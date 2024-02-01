Москва, 1 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Правоохранительным органам следовало бы провести проверку в отношении писательницы Людмилы Улицкой и в случае наличия оснований признать её иноагентом либо включить в список экстремистов. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Андрей Бок/ТАСС Людмила Улицкая

По его словам, Людмила Улицкая является типичным представителем некой оппозиционной общности людей, объединённой ненавистью по отношению к своей же стране. Он указал на то, что, к сожалению, такие люди были в государстве во все времена, в том числе когда Советский Союз воевал в Афганистане и вообще в целом в поздний советский период.

И сейчас находятся люди, которые откровенно поддерживают врага в то время, когда лучшие представители российского народа участвуют в спецоперации, подчеркнул политолог.

Как отметил Мезюхо, то, что Улицкая не относится с симпатией к крымчанам и в целом к гражданам России, было понятно и раньше.

«Её безнравственность даже не удивляет. Она ненавидит свою страну, при этом зарабатывает деньги именно в Российской Федерации. Радует то, что обнародованные откровения Улицкой позволят правоохранительным органам возбудить против неё уголовное производство, которое, я надеюсь, должно привести к реальному уголовному наказанию», — заявил политолог.

Он добавил, что Министерству юстиции следовало бы провести проверку и установить причастных к экстремистской и террористической деятельности.

По его словам, знаковым является и то, что Улицкая так негативно высказалась о крымчанах именно накануне десятой годовщины Крымской весны.

«Крым и ушёл от Украины, в которой таких улицких было полно, которые не считали крымчан людьми, воспринимали нас как второй сорт, нечто не равное себе», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, призналась, что гонорары от проданных в России книг переводит в пользу киевского режима. Она заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Киеву граждан в случае его захвата.

В феврале 2022 года Улицкая выступила против спецоперации России на Украине, после чего эмигрировала в Германию.

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская сообщила, что Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года. В документе вуза говорится, что Улицкую лишили звания почётного профессора по итогам открытого голосования. В поддержку этого решения высказались 50 участников заседания Учёного совета РХТУ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 15 декабря 2023 года назвал «запределом», за гранью добра и зла, заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по родине и желают гибели своим соотечественников. Зампред Совбеза отметил, что при этом указанные писатели с радостью получают огромные гонорары за издание и экранизацию их книг в России.

Крым стал частью РФ после проведённого 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали Договор о возвращении Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.