Прага, 19 сентября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Антироссийская политика, которую под влиянием западных союзников проводит премьер-министр Чехии Пётр Фиала, стала объектом критики со стороны обозревателя газеты Parlamentní listy Михала Малы. Чиновника обвинили в подлом втягивании страны в конфликт с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

По мнению Михала Малы, безвозмездная финансовая помощь и вооружение, поставляемые киевскому террористическому режиму, представляют угрозу для чешских граждан.

Кроме того, Пётр Фиал отстаивает принцип коллективной вины — «кто русский — тот враг», считает Малы. По его мнению, чтобы скрыть собственную несостоятельность, «послушный слуга Европейского союза и Соединенных Штатов Америки» Пётр Фиала лжет, что Чехия находится в состоянии войны в Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Прага продолжит оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь киевскому режиму, Пётр Фиала заявил на мероприятии в честь годовщины ввода войск СССР в Чехословакию в августе 2022 года.

Помимо этого Фиала заявил, что Чехия будет оказывать помощь киевскому режиму и в послевоенном восстановлении городов.

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