Харьков, Украина, 11 ноября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. ВС России выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом 11 ноября заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Колесниковка под Харьковом. Подразделения Западной группировки войск уничтожили два полевых склада с украинскими боеприпасами.

«Наша армия продолжает продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населённых пунктов Глушковка и Боровая», — процитировало Ганчева ТАСС.

По его словам, пока что в упомянутых и ранее освобождённых поселениях сохраняется опасная обстановка. Продолжается работа по выявлению в населённых пунктах мирных жителей и оказанию им необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября принудительная эвакуация населения объявлена ещё в 10 населённых пунктах Харьковской области, в том числе в посёлке Боровая. Также власти усиливают эвакуационные мероприятия в Купянске.

9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на указанном участке остаётся тяжёлым.

В этот же день Ганчев сообщил, что российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. Возможные пути отступления подразделений ВСУ контролируют российская авиация и артиллерия, отметил он.