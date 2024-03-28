Чехия в нашем восприятии чаще всего выглядит как враждебно настроенная по отношению к России страна, активно поддерживающая сторону Украины. Настолько активно, что даже позволила себе поссориться с ближайшими соседями.

Иван Шилов ИА Регнум Иван Давид

Чешские власти отменили межправительственные консультации с правительством Словакии, которые планировалось провести в конце апреля — начале мая. Причина такого шага — «разногласия по вопросам внешней политики», а также встреча министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Однако экс-министр здравоохранения Чешской Республики, а ныне депутат Европейского парламента Иван Давид уверен, что эффект от этого обратный: люди со своей властью не солидарны. Его взгляды можно назвать резко оппозиционными, причем не только по отношению к руководству собственной страны, но и по отношению к ЕС. О своих оценках украинской проблемы, перспективах интеграции Украины в Евросоюз и о том, что этот союз из себя представляет на самом деле, Давид рассказал в интервью ИА Регнум.

— В последнее время много говорят об ухудшении чешско-словацких отношений после решения чешского правительства прекратить сотрудничество со Словацкой Республикой. Как вы оцениваете заявления, сделанные в последние недели политическими лидерами?

— Я думаю, что действия премьер-министра Петра Фиалы парадоксальным образом заставили многих вспомнить о традиционно хороших отношениях со Словакией и словаками. В конце концов, у нас много смешанных семей. Многие люди очень любили ездить в Словакию, и я тоже часто туда ездил, так что эти отношения очень интенсивны. Я убежден, что бессмысленный, глупый поступок нашего премьер-министра никоим образом не повредил им. Конечно, есть и сторонники его действий, но я думаю, что их минимум.

— А каково ваше мнение о поддержке, которую Чехия оказывает киевскому политическому режиму, из-за чего и возник конфликт со Словакией?

— Я бы не говорил о Чехии в целом, потому что государства ничего не делают, все действия совершают их лидеры. Я также не говорю об Украине как таковой, потому делаю очень строгое различие между украинцами, народом Украины, который определенно страдает от этого военного конфликта, и нынешней киевской властью. Она является переходным режимом, по сути, поставленным именно для того, чтобы спровоцировать конфликт с целью ослабления Российской Федерации.

Как мне кажется, это не какой-то вздорный путинский нарратив, а проверяемый факт, так что даже не знаю, что мог бы добавить в этом отношении… Самое разумное — просто попытаться сохранить жизни тех, кто сражается на «восточном фронте» и достичь каких-то мирных соглашений. Хотя, конечно, принятый как «единственно приемлемый» план Владимира Зеленского «российская армия уйдет и заплатит за все убытки, вернет все территории», на мой взгляд, нереален. А если мы ставим нереальные цели, то, конечно, их не достигнем, что приведет только к затягиванию конфликта.

— Но, получается, нереальные цели ставит не только чешское правительство, но и Евросоюз.

— Должен сказать, что, к моему удивлению, в Европейском парламенте принимается то, что в основном вредно для нас, очень невыгодно как для Чехии, так и для Словакии. Самое страшное — это огромная милитаризация, особенно в последний год. Она может легко втянуть нас в войну. Это беспокоит нас, возможно, меньше, чем вас, потому что вы непосредственно соседствуете с Украиной. Но я боюсь, что некоторые горячие головы способны распространить военный конфликт на Центральную Европу.

Хотя это, конечно, не единственная проблема.

Я должен обязательно упомянуть Green Deal, то есть некую попытку якобы «озеленения». Это нонсенс, потому что если Европейский союз производит 8% парниковых газов, то сокращение этого показателя вдвое или до нуля не сыграет никакой роли в общем балансе углекислого газа. В целом на земном шаре углекислый газ увеличивается из-за развивающихся стран. В Китае, в Индии, во многих других местах строятся новые шахты для добычи твердого топлива, конечно же, продолжает использоваться нефть.

Так что, по сути, европейские «зеленые инициативы» только делают всё более дорогим. Практически снижается конкурентоспособность стран Европейского союза, а хуже всех — относительно бедным странам, которые находятся в восточной части ЕС.

Вторая существенная вещь — это поощрение массовой иммиграции.

Я ничего не имею против переезда тех, у кого есть работа в странах, куда они направляются, и чье присутствие там желательно. Но просто массовое перемещение людей, которые затем живут в изолированных группах и не заинтересованы в адаптации к нормальному поведению общества, — это просто огромная проблема, которая приведет к большому конфликту.

В западных странах уже существуют не только «зоны отчуждения», но и зоны no go, куда даже местная полиция не осмеливается заходить. Так страна фактически теряет контроль над своей территорией, а это плохо.

— В самом начале своего депутатства вы поддержали резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятую 19 сентября 2019 года. Она среди прочего фактически узаконила снос советских мемориалов. Поддержали бы вы это предложение сейчас?

— Важно помнить о том, как выглядело это предложение в целом, потому что оно содержало оппозицию фашизму и нацизму. Так что, если бы это было отвергнуто — кто-то повернул бы всё так, будто наша фракция фактически защищает нацизм. Другой вопрос — противостояние коммунизму. Я оставлю это без комментариев.

Пресс-служба депутата Ивана Давида Иван Давид

В этой резолюции было около 50 пунктов, и, конечно, были пункты, которые оценивали историю. И я бы воздержался от голосования сегодня, имея определенный опыт, потому что там есть вещи, противоречащие или несовместимые друг с другом.

Но надо сказать, что брюссельская демократия своеобразна: голоса тех, кто воздерживается, не учитываются. Поэтому часто бывает, что предложение одобряется, даже если за него проголосовало меньшинство.

