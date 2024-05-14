Петр Фиала — лидер чешской Гражданской демократической партии, одной из ведущих сил в «Партии европейских консерваторов и реформистов», которая объединяет праволиберальных депутатов Европарламента. Премьер-министр Чехии с 2021 года. Противник однополых браков и миграционной политики Брюсселя, в ближневосточном конфликте поддерживает Израиль. В сложных отношениях с властями Германии.

European Parliament Петр Фиала на заседании Европейского парламента

Называет Россию «угрозой европейской безопасности», уверен, что Москва якобы «хочет видеть слабой и разделённой не только Украину, но и Чехию». Сторонник поставок вооружений Киеву.

Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в Брно, неофициальной «столице» Моравии. Семья Фиалы была традиционно моравской, католической. Отметим, что в восточных районах Чехии и сейчас живёт наибольшее число верующих, в то время как Прага и страна в целом бьют европейские рекорды по количеству атеистов и религиозно индифферентных (до 76% населения в общей сложности).

Семья Фиала в довоенной Первой Чехословацкой республике считалась буржуазной. Дед Петра Фиалы дослужился до чина государственного советника в Брно и нескольких окрестных округах. Бабушка была еврейкой, часть её родственников погибла во время Холокоста. Отец и дядя будущего политика, Игорь и Иржи Фиала как «лица частично еврейского происхождения» в 1944 году были отправлены в нацистский концлагерь. От уничтожения братьев спасло то, что они были евреями только на четверть.

После войны Игорь Фиала вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, но сдал партбилет в 1956-м, после венгерских событий. Это решение сказалось на положении семьи — в биографии Петра Фиалы говорится, что отцу после выхода из партии «пришлось работать на рабочих должностях».

Občanská demokratická strana Петр Фиала во время дискуссии в Кладно. 2014

После школы Петр Фиала поступил на историко-филологический факультет в университете Брно (который на тот момент носил имя физиолога Яна Эвангелиста Пуркине, и которому после падения коммунистической власти вернули имя первого довоенного президента Томаша Масарика).

Во время «бархатной революции» познакомился с будущей женой Яной, биологом по специальности и сотрудницей того же Масарикова университета в Брно.

В 1990-е годы Петр Фиала работал в историческом музее в Кромержиже — городе на востоке Моравии, который за красоту называют «Ганацкими Афинами».

Преподавал в Карловом университете в Праге, затем вернулся в родной город, был одним из основателей кафедры политологии в Масариковом университете, возглавлял её в 1993–2002 гг.

В 1996-2004 занимал пост директора Международного института политологии, в 2005–2011 гг. — возглавлял Институт сравнительных политологических исследований (при Масариковом университете).

В 2004–2011 гг. был ректором своей alma mater. Заметим, что Яна Фиалова, в те же годы стала проректором в том же Масариковом университете.

В 2007–2012 гг. состоял в совете Института изучения тоталитарных режимов, и в этом качестве стал автором примерно трёх сотен исследований по сравнительной политологии и европейской политике. Кроме того, в разное время он работал в образовательных и исследовательских организациях в Чехии и за рубежом.

Number 10 Премьер-министр Лиз Трасс встречается с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. 2022

Пиком административно-вузовской карьеры можно считать 2009–2011 годы, когда Фиала входил в Совет Европейской ассоциации университетов.

Дальше началась карьера политическая.

В 2012–2013 гг. Петр Фиала был министром образования, молодежи и спорта в правительстве, которое сформировал Петр Нечас, тогдашний лидер праволиберальной «Гражданской демократической партии» (ГДП) — и соученик Фиалы по Масарикову университету.

Работа кабинета Нечаса ознаменовалась несколькими скандалами. Первый, как ни странно, был связан с группой Pussy Riot — католик Нечас осудил выходку российских «акционисток» в храме Христа Спасителя, за что удостоился шквала критики со стороны чешских СМИ и леволиберальных политиков.

Но «похоронил» правительство Нечаса коррупционный скандал, разразившийся в начале 2013 года — так называемое «дело Яны Надьовой» (по имени руководительницы аппарата премьера, и его любовницы) о взятках и превышении должностных полномочий. Тогда полиция в ходе обысков, прошедших в том числе в офисе премьера изъяла от 120 млн до 150 млн крон наличными и несколько килограммов золота. Параллельно всплыла история слежки, которую военная разведка Чехии вела за супругой премьера Радкой Нечасовой по указанию Яны Надьовой.

В итоге в июне 2013 года Нечас ушёл в отставку и из политики. К слову, в сентябре он развёлся — и Яна Надьова стала Яной Нечасовой.

European Parliament Премьер-министр Чехии Петр Фиала представил в среду программу и основные цели семестра председательства Чешского совета

Петру Фиале скандал, в котором он замешан не был, по сути пошёл на пользу. На досрочных парламентских выборах 2013-го (проходивших на фоне массовых демонстраций) беспартийный экс-министр образования стал лидером списка ГДП по Южно-моравскому краю. Был избран в Палату депутатов парламента, а уже в январе 2014-го сменил Нечаса на посту лидера партии. На следующих выборах 2017 года был успешно переизбран и занял кресло вице-спикера Палаты депутатов.

