Киевская «міська рада» (городской совет) рассматривает вопрос о сносе памятников Михаилу Глинке, Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой. И это далеко не начало и не конец истории с ампутацией памяти города.

ИА Регнум

Нынешний мэр Виталий Кличко — не первый градоначальник, который считает первостепенной задачей войну с историческим прошлым. Более ста лет происходит процесс надругательства над киевскими памятниками: их сносят, меняют надписи или просто оскверняют. Но именно городской голова-боксёр приложил руку к самому старому из сохранившихся монументов.

Камень Ющенко и декоммунизация князя Владимира

Старейшим памятником Киева является колонна в честь Магдебургского права, которую поставили в самом начале XIX века. Монумент был воздвигнут в честь возвращения в 1798 году императором Павлом I Киеву его старинных вольностей — самоуправления по европейскому образцу (которое названо в честь ганзейского города Магдебург, где оно было впервые применено).

Магдебургское право Киев получил ещё в XV веке, во времена Великого княжества Литовского. При Екатерине Великой после серии реформ старинную вольность отменили, а Павел — делавший всё наперекор матушке — вернул. Колонну в основании Владимирской горки воздвигли уже после трагической гибели Павла I, при его сыне Александре I. При внуке Александре II добавили часовню и источник со святой водой.

Анна Рыжкова ИА Регнум Снесённые и ныне существующие памятники Киева

Любопытно, что большевики колонну почти не трогали: разве что прикрыли часовню и засыпали источник. Зато добавили надпись на украинской мове — видимо, чтобы гости из окрестных сёл знали, о чём идёт речь.

В мае 2016-го, при мэре Кличко, на колонне были уничтожены упоминания о России и императоре Александре Благословенном — надпись была замазана и на её месте установили «трызуб».

Неподалёку, на той же Владимирской горке на крутом берегу Днепра, с 1853 года стоит памятник Владимиру Великому. Совместное творение петербуржцев Петра Клодта (создавшего статую крестителя Руси), Александра Тона (по его проекту построен пьедестал) и Владимира Демут-Малиновского (автора барельефов) пережило не один исторический катаклизм. Как писал Булгаков в «Белой гвардии»: «Стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир и держит в руке, стоймя, трехсаженный крест».

Большевики, хотя и приняли еще в 1918-м декрет о сносе «памятников царям и их слугам», не посягнули на киевского Владимира. Более того, послевоенная реставрация 1953–1954 годов имела целью сохранение монумента в виде, близком к аутентичному.

Нынешние киевские власти пока не трогают чугунного Рюриковича, но анонимные активисты уже несколько раз пытались его то ли «декоммунизировать», то ли «деколонизировать» — так, в 2017 году монумент облили красной краской.

Памятник Богдану Хмельницкому (также работа двух великороссов — скульптора Михаила Микешина и архитектора Владимира Николаева) с 1888 года на месте, но если присмотреться…

Плиты с надписями на постаменте «Волим под царя восточного, православного» и «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия» в 1919 и 1924 годах были заменены на «Богдан Хмельницкий. 1888». Так что и петлюровцы, и большевики тут отметились.

А со времен «оранжевой революции» под постаментом стоит камень, на котором написано: «На этом месте 22 января 2005-го свободными голосами на Большой раде Украинского казачества был избран, присягнул и посвящён в гетьманы Украины народный президент Виктор Ющенко». Не больше и не меньше.

«Света национальной идеи» хватило на четыре года

Некоторые памятники исчезли с карты города уже более ста лет назад.

В 1888 году, когда киевляне праздновали 900-летие Крещения Руси и открывали памятник Хмельницкому, на параде генерал-губернатора Юго-Западного края Александра Дрентельна постиг удар и он замертво упал с лошади. На месте кончины генерала год спустя был установлен памятный знак. Простоял он до 1919 года.

Справедливости ради, увековечение Дрентельна и в конце XIX века воспринималось как весьма спорное решение. Генерал-губернатора обвиняли в антисемитизме, и его имя ассоциировалось с погромом 1881 года — увы, небеспочвенно. Начальник Киевского губернского жандармского управления генерал Василий Новицкий писал, что погромом город «безусловно обязан киевскому генерал-губернатору, который дал полную свободу действий необузданным толпам хулиганов и босякам».