Ну, например, у нас в Комитете по сельскому хозяйству недавно было принято решение об увеличении квоты на импорт сухого молока из Новой Зеландии. Десять членов были за. Восемь — против. Одиннадцать воздержались. Предложение было принято, хотя за него проголосовала только треть присутствующих членов. Это просто абсурд.

Так что когда вы воздерживаетесь, то несете ответственность за то, что в итоге будет утверждено. Это странная система, но тогда, наверное, было бы лучше, если бы я воздержался.

— Можете ли вы представить себе Украину в качестве полноправного члена Европейского союза?

— В тех условиях, которые сейчас существуют, я не могу себе этого представить. Это просто абсурд.

В целом ряде стран, с которыми ведутся переговоры о возможном вступлении в Европейский союз, есть огромный положительный отклик.

В Армении, в Грузии, в Молдове, в Казахстане (в конце 2023 г. МИД Казахстана подтвердил стремление к сотрудничеству с Евросоюзом и готовность проводить реформы. — Прим. ред.), вы повсюду увидите голубые флаги с желтыми звездами, потому что эти люди по своей наивности считают, что если их приглашают в ЕС, то, следовательно, их приглашают быть среди богатых и они сами станут богаче, их уровень жизни повысится, и они не видят ничего, кроме позитива.

Это совершенно наивно, потому что всё обстоит с точностью до наоборот.

Такие решения — в интересах ЕС в том плане, что бедные страны будут импортировать сырье по дешевке, из них будут высасывать высококвалифицированных людей. Проще говоря, эти страны придут в упадок и станут потребителями избыточной продукции Запада, то есть рынком сбыта для того, что не находит применения там.

При этом в ходе оценки готовности Украины к вступлению в Европейский союз даже до войны не оценивался тот факт, что там запрещены СМИ и закрыты независимые телеканалы, закрыты одиннадцать политических партий, существует запрет на использование русского языка и так далее. Это вещи, которые были бы совершенно неприемлемы в другой европейской стране. Однако в случае с Украиной это не является предметом критики со стороны ЕС.

Критика заключается в том, что Украина пока не готова продавать сельскохозяйственные земли всем, кто готов их купить.

Иными словами, она не готова избавиться от своих активов, от того, что делает её потенциально богатой страной. И она не готова приватизировать свои промышленные предприятия. Кроме того, Украина имеет исключительные условия для ведения сельского хозяйства, поэтому ее продукция очень быстро разрушит такую же отрасль в ЕС, просто снизив цены, которые уже нельзя будет компенсировать субсидиями, повышением стоимости фермерских товаров или введением ограничений на импорт.

Такое расширение обернулось бы очень плохо для других стран ЕС, как и если бы туда приняли Турцию: она стала бы второй по величине в союзе.

Пресс-служба депутата Ивана Давида Иван Давид

При этом, к сожалению, Украина превратилась в страну, где царит коррупция, и никто этого даже не отрицает. Это государство, разграбленное отечественными олигархами, где треть земли принадлежит иностранным транснациональным корпорациям.

Зато у нее есть возможность противостоять России, что и было использовано. Майдан удался, американцы торжествуют, переворот удался, замена правительства, которое там сегодня, удалась, режим сложился.

Украинцы страдают и будут страдать по этим причинам: потенциально богатая страна имеет лишь возможность нанести вред России за счет собственного самоуничтожения.

Сама Украина при этом не имеет никакого значения. В этом, к сожалению, и заключается суть данного конфликта.

— Видите ли вы необходимость в каких-либо изменениях, реформах, направленных на изменение принципов деятельности Европейского союза?

— В начале своей работы я был уверен, что ЕС должен быть организацией, основанной на договоре, думающей в первую очередь об экономическом сотрудничестве.

Однако теперь я понимаю, что с самого начала его целью было создание своего рода супергосударства, контролирующего по крайней мере всю Западную Европу, когда малые страны, их лидеры и их граждане имели бы ничтожное влияние.

Создание супергосударства в настоящее время очень ускоряется, очень сильно подталкивается.

Мы знаем, что в июне состоятся выборы в Европейский парламент, и они могут что-то изменить, если придет больше евродепутатов с критическим взглядом, думающих о будущем Европы. Но всё же я очень скептически отношусь к реформам, я скорее опасаюсь, что ЕС неизменен.

Прежде всего, мы должны осознавать, кто стоит у его руля.

С самого начала это был проект транснациональных корпораций, давайте не будем обманывать себя. А сегодня это их дело в еще большей степени.

Корпорации контролируют Европейскую комиссию, которая обладает монополией на власть. Комиссия — это государственные служащие, а они вознаграждаются в зависимости от того, как они выполняют свои задачи. Иными словами, им поручено делать то, что выгодно крупным ТНК.

А поскольку люди в Европе более требовательны, менее трудолюбивы, менее уступчивы, потому что привыкли вести собственные дела, гораздо лучше привозить мигрантов из стран, где нет социальных стандартов, где низкая стоимость рабочей силы, где можно без ограничений уничтожать окружающую среду и так далее.

Я думаю, что страны ЕС были брошены на произвол судьбы с идеей, что наступит спад. И он уже наступил: количество людей, которые с трудом оплачивают свои счета, растет, как и число бездомных, это такая антисоциальная патология.

Я боюсь, что Европейский союз — это проект, который сдерживает наше развитие. Возможно, самостоятельные страны, готовые регулировать условия сотрудничества в мире по своему усмотрению, будут лучше, чем те, которые позволяют бывшим колониальным державам и корпорациям решать за них. Не говоря уже о весьма значительном влиянии Соединенных Штатов.

ЕС — это организация, созданная на основании договора, но она ведет себя так, как будто является государственным департаментом. А это просто неприемлемо.