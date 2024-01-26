* — внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 26 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Это следует 26 января из базы данных ведомства.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке Акунина.

По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Министерство юстиции внесло писателя в перечень иностранных агентов за позицию против СВО, распространение фейков о ВС России и руководстве страны, а также за участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Перед этим, 18 декабря, имя Акунина появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Издательство АСТ решило приостановить продажу его книг.

Акунин 13 декабря в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Он также заявил, что ощущает опасность, якобы исходящую от Москвы. В отношении писателя возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.