Памятник Дрентельну

А вот могила Дрентельна стала безо всяких обиняков жертвой послереволюционного государственного вандализма. В декабре 1934 года Киевский горсовет постановил снести историческое кладбище в урочище Аскольдова могила, существовавшее со времён Екатерины II. Официальной причиной было названо то, что кладбище мешает разбить парк. Возможно, советская власть решила побороться с предшествующим, петлюровским историческим мифом. Ведь в 1918 году в Аскольдовой могиле власти УНР с помпой похоронили так называемых героев Крут — гимназистов, убитых в крайне неудачном бою с большевиками. Вместе с их могилой «утилизировали» и кости старорежимного генерала Дрентельна.

Если говорить честно, то традицию сносить памятники в Киеве завели вовсе не большевики и даже не петлюровцы, а вполне либеральное Временное правительство Александра Керенского.

Памятник убитому в Киеве премьеру Петру Столыпину на Думской площади (которую потом переименовывали в Советскую, площадь Калинина, площадь Октябрьской революции и, наконец, в Майдан Незалежности) простоял всего четыре года, с 1913-го по 1917-й.

Монумент, на чьём пьедестале красовалась цитата Столыпина:

«Твердо верю, что затеплившийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и вскоре озарит всю Россию», — был демонтирован сразу после Февральской революции уже 17 (30 по новому стилю) марта.

Перед снятием революционеры организовали над памятником защитника самодержавия «народный суд», а для сноса было использовано сооружение, напоминающее виселицу. Удивительно, как на этом месте не появился памятник его убийце Дмитрию Богрову.

А поставили там гипсового Карла Маркса, которого снесли белые, а затем большевики вернули на место до 1933 года. Убрали классика не потому, что не уважали, а просто гипс рассыпался, а на воплощение в бронзе средства не выделили — «задавила жаба», как говорят в Киеве.

Но если вы думаете, что на этом всё, то вы глубоко ошибаетесь. При первом секретаре КП УССР Владимире Щербицком («правившем» 17 лет со времён Брежнева до перестройки) на площади появился многофигурный монумент революции, его снесли сразу по провозглашению независимости и переименованию площади в честь этого события, а затем поставили то, что стоит и по сей день.

Памятник императору Александру II

На тех самых торжествах в сентябре 1911 года, где погиб Столыпин, в высочайшем присутствии был открыт памятник Александру II на Царской площади (впоследствии площади III Интернационала, Сталина, Ленинского Комсомола и, наконец, площади Европейской).

Крупнейший в Российской империи монумент Царю-Освободителю большевики снесли в 1920-м, как только окончательно укрепили свою власть в городе.

Постамент использовали сначала под фанерного красноармейца в будёновке, а затем под статую товарища Сталина. Её меняли не раз, пока окончательно не убрали во время борьбы с «последствиями культа личности».

Как Кобзаря принудили к джентльменству

А вот открытый тогда же, в 1911 году памятник княгине Ольге вернулся в 1996-м на законное место на Михайловской площади (бывшей Советской, бывшей площади Калинина). И это пока единственный случай воскресения киевских монументов.

Возвращению Ольги предшествовали сложные перипетии, вполне в духе новейшей истории города. В 1909 году МВД Российской империи дало добро, как бы сейчас сказали, «инициативной группе», которая хотела соорудить на Михайловской площади памятник Тарасу Шевченко на общественные средства.

Но киевский городской голова Ипполит Дьяков рассудил иначе — здесь место не Кобзарю, а памятник княгине Ольге, за который ратовало военно-историческое общество. «Кавалер должен уступить место даме», — заметил градоначальник.

Prymasal Памятник княгине Ольге

В 1919-м, в разгар Гражданской войны и бесчисленных киевских переворотов, мраморную скульптуру княгини, установленную «черносотенным» военно-историческим обществом, сбросили с пьедестала, раскололи надвое и захоронили под памятником. Боковые статуи апостолов и просветителей заколотили досками, а на постамент таки водрузили бюст Шевченко. Но в 1923-м, при большевиках, весь этот новодел демонтировали.

