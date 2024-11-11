Москва, 11 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 347-го мотострелкового полка ВС России с освобождением от формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) села Колесниковка в Харьковской области. Об этом 11 ноября сообщило Минобороны РФ.

Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад», — процитировали министра в Telegram-канале военного ведомства.

Белоусов подчеркнул, что российские военнослужащие проявляют в ходе спецоперации неподдельную отвагу и успешно ведут боевые действия. Он поблагодарил солдат за верность присяге и успешное выполнение поставленных задач.

«Имена ваших однополчан, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны, как пример безграничной любви к своей Родине», — подчеркнул глава Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, российские подразделения освободили Колесниковку 11 ноября. Потери ВСУ за последние сутки в зоне ответственности войсковой группировки «Запад» составили до 530 военных, БМП, шесть различных артиллерийский орудий и установок, а также другое вооружение.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 9 ноября сообщил, что российские войска, действующие в Харьковской области, рассекли на две части силы ВСУ под Купянском. Он признал тяжёлое положение украинских войск в этом районе.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 9 ноября сообщил, что российские военнослужащие не дают силам ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. ВС РФ уничтожают переправы и контролируют пути отступления.