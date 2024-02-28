Серия военных поражений киевского режима, особенно на фоне сокращения западной помощи и ряда внутренних украинских проблем, ставит западных партнеров перед непростым выбором. Либо молча взирать на то, как Россия побеждает, либо что-то делать. И делать это надо самостоятельно, ведь Америка, скорее всего, больше не станет тянуть на себе всю тяжесть спасения киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за бюджетного кризиса в США основными спонсорами Украины становятся европейские страны и Великобритания», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Да, по словам эксперта, «поставки оружия будут продолжаться в той мере, в какой будут позволять бюджеты и просто наличествующие запасы, которые за предыдущие полтора года практически исчерпались», однако для того, чтобы не дать победить России, Европа должна переводить конфликт на новый уровень. Поставлять более серьезные системы вооружений — и, возможно, даже своих солдат.

Так, Германия свой выбор сделала — и он оказался не в пользу эскалации. Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отказался поставлять киевскому режиму ракеты «Таурус» — по его словам, для того, чтобы обслуживать и программировать эти ракеты, Берлину придется отправить на Украину солдат Бундесвера. Что может вывести конфликт на неприемлемый для Германии уровень. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», — заявил немецкий канцлер.

Однако тут же дал понять, что другие европейские государства думают иначе. «То, что делают англичане и французы в плане управления целями и сопровождения, невозможно сделать в Германии», — резюмировал канцлер, имея в виду не только поставки британских и французских ракет (соответственно, Stormshadow и SCALP), но и обслуживающего персонала для них.

Персонал действительно «поставляется». «Речь идет не просто о передаче SCALP, Stormshadow или американских Patriot. Это очень сложные системы, и им нужно не менее сложное обслуживание. Не говоря уже о ремонте установок. В украинской армии таковых специалистов нет, и за короткое время их просто невозможно обучить, создать из них нужное количество команд для французских, английских и американских систем.

У украинской стороны просто нет у людей, которые занимаются именно обслуживанием, не говоря уже о ремонте. Соответственно, едут специалисты из стран-производителей. Таковых на Украине оценочно присутствует несколько сотен», — поясняет ИА Регнум военный эксперт Иван Коновалов.

Однако важно понимать, что эти люди — которые де-факто принимают участие в боевых действиях и гибнут в тот момент, когда мы эти комплексы накрываем — де-юре не являются основанием считать, что Франция участвует в войне против России. «Эти люди проходят по категории «отпускников». То есть являются действующими бойцами национальных армий, просто временно находятся в отпуске», — поясняет Иван Коновалов.

Точно так же, по мнению эксперта, нельзя считать таковым основанием и присутствие обычных западных наемников, которых на Украине тысячи. «Мы их периодически уничтожаем, в частности, недавно там погиб лучший снайпер французской армии. Они носят свои национальные шевроны, но иностранные государства за них ответственности не несут», — резюмирует Иван Коновалов.

Однако Эммануэль Макрон — в отличие от Олафа Шольца — сделал выбор в пользу эскалации и дал понять, что французские солдаты вполне могут быть отправлены на Украину. «Этого нельзя исключать… Всё возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — пояснил французский лидер.

Вслед за Меркель

По мнению некоторых экспертов, французский лидер просто подтвердил свое сомнительное реноме.

«Макрон находится у власти второй и последний срок, так что может исполнять сейчас любой танец смерти — это ничего не решает и никому в Европе не интересно. Как и сам Макрон. В свое время Наполеон III считался пародией на своего дядю, Наполеона I — а Макрон, по сути, является пародией на Наполеона III», — говорит Иван Коновалов.

И действительно, Макрон становится главным континентальным ястребом в украинском вопросе, отчасти исходя из личных обид. Ведь французский президент очень рассчитывал на роль посредника в деле разрешения украинского кризиса. Не раз предлагал свои услуги Москве, хотел заработать политические очки именно на этом треке. Но воспользоваться его инициативами никто не спешил.

Однако в его действиях есть и определенная логика: так, Макрон пытается повторить действия Меркель в 2014 году. Тогда бундесканцлер стала главным антироссийским политиком Европы для того, чтобы на волне этого процесса стать политическим лидером ЕС. Враждебное отношение к России сохраняется в странах Евросоюза и сейчас. Политические элиты не готовы смириться с перспективами российской победы, но пока не понимают, как изменить текущие тренды. Нужен лидер, и Олаф Шольц по разным причинам (прежде всего внутригерманским) не может это лидерство поддерживать. Поэтому Эммануэль Макрон, обуреваемый большими амбициями, готов подхватить падающее знамя.

Наконец, к лидерским и личным амбициям добавляется государственный расчет. Франция хочет отомстить России за Африку, где за последние месяцы целый ряд стран при моральной и не только поддержке Москвы смогли выгнать со своей территории французских неоколонизаторов.

Проблема, однако, в том, что сейчас не 2014-й, когда конфликтовать с Россией можно было относительно безопасно, да и судьба французских колоний Европу мало волнует. Особенно если ценой их защиты станет перспектива новой мировой войны на европейской территории. «Европа вообще не готова к эскалации и не будет готова никогда», — уверен Иван Коновалов.

Собственно, поэтому Макрона не поддержали даже главные европейские ястребы. «Союзники по НАТО предоставили беспрецедентный объем помощи Украине. Мы помогали с 2014 года и резко увеличили объемы с момента полномасштабного вторжения. Но никаких планов по отправке боевых частей НАТО на Украину сейчас нет», — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Польша не планирует отправлять своих солдат на Украину», — вторит ему премьер-министр этой страны Дональд Туск. О «точном отсутствии желания отправлять солдат» заявил и глава чешского кабмина Петр Фиала.

В этой ситуации французскому президенту пришлось отступить и дать понять, что он вошел не в ту риторическую дверь. Однако это не означает, что после дезавуирования предложения Парижа Европа готова выйти в правильную — то есть отказаться от спонсирования киевского режима.

«Европейские страны, к сожалению, продолжают курс на участие в конфликте, а значит, он может быть решен только военным путем. И таким образом, чтобы на Украине не было фашистов, которых Европа могла бы в очередной раз поддержать», — резюмирует Никита Мендкович.