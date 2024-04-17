Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. В рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов Украина может получить 1,5 млн артиллерийских снарядов в течение года. Об этом 16 апреля сообщил премьер-министр Чехии Пётр Фиала в ходе выступления в Гудзоновском институте (организация, признанная в РФ нежелательной) в Вашингтоне.

President Of Ukraine Премьер-министр Чехии Петр Фиала

«Я рад, что к настоящему времени к нашей инициативе присоединились 20 стран — от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем теперь предоставить 500 тыс. артиллерийских боеприпасов. Мы считаем, что будут новые поставки. Нет причин, по которым мы не можем поставить ещё один миллион (снарядов. — Прим. ред.) в течение следующих 12 месяцев», — пояснил Фиала.

Фиала указал, что если США замкнётся на решении собственных проблем, то кризисы современности разрешить не удастся. По словам премьера Чехии, весь демократический мир противостоит крупнейшим угрозам после Второй мировой войны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил военный аналитик Карло Масала, инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Украины не помогут ВСУ избежать дефицита снарядов в ближайшие месяцы. Эксперт уточнил, что перед отправкой боеприпасов Киев должен будет провести переговоры и заключить соглашения, а на это понадобится время.

5 марта президент Чехии Пётр Павел призвал страны Европы играть более весомую роль в поддержке Украины, а также не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи. Глава республики уточнил, что речь идёт о поиске новых способов оказания помощи Киеву. Он подчеркнул, что речь идет именно о финансировании, а не об отправке войск на Украину. По его словам, обсуждение указанного вопроса в Европе только начинается.