Харьков, Украина, 9 ноября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на указанном участке остаётся тяжёлым, заявил 9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Как передавало ИА Регнум, российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении в Харьковской области. Об этом 9 ноября сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

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