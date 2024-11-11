Российские военные выравнивают линию фронта у реки Оскол под Харьковом
Харьков, Украина, 11 ноября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. ВС России выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом 11 ноября заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Колесниковка под Харьковом. Подразделения Западной группировки войск уничтожили два полевых склада с украинскими боеприпасами.
«Наша армия продолжает продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населённых пунктов Глушковка и Боровая», — процитировало Ганчева ТАСС.
По его словам, пока что в упомянутых и ранее освобождённых поселениях сохраняется опасная обстановка. Продолжается работа по выявлению в населённых пунктах мирных жителей и оказанию им необходимой помощи.
Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября принудительная эвакуация населения объявлена ещё в 10 населённых пунктах Харьковской области, в том числе в посёлке Боровая. Также власти усиливают эвакуационные мероприятия в Купянске.
9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на указанном участке остаётся тяжёлым.
В этот же день Ганчев сообщил, что российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. Возможные пути отступления подразделений ВСУ контролируют российская авиация и артиллерия, отметил он.