Капитальный и идеологически верный памятник Кобзарю поставили в 1939-м, напротив Красного корпуса Киевского университета, перед главным входом. Всякий хоть раз бывавший в Киеве знает, где найти бронзового Шевченко. Менее известно, что шестиметровый борец с самодержавием стоит не на пустом месте.

На этом же постаменте до него находилась с 1896 по 1920 год статуя Николая I — основателя Императорского Киевского университета Святого Владимира.

За что снесли «памятник Кравчуку»

А вот монументу основателю украинских железных дорог графу Алексею Бобринскому на Бибиковском бульваре (ныне бульваре того же Тараса Шевченко) повезло ещё меньше. Его убрали в 1933 году. До 1954 года место пустовало, а потом там установили конный монумент Николаю Щорсу, последовательному борцу с украинским национализмом.

Позировал для него будущий последний председатель Верховного Совета УССР и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Но даже этот факт никак не спас монумент ни от вандализма, ни от сноса в 2023 году — в порядке декоммунизации.

Стоявший в начале бульвара Шевченко памятник Ленину уничтожили в декабре 2013-го, безо всяких законов о декоммунизации, в порядке «инициативы масс», творивших «революцiю гiдностi». Гранитного Ильича, установленного в 1939-м, снесли уже во второй раз. В первый раз это сделали нацисты во время оккупации. На постаменте была установлена виселица для публичных казней. Нынешние хозяева Киева поступили всё-таки гуманнее. На пустом пьедестале водрузили железный «трызуб», как и на колонне Магдебургского права, и на статуе Родины-Матери.

Крест Бандеры на проспекте Бандеры

В целом, такое впечатление, что по части борьбы с «неправильным» историческим наследием нынешнее руководство оказывается куда последовательнее всех своих предшественников. Советская власть тоже «форматировала» прошлое, но, пожалуй, не в такой степени, как делают «національно свідомі» чиновники.

Когда 2015 году был принят закон о декоммунизации, под бульдозер пошли монументы деятелям КП (б)У — Григорию Петровскому, Дмитрию Мануильскому, Станиславу Косиору (к слову, жертве сталинских репрессий). Но уже после 2022 года вслед за декоммунизацией началась и дерусификация — избавление от всего того, что напоминает об общем историческом прошлом.

Когда не хватает сил и средств для того, чтобы налепить очередной трезубец, власти довольствуются «переосмыслением». Так, титановую Арку дружбы народов, которая с 1981 года стоит в Крещатом парке на берегу Днепра, в 2017-м в честь Евровидения покрасили в цвета запрещённого в России ЛГБТ, а в мае 2022-го поступили еще экономнее — вместо «дружбы народов» отныне это Арка Свободы украинского народа.

РИА Новости Арка Свободы украинского народа

Но всё же эффектнее — сломать. Так это, в частности, произошло со скульптурной композицией в честь Переяславской рады (стоявшей у бывшей Арки дружбы народов) — воля малороссийского народа явно не вписывается в «правильную» трактовку истории.

Стоит ли удивляться, что ровно год назад с одобрения кабмина Украины и городских властей был демонтирован памятник Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Опустевший постамент «украсили» надписью «Деколонизацию не остановить!».

К тому моменту парк имени Пушкина уже носил более «подходящее» имя — в честь сотрудника референтуры пропаганды ОУН* Ивана Багряного, бежавшего на Запад вместе с отступавшим вермахтом.

Летом 2022 в Куренёвском парке у проспекта Степана Бандеры (до 2016-го — Московского) установили памятный крест в честь главаря ОУН-УПА*. Это можно считать символической точкой, после которой уже не должно вызывать сомнений: людям с самосознанием жителей колонии не нужны ни дворянин из западнорусских шляхтичей Глинка, ни одесситка Анна Горенко-Ахматова, ни коренной киевлянин Булгаков.

Все эти композиторы, поэты, писатели в равной степени — «наследие империи», подлежащее уничтожению. Но история показывает, что радикальная дерусификация матери городов русских никогда не оказывается прочной. Как писал тот же Булгаков о своём городе и о предшественниках нынешней украинской власти: «Киев отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет».

*Организация украинских националистов признана экстремистской организацией и запрещена в России.

**Украинская повстанческая армия признана экстремистской организацией и запрещена в России.