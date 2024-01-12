* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 12 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов писателя Бориса Акунина (настоящее имя ― Григорий Чхартишвили) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Песня /РИА Новости Писатель Борис Акунин

«12 января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> Г. Ш. Чхартишвили, а также Интернет-издание «Холод», ― говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что Чхартишвили выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооружённых сил России. Кроме того, он принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооружённых сил Украины.

«Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», ― добавили в Минюсте.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря имя писателя Бориса Акунина появилось в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Сам писатель несколько лет живёт за рубежом.

Ранее в Госдуме также предложили включить Акунина в реестр иноагентов. Кроме того, Издательство АСТ решило приостановить продажу его книг.

Акунин 13 декабря в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Он также заявил, что ощущает опасность, якобы исходящую от Москвы.

В отношении писателя возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.