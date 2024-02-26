Париж, 27 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Чехия не будет направлять своих солдат на Украину, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

President Of Ukraine Премьер-министр Чехии Петр Фиала

«Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину», — прокомментировал Фиала заявление словацкого коллеги Роберта Фицо.

Кроме того, Фиала исключил вероятность восстановления в Чехии срочной военной службы. На саммите в Париже предполагается обсуждение не только поставок боеприпасов и оборудования, но и создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине, а также помощь в обучении украинских военнослужащих, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он также отметил, что Словакия не отправит своих военных на Украину. Фицо считает, что западные страны двигаются в сторону наихудших решений по конфликту на Украине. Премьер пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить прямого участия Словакии и её вооружённых сил в конфликте, даже если это будет стоить поста главы правительства.

Политолог и аналитик в области безопасности факультета социальных наук Карлова университета Ян Людвик 7 февраля в интервью чешскому порталу Forum 24 заявил, что Украине для урегулирования конфликта придётся уступить России территории. По словам эксперта, без поддержки Запада киевскому режиму будет крайне трудно продолжать военные действия, так как оборонно-промышленный комплекс Украины несопоставим по мощностям с российским, а потому украинские войска будут неизбежно проигрывать из-за нехватки оружия и боеприпасов.