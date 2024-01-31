Москва, 31 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Писательница Людмила Улицкая не является почётным профессором Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года. Об этом председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская сообщила 31 января в Telegram-канале, ссылаясь на администрацию вуза.

Nikolay Titov/Global Look Press Людмила Улицкая

Ямпольская попросила Минобрнауки и руководителей РХТУ разъяснить ситуацию со статусом Улицкой после того, как писательница призналась в финансировании ВСУ. Депутат отметила, что оперативно получила ответ.

В документе вуза говорится, что Улицкую лишили звания почётного профессора по итогам открытого голосования. В поддержку этого решения высказались 50 участников заседания Учёного совета РХТУ.

«Об этом не написано в «Википедии», но это так», — отметила Ямпольская.

Как сообщало ИА Регнум, Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что гонорары от проданных в России книг переводит в пользу киевского режима. Писательница заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Киеву граждан в случае его захвата.

В феврале 2022 года Улицкая выступила против спецоперации России на Украине, после чего эмигрировала в Германию.