* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в ходе розыгрыша, организованного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), заявил, что не имеет претензий ВСУ из-за убийств русских. Запись беседы 11 декабря опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Дмитрий Быков

Быков думал, что разговаривал с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком.

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы», — сказал он.

Иноагент также заявил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, в стране у него осталось много студентов, которые «адекватно» относятся к сложившейся ситуации. Перед этим Быков хотел бы посетить Одессу.

Пранкеры также спросили у писателя, хочет ли он получить украинское гражданство. Быков рассказал, что планирует стать гражданином США в следующем году, а на Украине запрещено двойное гражданство. При этом он заявил, что готов преподавать и выступать на Украине, если его позовут.

Минюст России внёс Быкова в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года. В октябре 2023 года СК начал проверку высказываний писателя на предмет дискредитации российской армии.