Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Международная комиссия ООН по Украине пока не нашла достаточных доказательств производимого Россией геноцида, и это страшно возмутило украинскую сторону. Советник президента Михаил Подоляк обрушился на нерадивых ооновских чиновников с ядовитым сарказмом, обвинив их в «политической беззубости и косвенном поощрении преступника». Ведь всем просто критически важно осознать, что любая из ежедневных новостей, каждый взрыв и каждая смерть должны рассматриваться только под геноцидным углом.

Иван Шилов ИА Регнум Мемориал памяти жертв голодоморов в Киеве

А они что-то не осознают, ссылаясь на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Согласно её формуле, геноцидом является полное либо частичное истребление национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства; нанесения тяжелых увечий или умственного расстройства; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение; предотвращения деторождения или насильственной передачи детей в другую группу.

Как это делали турки, создавая янычар, например — в своих рассуждениях белорусский еврей из-под Гродно Рафаэль Лемкин, в 1944 г. разработавший и обосновавший понятие, отталкивался от геноцида армян.

Только для украинской стороны все это давно не аргумент, поскольку указанная конвенция никогда не была препятствием для политических решений о признании геноцидом голода 30-х годов. Решения эти достигли пика как раз в последние годы, когда «западным партнерам» они стали выгодны. Если раньше геноцидную историю приходилось проталкивать с большим трудом, то в декабре 2022 г. её принял Европарламент, а в течение 2022–23 гг. сразу 17 европейских стран, включая Германию и Британию, а также сенат американского штата Вашингтон.

Так что возмущение Подоляка предполагает перенос этой давней истории на следующий уровень.

Ведь и голод 1932–33 годов из отдельно взятого события эпохи стал одним из главных эпизодов цельной идеологической концепции совершенно искусственно. Вплоть до конца 1980-х годов, когда появилась конкретная задача разрушения СССР и создания спецпроекта по Украине, конструкция «голод-геноцид» никогда не существовала. А собрали её вокруг ключевой максимы, утверждающей, что «российско-украинское противостояние имеет глубокие исторические корни» и всегда предполагало уничтожение украинской идентичности.

Соответственно, текущий военный конфликт тоже должен быть вписан в эту максиму с очевидным выводом о его геноцидном характере. Просто украинские руководители торопят события. И тем самым показывают истинную стоимость «правды» с «исторической справедливостью».

РИА Новости Голод на Украине в 1932 году

Непосредственно от голодных лет и вплоть до появления доклада Комиссии Конгресса США по украинском голоду (Commission on the Ukraine Famine) в 1988 году неоднократные попытки вывести проблему на высший уровень американской политики были неизменно неуспешны. Даже дипломатические отношения СССР и Штатов были установлены на фоне многочисленных сообщений с мест о большом голоде. На решение дружить домами никак не повлиял меморандум Объединенной украинской организации в США, направленный в Конгресс в 1934 году, хотя в нем повторялось большинство тезисов, которые оказались нужны спустя 54 года.

Просто до момента, когда потребовалось сформировать основы внутренней политики и мифа о тысячелетней ненависти русских к украинцам, «мир» не знал, как это использовать политически. И не рассматривал сложившуюся в СССР в 1920–30 годы ситуацию как акт геноцида, даже когда для этого представился подходящий повод в 1948 году, после принятия Конвенции ООН по геноциду.

На слушаниях 1950 г. Комитета по международным отношениям Сената США по поводу ратификации Конвенции масштабно обсуждался вопрос, корректна ли формулировка, изложенная в документе? Это была объективно необходимая предосторожность, поскольку в любой момент американцы могли получить обвинение в геноциде индейцев. А обвинение в геноциде чернокожих получили тогда же, в 1948 году.

Рассматривали на примерах, естественно, говорили и об ужасах тоталитаризма в СССР, в частности, на Украине. Но по данному поводу представитель госсекретаря США Дин Раск официально пояснил: уничтожение политической или классовой группы — «это просто плохо», советская социальная и экономическая политика 30-х годов в геноцид просто не вписывается.

Объявленный государством курс на индустриализацию предполагал сокращение крестьянства и увеличение роли рабочего класса, работу села на нужды города. Но никогда — не целенаправленное уничтожение украинского этноса.

Даже в 1990 г. комиссия по расследованию голода 1932–33 гг. на Украине, созданная Мировым конгрессом свободных украинцев, не смогла прийти к выводу, что голод был геноцидом. Только это уже было неважно: получив государственную поддержку сначала при президент Кучме, а после — масштабные инвестиции уже при президенте Ющенко, дело Комиссии Конгресса расцвело буйным цветом. В Киеве появился мемориал голодомора, по селам в приказном порядке установили соответствующие памятники, лично Виктор Андреевич ходил в школу рассказывать детям «страшную правду». Были даже попытки установить уголовную ответственность за отрицание установленного шаблона.

Алексей Фурман/РИА Новости «Мемориал памяти» в Киеве

Но со временем «желание знать правду» плавно трансформировалось из преступления отдельных деятелей сталинского режима в отдельно взятом году в вековые традиции отношений Украины и ее угнетателя — России. На платформе, построенной американскими пропагандистами, стали выращивать целое поколение, которому внушали, что единственная задача политики — навсегда разорвать отношения с «хтоническим злом», столетиями мучившим украинцев. Даже число умерших от голода в произвольно-пропагандистском порядке стало исчисляться «от трех до десяти миллионов», заодно начали считать и нерожденных.

Чтобы не было обидно, взамен «неправильной» концепции Лемкина украинцам предложили «правильную» Роберта Конквеста, профессионального антисоветчика, работавшего сначала в интересах британского Форин-офиса, а затем ЦРУ. Именно он готовил для президентской кампании Рональда Рейгана интересный материал «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию». По конкретной проблеме в 1986 году (какое интересное совпадение) он выпустил в свет книгу «Урожай скорби: советская коллективизация и террор-голод». За что впоследствии награжден Ющенко орденом Ярослава Мудрого V степени.

Трагедия, о которой всегда помнили и рассказывали люди, превратилась в большую политику, с помощью которой страну начали разворачивать туда, где она в итоге оказалась. Судьбу миллионов написали далеко за океаном, а сами эти миллионы почему-то не нашли в себе сил для самостоятельных решений, для той независимости, за которую так долго вроде боролись.

Через годы движения по чужим путям страна потеряла гораздо больше людей, чем во время голода 1932–33 годов. Заодно исчезли и перспективы догнать хотя бы тот уровень развития, который получило «постгеноцидное общество», строившее космические корабли и совершавшее научные открытия. В том числе усилиями жителей села, получивших невиданные в истории социальные лифты.

Цель, на которую была направлена история с «голодом-геноцидом», достигнута, Украина втянута в разрушительную, самоубийственную для неё войну. Она превращена в агрессивное, тоталитарное государство, существующее только и исключительно ради нанесения вреда России. Украинский политический режим безо всяких колебаний готов израсходовать любое количество людей, ежедневно отправляя на убой тысячи и лишая будущего миллионы.

Но любые попытки назвать геноцидом это немедленно пресекаются, вплоть до физического устранения опасных вольнодумцев. Потому что во всем, что сотворили с Украиной её собственные граждане под руководством «западных партнеров», должен быть виноват кто-то другой.

Чего до сих пор недопоняли в Международной комиссии ООН.