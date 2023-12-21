Прага, 22 декабря, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Стрельба в здании философского факультета Карлова университета не связана с актом международного терроризма и организованной преступностью. Об этом 21 декабря в эфире Чешского радио заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Карлов мост

Чиновник считает, что стрельба была делом рук стрелка-одиночки.

Петр Фиала также заверил, что полиция полностью контролирует ситуацию и горожанам ничего не угрожает.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и призвал «разделить с ними их скорбь и боль».

Как сообщало ИА Регнум, студент, устроивший стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, тщательно готовил нападение, взяв за пример подобные инциденты из-за границы. Об этом сказал журналистам начальник полиции страны Мартин Вондрашек.

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по официальным уточнённым данным, погибли 14 человек, ранения получили — 25. Об этом сообщил журналистам Мартин Вондрашек.

Стрелявший в университете Праги был студентом философского факультета.

24-летний студент Давид Козак, был ранее объявлен в розыск в связи с подозрением в убийстве в деревне Кладно. На данный момент о мотивах стрелка ничего не известно. Соучастников у него не было.