На выборах в октябре 2021 Фиала выступил лидером коалиции «Вместе», созданной ГДП, правоцентристской партией «Традиция, ответственность, процветание 09» и центристским блоком «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия». Она одержала победу, получив 27,79% голосов, опередив правящее центристское движение АНО премьера Андрея Бабиша (27,12%).

После выборов «Вместе» заявила об объединении с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», занявшей третье место (15,62%). На пост премьера оба партийных объединения выдвинули Фиалу. 9 ноября президент Чехии, левоцентрист Милош Земан выдал правому консерватору Фиале мандат на формирование нового кабинета.

Alois2018 Агитационный плакат перед парламентскими выборами в 2021 году

Фиала позиционирует себя как «правого демократического консервативного политика, отвергающего как экстремизм, так и популизм». Он считает, что европейские страны не должны принимать мигрантов, так как они «могут представлять опасность». Признание Палестины государством называет противозаконным актом. Высказывается о политкорректности как о «лицемерии, которое душит нас и мешает называть вещи своими настоящими именами».

В отличие от условных единомышленников в соседней Словакии — левых консерваторов и популистов Роберта Фицо и Петера Пеллегрини, которые относятся к России как минимум нейтрально — Фиала проявил себя явным русофобом.

Во время предвыборной кампании он упрекал правящую партию АНО за слишком мягкое отношение к России. Фиала высказывается за расширение антироссийских санкций, выступает против российского участия в строительстве нового блока АЭС «Дукованы» (РФ была исключена из участия в тендере осенью 2021). Он считает необходимым развивать двусторонние отношения с Израилем и Германией.

Дружба с Берлином, впрочем, выглядит довольно проблематичной — учитывая то, что Фиала довольно резко отреагировал на осуждение властями ФРГ так называемых «Бенешовых декретов». Речь идёт о решениях президента Чехословакии Эдварда Бенеша от мая-октября 1945 года о лишении прав судетских немцев и словацких венгров, и об их выселении (изгнание немцев из Брно получило название «Брюннский марш смерти»).

The White House Фиала, президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Варшаве в феврале 2023 года

В отношениях с брюссельской бюрократией Фиала выступает с позиций умеренного евроскептицизма. Он заявляет о приверженности национальной валюте — чешской кроне (переход республики в расчеты на евро пока не планируется, так как это, по мнению правящей коалиции, не соответствует интересам Чехии).

Является принципиальным противником признания однополых браков. В одной из своих книг он написал: «Никто не может заставить меня поверить в то, что однополые люди могут заключать брак и создавать семью, равную естественной».

В программе правительства Фиалы говорится о приоритете развития отношений с НАТО и ЕС, а также «ревизии отношений» с Россией и Китаем. Премьер не просто поддерживает санкции — он упрекает западные страны в слабости и непоследовательности в отношении Москвы.

В марте 2024 года чешские власти отменили межправительственные консультации с правительством Словакии, которые планировалось провести в конце апреля — начале мая. Как отмечало ИА Регнум, причиной были названы «разногласия по вопросам внешней политики» (читай — разногласия в отношениях к России и украинскому вопросу), а также встреча главы МИД Словакии Юрая Бланара и его российского коллеги Сергея Лаврова.

President Of Ukraine Петр Фиала и Владимир Зеленский на переговорах в марте 2022, Киев

Фиала называл правительство России «авторитарным режимом, который понимает только силу», а потому необходимо «вызвать у РФ чувство изоляции и принижения достоинства, поставить её на колени и тем самым изменить её поведение».

Российский политолог Вадим Трухачев дал нынешнему чешскому премьеру следующую характеристику: «Для России этот человек — хуже не придумаешь, просто неприемлемый».

Премьер активно поддерживает поставки чешских вооружений Украине. Так, 16 апреля, выступая Гудзоновском институте (организация, признанная в РФ нежелательной) в Вашингтоне, Фиала заявил: в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов Украина может получить 1,5 млн артиллерийских снарядов в течение года.

При этом глава кабмина Чехии признался в «точном отсутствии желания отправлять солдат» на Украину.

В июне 2024 года пройдут выборы в Европарламент в Чехии. На выборах будет избрана чешская делегация, состоящая из 21 депутата — и в ней правящая партия ГДП намерена играть ведущую роль.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3870013

https://regnum.ru/news/3854769

https://regnum.ru/article/3873101

https://regnum.ru/news/3699795

Другие ссылки:

https://tass.ru/encyclopedia/person/fiala-petr — биография Петра Фиалы на сайте ТАСС.

https://svpressa.ru/persons/petr-fiala/ — биография Петра Фиалы на сайте «Свободная пресса».