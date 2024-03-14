Материалы с тегом «Европарламент»
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото
Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии ЕП в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов, передаёт ТАСС. «Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть...
14 марта 2024
ЕП не одобрил предложение о продлении свободного импорта с Украины
Депутаты Европейского парламента (ЕП) не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в Евросоюз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕП. «Депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет...
14 марта 2024
Европарламент предложил Армении подумать над вступлением в Евросоюз
Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. В опубликованном документе говорится, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата...
13 марта 2024
Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций против России
Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны...
12 марта 2024
Премьер-министр Эстонии Каллас отказалась баллотироваться в Европарламент
Глава эстонского правительства Кая Каллас 7 марта заявила на пресс-конференции, что не будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Она рассказала, что приняла взвешенное решение, обдумав положительные и отрицательные стороны возможности пойти на выборы в ЕП. «Но я проинформировала...
7 марта 2024
Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на €50 млрд
Евродепутаты большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине объёмом в 50 млрд евро, следует из результатов голосования, которое транслировалось на сайте Европарламента. Из 615 проголосовавших депутатов 536 членов европарламента выступили за новый фонд, 40 — против, 39 человек...
27 февраля 2024
Евродепутат назвал безумием новый пакет помощи Франции Украине
Дополнительная помощь Киеву в размере €3 млрд в рамках соглашения между Францией и Украиной является безумием. Об этом 17 февраля заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «Мы видим, что для поддержки [главы киевского режима Владимира] Зеленского не останавливаются даже перед самыми...
17 февраля 2024
В Польше указали на смертельную угрозу с Украины
Возможное вступление Украины в Евросоюз может нанести болезненный и даже смертельный удар сельскому хозяйству Польши. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши и член Европейского парламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер. «Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный...
17 февраля 2024
В Европарламенте допустили создание общеевропейской ядерной программы
Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств. Об этом заявила зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью немецкой газете...
13 февраля 2024
Каллас: слова Трампа о расходах на оборону служат будильником для ЕС
Высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для ряда стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели, заявила 12 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с главой Европарламента...
13 февраля 2024
МИД РФ ответил на обвинения о вмешательстве в демократические процессы в ЕС
Очередные попытки обвинить Россию во вмешательстве в демократические процессы в Евросоюзе нелепы по определению, заявила 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте министерства. Она напомнила о принятой 8 февраля Европарламентом антироссийской...
12 февраля 2024
В ЕС призвали ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза за интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявили ряд политиков 7 февраля журналу Newsweek. Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в беседе с журналистами заявил, что нужно...
7 февраля 2024
Глава Евросовета заявил, что ВСУ будут воевать водяными пистолетами
Глава Евросовета Шарль Мишель, участвуя в пленарной сессии Европарламента 6 февраля, возмутился, услышав, как ряд депутатов призвали прекратить помогать Украине. По его мнению, ВСУ без помощи ЕС придется воевать водяными пистолетами. «Вы хотите, чтобы Украина воевала водными пистолетами...
6 февраля 2024
В правящей коалиции Германии наметился раскол, пишут СМИ
Члены фракции Свободной демократической партии (СвДП) в парламенте Германии на фоне обвала рейтинга тайно обсуждают выход из правящей коалиции «Светофор», куда также входят Социал-демократическая партия и «Зелёные». Об этом сообщила газета Bild. Сторонники выхода из коалиции внутри партии...
6 февраля 2024
Не признавать итоги выборов президента РФ отказалось большинство в ЕП
Большинство членов Европейского парламента (ЕП) не поддержало призыв депутата, экс-главы Сил обороны Эстонии генерала в отставке Рихо Терраса о непризнании результатов голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщил портал портал эстонского телерадиовещания ERR. Террас заявил, что организация...
новость часа
4 февраля 2024
Протестующие фермеры на тракторах въехали в Брюссель
Более 60 тракторов въехали по шоссе Ватерлоо в Брюссель и направились к месту проведения саммита на тему выделения помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года, передает 1 февраля ТАСС. Отмечается, что колонна движется с интервалами под гудки и сирены полицейских. Правоохранители...
1 февраля 2024
Песков прокомментировал обвинения в связях с ФСБ против евродепутата Жданок
Обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ — это «охота на ведьм», заявил 30 января на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы. Вот это то же...
30 января 2024
Глава ЕС Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент
Бельгийский политик и глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европейский парламент, так как рассчитывает остаться на занимаемой им на данный момент должности, сообщило 26 января издание Financial Times. «Шарль Мишель, глава Евросовета, отказался от своего плана...
27 января 2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ 22 января. «Фадеев...
22 января 2024
Во Франции назвали полным безумием резолюцию ЕП по Венгрии
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал полным безумием резолюцию Европарламента, в которой выразили сомнение, что Венгрия способна успешно председательствовать в ЕС, и призвал распустить ЕС. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Полное безумие. Вчера Европарламент...
19 января 2024