В Крыму призвали провести проверку высказываний Улицкой
Мезюхо пизвал признать писательницу Улицкую иноагентом после её признаний о ВСУ
Москва, 1 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Правоохранительным органам следовало бы провести проверку в отношении писательницы Людмилы Улицкой и в случае наличия оснований признать её иноагентом либо включить в список экстремистов. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
По его словам, Людмила Улицкая является типичным представителем некой оппозиционной общности людей, объединённой ненавистью по отношению к своей же стране. Он указал на то, что, к сожалению, такие люди были в государстве во все времена, в том числе когда Советский Союз воевал в Афганистане и вообще в целом в поздний советский период.
И сейчас находятся люди, которые откровенно поддерживают врага в то время, когда лучшие представители российского народа участвуют в спецоперации, подчеркнул политолог.
Как отметил Мезюхо, то, что Улицкая не относится с симпатией к крымчанам и в целом к гражданам России, было понятно и раньше.
«Её безнравственность даже не удивляет. Она ненавидит свою страну, при этом зарабатывает деньги именно в Российской Федерации. Радует то, что обнародованные откровения Улицкой позволят правоохранительным органам возбудить против неё уголовное производство, которое, я надеюсь, должно привести к реальному уголовному наказанию», — заявил политолог.
Он добавил, что Министерству юстиции следовало бы провести проверку и установить причастных к экстремистской и террористической деятельности.
По его словам, знаковым является и то, что Улицкая так негативно высказалась о крымчанах именно накануне десятой годовщины Крымской весны.
«Крым и ушёл от Украины, в которой таких улицких было полно, которые не считали крымчан людьми, воспринимали нас как второй сорт, нечто не равное себе», — заявил он.
Как передавало ИА Регнум, Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, призналась, что гонорары от проданных в России книг переводит в пользу киевского режима. Она заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Киеву граждан в случае его захвата.
В феврале 2022 года Улицкая выступила против спецоперации России на Украине, после чего эмигрировала в Германию.
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