феноменом этих выборов», — говорит Борг.

На третьей позиции оказались финские социал-демократы (14,9%) — от них в Европарламенте окажутся Ээро Хейнялуома и Мария Эдит Гузенина.

Любопытно, что Гузенина — русская по матери и сама свободно говорит по-русски. В 1990-х она работала телеведущей на MTV Europe, позднее пошла в политику: долгие годы трудилась в горсобрании Эспоо, куда переизбиралась много раз, также была депутатом парламента и министром базовых услуг в одном из правительств. Некий легкий флер пикантности Гузениной придает тот факт, что одно время она была замужем за деятелем шоу-бизнеса Марком Ричардсоном, барабанщиком британской рок-группы Skunk Anansie.

Четвертое место завоевала оппозиционная партия «Центр» (11,8%), от нее избрались Элси Катайнен и Катри Кулмуни. Далее следуют «Зеленые» (11,3%) Вилле Ниинистё и Мария Охисало.

Охисало ранее работала министром внутренних дел и министром по делам окружающей среды и климата. Деятельность этого кабинета пришлась на время пандемии и начала российской СВО на Украине.

В свое время мировая либеральная пресса на все лады воспевала членов «женского правительства», возглавляемого прежним премьер-министром Санной Марин. Дескать, они искусно провели корабль финского государства между рифов мирового кризиса и достигли «мирной гавани НАТО». Однако в прошлом году избиратель вынес этому правительству собственный вердикт, приведший к смене правящей коалиции.

Неудача правых

Что касается Швеции, то и здесь выборы в Европарламент прошли не без некоторых сюрпризов. Наилучший успех показала оппозиционная «Социал-демократическая рабочая партия», набравшая 25% голосов и получившая 5 мест евродепутатов из полагающегося этому государству двадцати одного.

За ней c 4 заработанными местами следует «Умеренная коалиционная партия» с 17,6% — это главная правящая партия, в чьих рядах состоит премьер-министр Ульф Кристерссон. На третьем месте расположилась «Партия зеленых» с 13,8% (3 места). Правая партия «Шведские демократы» набрала 13,2% голосов и также получит 3 места.

По 2 мандата у «Левой партии» и «Партии Центра». По одному завоеванному месту набралось у двух политических организаций, входящих в правящую коалицию: «Христианских демократов» и «Либералов».

Если сравнивать с выборами 2019 года, то «Партия зеленых» и «Левая партия» улучшили свои позиции, получив еще по одному месту. А вот «Христианские демократы», напротив, потеряли один мандат.

Либеральная газета Dagens Nyheter отмечает, что эти выборы стали историческим провалом для «Шведских демократов», которые рассчитывали получить куда больше. У всех на памяти их успех на парламентских выборах 2022 года, когда они взяли 73 места в Риксдаге, что позволило им сформировать вторую по величине фракцию.

Падение реноме шведских правых газета объясняет тем, что центральной темой избирательной кампании этой партии стала миграция, которая якобы не является столь уж важной проблемой для избирателей. Представляется, что это явная манипуляция — проблема миграции не может не волновать шведов хотя бы потому, что в стране орудуют многочисленные этнические банды, сделавшие жизнь в стране крайне небезопасной.

Причина, скорее, в другом. «Шведские демократы» не вошли непосредственно в правящую коалицию, но согласились поддержать ее на условии, что правительство со вниманием отнесется к решению вопросов, которые правые считают важными.

И сейчас электорат разочарован тем, что партия, обещавшая пресечь неконтролируемую миграцию, сделала для этого слишком мало.

Необходимо отметить, что «Социал-демократическая рабочая партия», добившаяся лучшего результата на этих выборах, с 2014 по 2022 г. возглавляла правительство Швеции. Осенью 2022-го шведы большинством голосов отправили соцдемов в оппозицию.

Эти леволибералы надоели народу по многим причинам, в том числе и потому, что в период их правления страну буквально затопила волна мигрантов.

Но и их сменщики правоцентристы многих успели уже разочаровать — в первую очередь тем, что в премьерство Кристерссона страну постигла крайне болезненная экономическая рецессия. И сейчас не так уж мало людей обнаруживают готовность переметнуться назад к соцдемам — кстати, за них голосуют и новоявленные «тожешведы».

А вот в чём мнения шведских правящих партий мало различаются, так это по вопросам НАТО, отношения к России и поддержки киевского режима. Разве что «Шведские демократы» устами своего лидера Йимми Окессона заявляют, что помощь Украине должна иметь границы.