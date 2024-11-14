Москва, 14 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России закрепляются на окраинах города Купянска в Харьковской области. Об этом 14 ноября заявил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города», — сказал он.

Ганчев добавил, что довольно большая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться в полуокружении.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Ганчев заявил, что российские военные выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области. По его словам, там сохраняется опасная обстановка, продолжается работа по выявлению в населённых пунктах мирных жителей и оказанию им необходимой помощи.

9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов ВСУ на указанном участке остаётся тяжёлым.

В этот же день Ганчев сообщил, что российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. Возможные пути отступления украинских подразделений контролируют российская авиация и артиллерия, отметил он.