Москва, 31 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Писательница Людмила Улицкая призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Разговор с Улицкой опубликовали в Telegram-канале пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Владимир Гердо/ТАСС

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром», — сказала она в разговоре с актёром, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Она добавила, что ей лично нравится глава киевского режима Владимир Зеленский, это «человек из другой профессии». Вместе с тем писательница констатировала, что коррупция на Украине «очень большая».

Кроме того, во время разговора Улицкая заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов», назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Украине граждан в случае захвата ей полуострова.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 года Улицкая, подписавшая обращение в защиту террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признала, что не разбирается в данном вопросе и подписывает все поступающие ей «письма протеста». В 2022 году она осудила начало специальной военной операции и эмигрировала в Германию.

13 декабря писатель Борис Акунин (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), ставший участником очередного розыгрыша российских пранкеров, признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.

15 декабря 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом», за гранью добра и зла, заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по родине и желают гибели своим соотечественников.