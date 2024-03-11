Российско-украинское противостояние привело к тектоническим сдвигам в мировой политике, и геополитические разломы теперь появляются даже в Восточной Европе. В конце февраля на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы выяснилось, что существование этого альянса поставлено под вопрос из-за того, что Венгрия и Словакия не согласились с намерением Чехии и Польши предоставлять военную помощь Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Польский премьер-министр Дональд Туск высказал недоумение по этому поводу:

«Парадокс, что сегодня из Будапешта и Братиславы поступают столь неоднозначные сигналы, когда речь заходит о Путине и России. В конце концов, у нас был такой же опыт с Советским Союзом. Их танки были в Будапеште, Варшаве и Братиславе. Я не вижу ни одной причины, почему страны региона не могут быть крайне сплочены в сопротивлении и поддержке тех, кто борется с режимом, не принимающим наши общие ценности».

Руководство Чехии также сделало вид, что не понимает, как Братислава может не поддерживать Украину, в связи с чем вышеградский раскол спустился на чехословацкий уровень.

В начале марта Прага отменила очередное совместное заседание кабинетов министров Чехии и Словакии из-за дружественных шагов словацкой дипломатии в отношении России. В частности чехов возмутила встреча словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях дипломатического саммита в Анталье. «Невозможно скрыть, что есть существенные разногласия по некоторым ключевым внешнеполитическим темам», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, объясняя отмену межправительственных консультаций с кабинетом соседней страны.

Ответ словаков не заставил себя долго ждать.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеоролике, опубликованном в его профиле в социальной сети, раскритиковал решение Праги. «Правительство Чехии решило угрожать нам только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны на Украине, тогда как правительство Словакии хочет открыто говорить о мире», — заявил Фицо.

Ранее словацкий премьер высказывал точку зрения, что вооружённый конфликт на Украине начался ещё в 2014 году с «разгула украинских неонацистов». По его мнению, военного решения этого конфликта не существует и нужно искать пути мирного урегулирования ситуации, поскольку продолжение противостояния — это прямой путь к третьей мировой войне.

Официальная Прага, напротив, делает всё от себя зависящее для эскалации конфликта.

Чехия была первой страной, которая ещё до Великобритании и Польши поставила Украине танки. Чешский премьер-министр Петр Фиала недавно выступил с инициативой по срочной закупке 800 тысяч снарядов для Киева из источников за пределами Евросоюза, и этот план уже начал реализовываться.

Как видим, чешское и словацкое правительства занимают диаметрально противоположные позиции относительно российско-украинского противостояния и рано или поздно это должно было привести к кризису в отношениях между бывшими частями ЧССР.

Однако текущее обострение с высокой долей вероятности связано с выборами президента Словакии, первый тур которых состоится 23 марта. На сегодняшний день, по социологическим опросам, ноздря в ноздрю идут коллега Фицо по правительственной коалиции Петер Пеллегрини и либеральный политик Иван Корчок.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Петер Пеллегрини и премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Чешские журналисты задаются вопросом: не хочет ли либеральное правительство Чехии, разрывая контакты с действующим словацким премьер-министром, поддержать тем самым кандидатуру Корчка.

Это вполне резонное предположение, учитывая, что взаимоотношения Праги и Братиславы ухудшились после того, как словацкое правительство возглавил Роберт Фицо. Если президентский пост в Словакии будет занимать соратник нынешнего премьера, то это ещё больше усугубит кризис в чешско-словацких отношениях.

На правах «старшего брата» Прага посылает избирателям соседней страны сигнал о том, что если словаки хотят дружбы с чехами, им нужно проголосовать за кандидата, которого в Киеве называют проукраинским.

Уходящий президент Словакии Зузана Чапутова, поддерживающая на выборах Корчака, приняла пас от чешских коллег, написав у себя с соцсетях: «Когда мы ослабляем ценности внешней политики, мы теряем друзей. Мне жаль, что это происходит. На своём посту я буду и дальше пытаться укреплять отношения между Словакией и Чехией».

Повлияет ли позиция Праги на волеизъявление словаков? Крайне сомнительно.

Во-первых, между гражданами Чехии и Словакии имеются серьёзные ментальные различия: словацкое общество исторически более русофильски настроено, нежели чешское. Неслучайно после Второй мировой войны лидер словацких коммунистов Густав Гусак предлагал Иосифу Сталину присоединить Словакию к Советскому Союзу.

Поддержка России в конфликте с Украиной обусловлена прежде всего глубинными симпатиями словаков к Москве.

Во-вторых, словацкие либералы, бывшие у власти до возвращения Роберта Фицо на премьерский пост, дискредитировали себя в глазах значительной части граждан непопулярными экономическими и политическими мерами. Поэтому у социал-демократа Пеллегрини больше шансов на успех.

Наконец, в-третьих, давление Праги может привести к прямо противоположному результату — росту поддержки того кандидата, который не пляшет под чешскую дудку. Хотя между чехами и словаками нет такого же антагонизма, как, например, между сербами и хорватами, никому не нравится, когда сосед примеряет на себя роль «старшего брата».